Стратегический момент: почему во Франции заявили о важности запуска «Северного потока — 2»

Запуск «Северного потока — 2» является одним из ключевых пунктов для выхода из кризиса с Россией, заявил глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Он также отметил, что последствия возможного конфликта на Украине будут иметь разное влияние на США и ЕС особенно в вопросе цен на энергоносители. В связи с этим министр подчеркнул, что Европе не стоит поддерживать позицию Вашингтона по газопроводу. На важность «Северного потока — 2» для обеспечения энергобезопасности ЕС ранее указывал и канцлер Австрии Карл Нехаммер. Между тем президент США Джо Байден пообещал, что «Северному потоку — 2» будет «положен конец», если РФ вторгнется на Украину. Эксперты считают, что в ЕС наблюдается раскол мнений относительно судьбы энергетического проекта и роли европейских стран в отношениях с Вашингтоном.

Ввод в действие «Северного потока — 2» может поспособствовать преодолению кризиса в отношениях с Россией. Такое мнение в эфире радиостанции France Inter выразил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Запуск газопровода «Северный поток — 2» является одним из ключевых пунктов переговоров и, возможно, одним из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией», — заявил Ле Мэр.

Он также отметил, что у Европы и США разные интересы в украинском кризисе и что ЕС выступает за диалог и деэскалацию конфликта. Как подчеркнул министр, обострение ситуации приведёт к новому скачку цен на энергоносители. А, по его словам, именно из-за высоких цен на топливо во Франции наблюдается высокая инфляция.

«Давайте не будем позволять американцам заставлять нас занимать позицию, которая не отражает мнение европейцев», — призвал глава Минэкономики Франции.

Решение США

На днях президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пригрозил, что положит конец «Северному потоку — 2» в случае «вторжения» России на Украину.

«Если Россия вторгнется, то есть танки или войска опять пересекут границу Украины, «Северного потока — 2» больше не будет. Мы положим ему конец», — сказал Байден.

Он заверил, что сможет это сделать, даже несмотря на то, что право принимать решение по судьбе газопровода принадлежит Германии. Вместе с тем он пообещал компенсировать Европе недостаток энергоносителей в случае перебоев их поставок из России.

«Мы ищем возможности компенсировать потерю российского газа, СПГ. Пытаемся найти пути решения, в том числе взаимодействуя с нашими друзьями во всём мире. Думаем, мы сумели бы компенсировать значительную долю потерь», — добавил Байден.

Однако Шольц не стал прямо заявлять о готовности Германии не допустить запуска «Северного потока — 2» даже после ряда уточняющих вопросов от журналистов на эту тему.

Представители американских властей и ранее говорили о заморозке газопровода как о деле решённом. В частности, на эту тему высказывался помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News 6 февраля.

«Северный поток — 2» — это наш рычаг давления, а не Владимира Путина… В настоящий момент газ по «Северному потоку — 2» не поступает и в ближайшие месяцы поступать не будет — отчасти благодаря дипломатии Соединённых Штатов», — сказал он.

Ранее, 26 января, в эфире радиостанции National Public Radio представитель Госдепа США Нед Прайс назвал простой газопровода козырем западного сообщества.

«Это козырь Германии. Это козырь трансатлантического сообщества, потому что газ не поступает. Внесём ясность: это не козырь Владимира Путина», — заявил дипломат.

Альтернативное мнение

Между тем в Европе продолжают звучать голоса в поддержку «Северного потока — 2» и вывода газового сектора из-под планируемых санкций. Так, канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью изданию Der Spiegel 21 января заявил, что трубопровод способен обеспечить безопасность поставок энергоресурсов в Европу.

«Важно, чтобы мы на европейском уровне действовали скоординировано. Моё мнение заключается в том, что трубопровод сам по себе, скорее, не нужно рассматривать как угрозу, особенно когда речь идёт о надёжности энергоснабжения в Европе», — приводит ТАСС слова Нехаммера.

Он также выразил мнение, что «Северный поток — 2» «слишком мал для ужесточения санкционного режима».

Премьер Баварии Маркус Зёдер в комментарии газете Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, что меры по закрытию проекта «Северный поток — 2» или по прекращению поставок газа из России негативно повлияли бы на ФРГ.

А глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм в интервью медиагруппе Funke 29 января напомнил, что Россия является одним из основных поставщиков газа для ФРГ. При этом он подчеркнул, что решение получать газ из России было «не игрой ва-банк».

«Германии нужно надёжное энергоснабжение. Сейчас более 50% нашего газа мы получаем из России. В короткое время полностью или в значительной мере заменить эту долю точно было бы нелегко», — сказал Русвурм.

В свою очередь, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, выступая на совместном заседании комиссий по иностранным делам сената и палаты депутатов 8 февраля, заявил, что Россия является незаменимой для поставок газа в Европу.

ПГХ «Газпрома» в Европе

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В этом контексте глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС выразил надежду, что решение о сертификации «Северного потока — 2» будет приниматься на основе профессионализма, а не политики.

«Есть очень чёткие европейские правила, которые должны быть выполнены. Проблема, на мой взгляд, в том, что решение здесь принимается скорее на основе политических, а не профессиональных причин. С «Северным потоком — 2» та же проблема, что со «Спутником V». На это смотрят как на политический проект», — подчеркнул Сийярто.

Напомним, техническое сооружение газопровода было полностью завершено 10 сентября 2021 года, после чего началась процедура сертификации. Однако 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило этот процесс. Причиной послужила необходимость создать дочернюю компанию Nord Stream 2 AG для немецкой части газопровода, чтобы соответствовать требованиям национального закона об энергетике (EnWG).

К концу декабря обе нитки «Северного потока — 2» были заполнены техническим газом, а в конце января было объявлено об учреждении компании Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода, расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Любмин.

Показательное заявление

Опрошенные RT эксперты отмечают, что высказанное главой Минэкономики Франции мнение показательно, так как в основном европейские политики и бизнесмены не горят желанием публично высказывать свои мысли по поводу трансбалтийского газопровода.

«Голос в поддержку «Северного потока — 2» со стороны министра экономики и финансов Франции — редкий случай. Показательно, что о значении газопровода говорит не немец, не австриец и даже не венгр, а француз, который имеет к «Северному потоку — 2» весьма отдалённое отношение. Более того, Франция с точки зрения энергетической безопасности и диверсификации поставок энергоносителей в гораздо большей безопасности, чем та же Германия», — выразил мнение профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

По его словам, сегодня страны ЕС разделились на тех, кто готов быть периферией Соединённых Штатов, прежде всего экономической, и кто таковой быть не желает. Однако Германия, с одной стороны, как никто заинтересована в «Северном потоке — 2», с другой — хочет сохранить отношения с Вашингтоном, поэтому никак не может найти политическую волю, чтобы однозначно выразить свою позицию.

На существование определённого раскола в Европе из-за газопровода указал и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«На одной чаше весов стабильность поставок и относительная дешевизна газа по сравнению с СПГ, а с другой — лояльность США и мнимый повод объединиться вокруг мнимой всеобщей «угрозы», — пояснил аналитик в беседе с RT.

Властям США довольно удобно угрожать России санкциями против «Северного потока — 2», так как Москва не собирается идти на тот шаг, в случае которого газопроводу предрекают «конец», заметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

Тем не менее Станислав Митрахович считает, что США сейчас ведут борьбу не только против РФ, но и против её взаимоотношений с Евросоюзом, с которым у Москвы налажены торгово-экономические связи. При этом эксперт уверен, что США не могут полностью проигнорировать интересы своих союзников и, например, отключить «Газпром» от долларовых транзакций. Поэтому им приходится зачастую замещать отсутствие реальных действий жёсткой риторикой. К тому же США, несмотря на все свои обещания, всё же не могут гарантировать Европе компенсацию газа в случае перебоев поставок из РФ.

«Даже в случаях временных перебоев поставок в силу санкций или российских контрмер, полностью заменить газ из РФ в обозримом будущем США не смогут. У каждой из стран — у Катара, Австралии, Норвегии, Алжира и Азербайджана — к которым Вашингтон намерен обратиться за содействием в газовом вопросе, есть свои ограничения и специфика», — резюмировал Митрахович.