Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев
"Не до политесов...": Красивый ход Путина в переговорах с Лукашенко ра...
Главная / В России

«Стратегический масштаб»: как проходит подготовка к российским армейским учениям «Кавказ-2020»

10 августа 2020, 18:10  •  78 • В России
На юге России начались специальные учения с привлечением около 6 тыс. человек и до 750 единиц военной техники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Манёвры продлятся до 21 августа, они станут контрольным этапом подготовки к стратегическому командно-штабному учению (СКШУ) «Кавказ-2020», которое пройдёт в сентябре. Как полагают эксперты, в нём примут участие подразделения сухопутных войск, ВМФ и ВКС. Запланированные манёвры позволят повысить боеготовность сил Южного военного округа РФ, отмечают аналитики.
 
Войска Южного военного округа отрабатывают задачи на полигоне © Минобороны России
 

В Южном военном округе стартовали специальные учения под общим руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Мероприятия охватывают полигоны в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, в Дагестане и Крыму.

«Всего в специальных учениях по видам обеспечения действий войск (сил) примут участие около 6 тыс. военнослужащих и будет задействовано до 750 единиц вооружения, военной и специальной техники», — говорится на сайте военного ведомства.

В ходе манёвров, которые продлятся до 21 августа, армейские части ЮВО должны отработать комплекс задач по материально-техническому, инженерному, медицинскому, гидрометеорологическому и навигационному обеспечению сухопутных сил, ВМФ и ВКС. Также запланированы мероприятия в сфере радиационной, химической и биологической защиты.

Контрольный этап

 

Специальные манёвры в Южном военном округе — это контрольный этап проверки готовности войск к стратегическим командно-штабным учениям (СКШУ) «Кавказ-2020», которые пройдут в сентябре и станут крупнейшим военным мероприятием ВС РФ в текущем году.

«Перед стартом СКШУ «Кавказ-2020» необходимо отработать взаимодействие войск, штабов, проверить готовность командиров и органов военного управления к организации серьёзных мероприятий стратегического масштаба», — пояснил в беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Подготовка к «Кавказу-2020» стартовала ещё в начале года. Так, в марте комиссия по главе с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым осмотрела районы розыгрышей тактических эпизодов и проверила состояние полигонов ЮВО.

В конце июля в рамках подготовки к «Кавказу-2020» Южный военный округ и Закавказье охватили масштабные батальонные учения мотострелковых, танковых и артиллерийских частей. В них приняли участие более 10 тыс. человек.

Акцент в манёврах был сделан на боевых стрельбах, которые прошли на полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Адыгее, Чечне и Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. 

В середине июля подразделения Южного военного округа были задействованы во внезапной проверке войск, объявленной верховным главнокомандующим РФ Владимиром Путиным.

В ходе проверки подразделения, дислоцированные на юге России, со штатной техникой и вооружением совершили марши в районы сосредоточения. Помимо наземных войск, передислокацию провели авиационные соединения, а также корабельные группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии.

За действиями армейских частей наблюдали офицеры Генштаба. В общей сложности к внезапной проверке были привлечены около 150 тыс. военнослужащих, более 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц военной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

  • Высадка десанта морской пехоты ВМФ
  • © Минобороны России

5 августа, выступая в Национальном центре управления обороной, глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу пояснил, что цель внезапной проверки заключалась в получении объективной картины состояния армии и флота после карантинных мероприятий из-за пандемии коронавируса, а также перед стартом СКШУ на юге страны.

«Внезапная проверка показала, что снижения способности Вооружённых сил решать задачи по предназначению не допущено. Привлекаемые войска и силы действовали профессионально. На всех этапах проверочных мероприятий обеспечено строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов», — заявил Шойгу.

Как подчеркнул Виктор Мураховский, проверки такого рода  позволяют оценить реальный уровень боевой готовности войск, органов военного управления и тыла по отражению угроз со стороны любого агрессора. По результатам проверок выявляются недостатки и определяются пути их устранения, уточнил эксперт. 

Экзамен на профессионализм

 

Точная дата начала «Кавказа-2020» пока не объявлялась. Также в Минобороны ещё не говорили о численности привлекаемых сил, хотя с прошлого года известно, что в манёврах примут участие 17 иностранных контингентов.

Как полагают эксперты, грядущее СКШУ будет проходить примерно по такому же сценарию, что и учения «Кавказ-2016», где отрабатывалось взаимодействие подразделения Сухопутных войск, флота и авиации.

В 2016 году численность сосредоточенной на юге России группировки не выходила за рамки Венского документа от 2011 года и составила 12,5 тыс. человек. Однако СКШУ получились довольно масштабными, так как всего в различных регионах страны учебно-боевые задачи выполняли более 120 тыс. военнослужащих.

В последние годы Генштаб ВС РФ традиционно проводит стратегические командно-штабные учения на разных географических направлениях страны. Так, в 2017 году СКШУ проходили в северо-западных регионах РФ («Запад-2017»), в 2018 году — в Сибири и на Дальнем Востоке («Восток-2018»), в 2019 году — в Центральном военном округе («Центр-2019»).

По мнению аналитиков, такой порядок проведения манёвров обеспечивает планомерную проверку боеготовности войск в самых разных регионах страны и способствует равномерному развитию военных округов. В этом контексте «Кавказ-2020» является серьёзным экзаменом для группировок, расположенных на юге РФ.

«Русофобский алармизм»

 

1 июня на пресс-брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что военная активность Москвы не несёт какой-либо угрозы для иностранных государств. Более того, Минобороны России стремится к деэскалации ситуации в Европе и в текущем году не стало проводить крупные учения вблизи границ стран НАТО.

В рамках этой политики «Кавказ-2020» будет проходить в глубине территории РФ. Также Рудской отметил, что Генштаб готов «к корректировке районов учений на паритетной с альянсом основе».

  • Военнослужащие ВС РФ
  • © Минобороны России

На сегодняшний день НАТО публично не выражал обеспокоенность относительно СКШУ на юге России. Тем не менее в Киеве предположили, что у альянса всё-таки есть определённые опасения на этот счёт. Так, по словам замглавы МИД Украины Василия Боднара, «любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий».

«Первая в мире»: в России 12 августа зарегистрируют вакцину от COVID-19

«Мнение о возможности военного наступления разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков. В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причём его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе», — сообщил Боднар в июньском интервью «Интерфакс-Украина».

«Русофобский алармизм» украинской дипломатии находит поддержку в руководстве ВСУ, отмечают политологи. По информации Минобороны республики, в рамках «Кавказа-2020» Россия якобы планирует перебросить к границе с Украиной около 120 тыс. военнослужащих, 3 тыс. бронемашин, не менее 500 танков, 300 самолётов, 250 вертолётов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок.

«Усилены все виды разведки для выяснения замысла учений («Кавказ-2020»), определения районов развёртывания войск, вернутся ли они в места постоянной дислокации после учений. Также выясняется, возможны ли под прикрытием учений другие действия», — заявил 20 июля в интервью изданию «Сегодня» представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

В ответ на «Кавказ-2020» ВСУ намерены провести собственные командно-штабные учения «Объединённые усилия — 2020» с возможным привлечением подразделений стран НАТО.

В беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов подчеркнул, что алармистские настроения, которые пытается «раздувать» Украина, лишены какого-либо смысла. Он отметил, что «Кавказ-2020» направлен исключительно на повышение боеготовности войск, отвечающих за безопасность стратегически важного географического направления.

«Все страхи относительно военных учений вызваны реальным ростом боеспособности российских войск. Всегда критикуют того, кто силён. В этом контексте можно с уверенностью сказать, что Южный военный округ способен решать самые сложные боевые задачи при возникновении военных угроз для России», — резюмировал Михайлов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
06 августа 2020, 14:15
«Зюганов ляжет слева от Брежнева, а я справа»: Жириновский — об ошибках, неудовлетворённом тщеславии и своих похоронах
07 августа 2020, 16:50
«На потерпевшего даже внимания не обратил»: что рассказали в суде свидетели по делу Ефремова
09 августа 2020, 08:15
Круговая оборона: какую роль сыграл зенитный комплекс С-25 в развитии отечественной системы ПВО
06 августа 2020, 21:35
От 4 лет до 6,5 года: четыре фигуранта дела «Нового величия» получили условные сроки
07 августа 2020, 15:55
«Первая в мире»: в России 12 августа зарегистрируют вакцину от COVID-19
07 августа 2020, 18:40
«Получила квартиру»: нашедшей родителей спустя 20 лет девушке выдали положенное жильё
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 августа 2020, 22:45
Чем закончится история с задержанием "десанта Вагнера" в Минске? Мнение Поддубного
06 августа 2020, 02:25
Бунт в США: Американские генералы пошли против Трампа после скандального заявления
05 августа 2020, 01:40
"На корабле могло быть что угодно": Технический анализ взрыва в Бейруте
07 августа 2020, 12:20
Лукашенко всё испортил. Сдал Ельцина и Зеленского вместо Путина
06 августа 2020, 23:30
«Старая проститутка», «вонючий малоросс»: Зверобой выбрала новую «мишень»
08 августа 2020, 16:45
Радикалы готовят госпереворот с захватом Крыма. Зеленский не может сопротивляться - эксперт
04 августа 2020, 02:45
"Панцири" беззащитны перед турками: Зачем Украина объявила русским ЗРПК войну?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.