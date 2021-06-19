Стратегический подтекст переговоров Путин – Байден: незримый третий участник – Китай

Внести раздор в отношения Москвы и Пекина – навязчивая идея Вашингтона

Все эксперты соглашаются, что по большинству рассмотренных вопросов на переговорах президентов В. Путина и Д. Байдена стороны повторили свои известные позиции, сближение по которым пока едва ли просматривается. Исключение – достижение договоренностей о начале полноценного диалога о стратегической стабильности, подкрепленных совместным заявлением о неприемлемости ядерной войны. Да и само проведение саммита на низшей точке взаимоотношений США и России – несомненно позитивный факт.

Однако один новый момент в поведении американской делегации все же был. Неприкрытое стремление, впервые ясно выраженное на таком высоком уровне, внести раздор в отношения Москвы и Пекина, что в последнее время становится навязчивой идеей Вашингтона.

Принимая это во внимание, легче понять, зачем вообще Белому дому так срочно понадобилась эта встреча. Как вообще мог президент США спокойно разговаривать с президентом России после высказанных по его адресу чудовищных оскорблений? Напомним, что даже «архиреакционер» Рональд Рейган, окрестивший Советский Союз «империей зла», на личности не переходил и его вождей «бездушными убийцами» не называл. Что же случилось, что заставило американского лидера начать говорить о равноправных отношениях с Россией как с великой державой, от чего американский истеблишмент затрясся мелкой дрожью?

Таких крупных событий, не очень замеченных мировой общественностью, произошло два. И оба они пролились Ниагарой холодной воды на головы Байдена и его команды.

Сначала пришла экономическая статистика за первый квартал 2021 года из Китая. Его экономика показывает темпы роста, невиданные за всю историю национальной статистики. ВВП страны по сравнению с предыдущим годом, который она и так прошла гораздо лучше других крупных держав, вырос на 18,3%, промышленность – на 24,5%, выпуск высокотехнологичной продукции – на 31,1%. Китайские порты с трудом справляются с резко возросшим потоком экспортных товаров. За первые пять месяцев года зафиксирован рост фактического использования иностранного капитала в экономике КНР на 35,4%. Разумеется, за этими цифрами в немалой степени скрывается вызванное «пандемией» тяжелое положение в экономике других стран, и со временем указанные показатели войдут в более привычное русло. Однако уже сейчас из них вытекает, что КНР обойдет США в объемах ВВП не только по паритету покупательной способности, что она сделала давно, но и по прямому обменному курсу в течение 1 – 2 ближайших лет. Еще недавно предполагалось, что это произойдет лишь в конце текущего десятилетия.

Порты Китая – ночной кошмар для Америки

Затем главы Пентагона по очереди стали говорить, что в гипотетической третьей мировой войне США могут проиграть объединенным силам России и Китая. Об этом, в частности, в апреле на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил заявил глава Стратегического командования (STRATCOM) США адмирал Чарльз Ричардс, по мнению которого «Вашингтон серьезно уступает Москве и Пекину в сфере стратегического вооружения… Нас просто уничтожат».

Выступление адмирала Ч. Ричардса

Затем в мае председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, выступая перед выпускниками Академии ВВС, предупредил об опасности «деградации» отношений с Китаем и Россией. Он дал понять, что в военном отношении США уступают потенциальному оборонительному союзу двух этих держав и «идут по опасной линии в поддержании соответствующего уровня конкуренции с Китаем и Россией».

Пентагон

Военные моряки РФ и КНР в совместном строю

Американское издание Politico констатировало , что настороженность США по поводу российско-китайских отношений выросла до такой степени, что сделала для них необходимым обсуждение темы Китая на личной встрече Байдена с президентом России. При этом издание привело слова бывшего помощника госсекретаря по делам Восточной Азии Д. Стилвелла, указавшего, что любая попытка США извлечь выгоду из разногласий между Москвой и Пекином должна быть «чрезвычайно тонкой и осторожной». Обе стороны «очень внимательно относятся к попыткам расколоть их и сосредоточены на том, что воспринимают как более крупную угрожающую проблему, а именно Соединенные Штаты». Однако, поскольку Стилвелл занимал свою должность при Трампе, в Белом доме к его советам явно не прислушались и провели в Женеве «атаку на Пекин» с изяществом слона в лавке китайского фарфора.

Президент США на пресс-конференции поставил риторический вопрос, явно сформулированный им и на переговорах с российским лидером. Смысл вопроса в том, что при наличии у России «тысячемильной границы» с Китаем, стремящимся стать самой мощной экономикой и военной силой в мире, нужна ли ей еще и «холодная война с Соединенными Штатами»?

Видимо, посчитав, что этот посыл в отношении Китая был изложен слишком туманно, уже перед самым вылетом Байден еще раз вернулся к данной теме. Он сказал: «Россия сейчас в очень-очень сложной ситуации, Китай на нее давит». А далее президент США стал говорить в духе «присоединяйтесь к нам, получите бочку варенья и корзину печенья». По его словам, Россия «отчаянно хочет остаться мировой державой». Он, дескать, «уже дал Путину то, чего тот хотел: легитимность, возможность стоять на мировой сцене вместе с президентом Соединенных Штатов». Русские не хотят быть «Верхней Вольтой с ядерными ракетами». Вроде Байден хотел польстить и сыграть на самолюбии Кремля, но сделал это в такой надменной американской манере, которая, кроме глубокого недоумения и отторжения, ничего не вызывает.

Байден перед отлётом из Женевы

Вылетевшая после саммита на форум GLOBSEC в Братиславе зам. госсекретаря Виктория Нуланд пошла еще дальше, до предела обнажив главный интерес Вашингтона на саммите. По ее словам, «мы посоветовали Путину крепко подумать хочет ли он усиливать опасную зависимость от Китая, вынашивающего мировые амбиции».

Виктория Нуланд

Естественно, эти «тонкие» дипломатические маневры вызвали внимание и в Китае. «Хуаньцю шибао» в редакционной статье в ответ на утверждения Джо Байдена о том, что «Россия находится в очень сложной ситуации, её давит Китай», резонно рассуждает . Кто стратегически давит на Россию? Байден хочет переложить вину за огромный ущерб, который США нанесли России, на Китай. Факты давления Соединенных Штатов на Россию неоспоримы, а обвинения Байдена в том, что «Китай «давит на Россию», не более чем плевок» «Мы надеемся, – пишет издание, – что Байден и его администрация не будут думать над продвижением глупой идеи рассорить Россию и Китай». Очевидно, что бесперспективность усилий по вбиванию клина в отношения Пекина и Москвы будет подтверждена еще до конца текущего года с учетом намеченного вскоре визита В. Путина в Китай.

Си Цзиньпин и В. Путин

В российских заявлениях и ответах президента на пресс-конференции по итогам саммита по поводу Китая не говорится ничего. А это значит, что Россия не намерена обсуждать свои отношения с близким ей стратегическим партнером с кем бы то ни было, тем более в его отсутствие. При этом, естественно, она не может запретить другой стороне, в данном случае Байдену, высказывать свою позицию по любому вопросу.

Вообще, американцы странные люди. Они даже торгуются очень специфически – не так, как, быть может, ожидают некоторые, в том числе в Москве: мол, «не сближайтесь с Китаем, тогда мы пойдем вам на уступки». Нет, никаких уступок. Фактически американцы заявляют: «Выполните все наши требования, и тогда мы поможем вам бороться с Китаем за наши американские интересы».