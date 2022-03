Стратегический подход: почему в Турции призвали Запад прислушаться к позиции России по гарантиям безопасности • 85 • В мире В рамках построения новой архитектуры безопасности Запад должен услышать доводы российской стороны, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, сегодня любые действия в отношении Москвы будут оказывать влияние на эту систему. Ранее некоторые европейские политики признали, что у РФ есть опасения в сфере безопасности и что стабильность в Европе невозможно обеспечить в противовес Москве. В России неоднократно заявляли о готовности к диалогу, однако, как подчеркнул глава МИД Сергей Лавров, на этот раз РФ не будет инициатором налаживания отношений. Аналитики отмечают, что только с началом спецоперации на Украине ряд стран Запада осознали, что Россия стала полноправным геополитическим игроком, который способен отстаивать свои интересы. При этом эксперты полагают, что США не намерены терять своё влияние в Европе. РИА Новости © Владимир Астапкович Запад должен услышать доводы России в рамках построения новой архитектуры безопасности между двумя сторонами по окончании спецоперации на Украине. Такое мнение в интервью газете The New York Times высказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Необходимо будет услышать позицию России, потому что после этой войны возникнет потребность в построении новой архитектуры безопасности между Россией и западным блоком», — считает он. По словам Калына, любые предпринимаемые сегодня в отношении Москвы шаги военного, политического или экономического толка будут влиять на эту систему. «Мы не можем позволить себе ещё одну холодную войну. Это будет плохо для всех и затратно для всей международной политической и финансовой системы», — подчеркнул представитель турецкого президента. Он также отметил, что этот вопрос будет поднят на внеочередном заседании глав государств и правительств стран — членов НАТО в Брюсселе 24 марта. Как заметил Калын, хотя изначально этот саммит должен был стать демонстрацией западного единства перед лицом «российской агрессии», в конечном итоге «цель в том, чтобы обеспечить мир и безопасность для всех». «Спрос на стабильность» В последнее время на Западе участились высказывания о том, что российские интересы больше невозможно игнорировать и считать несущественными. Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 15 февраля в эфире радиостанции BBC Radio 4 констатировал, что у России есть опасения в сфере безопасности. «Это необходимо признать, и мы это признали. У всех есть опасения в сфере безопасности. Но учесть опасения всех сторон можно, только собравшись за столом переговоров», — заявил он. По словам дипломата, нет ничего странного в том, что РФ годами беспокоится по поводу размещения сил НАТО у неё по соседству, так как в альянс сегодня входят в том числе и бывшие советские республики. О неактуальности нынешней европейской структуры безопасности 17 февраля в интервью газете Financial Times заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. В связи с этим он указал на необходимость совместно с Россией обговаривать имеющиеся опасения всех сторон диалога. «Со стороны России существует спрос на стабильность и гарантии, но спрос на стабильность и гарантии имеется и с нашей стороны. Мы готовы говорить об этом и обо всём остальном», — сказал он. В схожем ключе 27 февраля на экстренном заседании бундестага высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц. «В долгосрочной перспективе безопасность в Европе нельзя обеспечить в противовес России», — признал он, добавив, что Берлин не станет отказываться от диалога с Москвой. «Даже в этой чрезвычайной ситуации задача дипломатии состоит в том, чтобы поддержать открытыми каналы связи. Иные меры, как мне кажется, были бы безответственными», — сказал Шольц. «Сами себя загнали в тупик» В России обсуждение новой архитектуры безопасности и отношений с Западом считают возможным только после решения вопроса гарантий. В частности, об этом 2 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы МИД Александр Грушко. «Если этот вопрос гарантий будет решён, тогда можно будет уже думать о какой-то новой архитектуре отношений и с альянсом, и с другими организациями, которые на сегодняшний день существуют в этом регионе», — сказал он. Дипломат также выразил надежду, что к Европе рано или поздно должно прийти осознание того, что формирование натоцентричной архитектуры является путём «в никуда» и только превращает регион в объект военного планирования. По его мнению, нынешний кризис должен быть разрешён таким образом, чтобы были обеспечены национальные интересы РФ, после чего уже можно будет говорить о строительстве новой архитектуры безопасности. Военные НАТО

© Roman Koksarov В свою очередь, замглавы МИД Сергей Рябков в эфире Первого канала 12 марта заметил, что российские требования гарантий могут претерпеть изменения, так как «полностью изменилась конфигурация» и сейчас ситуация «радикально иная». «Что касается будущего архитектуры европейской безопасности, как и будущего контроля над вооружениями, опять вопрос в том, насколько к этому будут готовы и готовы ли наши оппоненты, наши противники во главе с США», — заявил Рябков. Как пояснил 18 марта в интервью RT министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва хочет получить гарантии безопасности, которые будут основаны на принципе общей неделимой безопасности для Украины, России и всех европейских стран. Позднее он, выступая на встрече с финалистами трека «Международный» конкурса «Лидеры России», уточнил, что на этот раз Москва не будет инициатором налаживания отношений с западными странами. «Продолжаем быть открытыми к сотрудничеству с любыми странами, включая западные. Хотя в условиях, когда Запад так себя повёл, мы не собираемся выступать с какими-то инициативами. Посмотрим, как они будут выходить из того тупика, в который себя загнали. Из тупика, в который они загнали свои «ценности», «принципы» свободного рынка... презумпции невиновности. Всё это растоптано ими самими», — сказал Лавров. «Всегда должна быть угроза» Опрошенные RT эксперты отмечают, что текущая риторика представителей западного сообщества о наличии у России собственных интересов, которыми она не готова поступаться, говорит о том, что они долгое время находились в плену иллюзий. «Коллективный Запад был готов иметь дело с Россией образца 1992 года, в крайнем случае — 2002 года до всех её реформ. Но на Россию 2010-х годов, когда уже прозвучала речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции, он уже согласиться не мог, поэтому пытался продолжать обращаться с РФ как региональным государством, а не новым мировым лидером. И только теперь, после того, как Москва предприняла решительные шаги по защите своих претензий, на Западе очнулись», — пояснил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. Он также отметил, что западные политики, даже согласившись сесть с Россией за стол переговоров, не принимали до конца претензий Москвы, расценивая её инициативы как стремление ущемить их интересы. На этой волне они попытались обвинить РФ в намерении установить зоны влияния, отказываясь признавать, что сами располагают ими. «Антипутинский щит» Матеуша Моравецкого «Западные лидеры сразу сказали, что не будут видеть и признавать интересы России на Кавказе, Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Но сами они очень принципиально борются за собственные притязания в Мексике, Канаде, во всей Латинской Америке, Азии и Африке. Несерьёзное отношение к РФ объясняется ещё и тем, что она на протяжении почти 30 лет воспринималась в качестве младшего и слабого партнёра, с которым не принято считаться. Однако Россия смогла преодолеть этот период, а на Западе этого не понимали. Вплоть до сегодняшних событий», — добавил аналитик. В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, напротив, считает, что Запад ещё даже «не начинал прозревать». «Западное сообщество рассчитывает на то, что конфликт между Россией и Украиной будет долгим, что они будут его бенефициарами, а дальше они будут смотреть по ситуации», — сказал собеседник RT. Вместе с тем он не исключил, что США и ЕС рассчитывают в дальнейшем выстроить отношения с Россией, но исключительно по их сценарию. «Дело в том, что они не собираются учитывать интересы России. Они готовы что-то отдать, если не будет другого варианта, но принимать во внимание претензии Москвы они ни в коем случае не будут», — уверен Брутер. Флаги стран НАТО

© Olivier Matthys Он также отметил, что даже несмотря на попытки отдельных европейских деятелей начать разговор о необходимости самостоятельной перестройки архитектуры безопасности в регионе, США не допустят этого. «Вашингтон не позволит формировать европейскую безопасность без его участия. При этом американцы сейчас выжидают, пристально наблюдая за развитием ситуации на Украине. Рассматривать новые варианты выстраивания западной системы безопасности Соединённые Штаты начнут только тогда, когда будут понимать, чем завершится российско-украинский конфликт», — полагает Брутер. Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков также полагает, что США не пожелают выпускать из своих рук управление безопасностью в Европе. В беседе с RT он подчеркнул, что происходящее сегодня на Украине полностью укладывается в курс Вашингтона, который пытается использовать эту ситуацию в качестве наглядного примера «российской угрозы» для европейских союзников. «Всегда должна быть угроза, которой будет объясняться присутствие американских войск и военных баз в Европе. Как только этот фактор пропадает, очень многие страны Европы начнут активнее говорить о том, что присутствие США в таких масштабах не требуется. Посмотрите, как звучит в последнее время президент Франции Макрон, который начал говорить о том, что Франция должна сама обеспечивать собственную безопасность и наращивать свои, а не натовские силы», — пояснил эксперт. Он также обратил внимание на то, что урегулировать ситуацию, обращаясь к Европе и США, стремится и Турция. Будучи не столь зависимой от американского курса и придерживаясь своего вектора, Анкара заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Москвой, к чему пытается подтолкнуть и других лидеров, заявил аналитик. «Когда спадёт основная пена конфликта на Украине, многие мировые игроки будут делать аккуратные шаги в сторону налаживания отношений с Россией. Это касается и экономики, и политики», — прогнозирует Егорченков.

