«Стратегический масштаб»: как проходит подготовка к российским армейским учениям «Кавказ-2020»

На юге России начались специальные учения с привлечением около 6 тыс. человек и до 750 единиц военной техники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Манёвры продлятся до 21 августа, они станут контрольным этапом подготовки к стратегическому командно-штабному учению (СКШУ) «Кавказ-2020», которое пройдёт в сентябре. Как полагают эксперты, в нём примут участие подразделения сухопутных войск, ВМФ и ВКС. Запланированные манёвры позволят повысить боеготовность сил Южного военного округа РФ, отмечают аналитики.

В Южном военном округе стартовали специальные учения под общим руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Мероприятия охватывают полигоны в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, в Дагестане и Крыму.

«Всего в специальных учениях по видам обеспечения действий войск (сил) примут участие около 6 тыс. военнослужащих и будет задействовано до 750 единиц вооружения, военной и специальной техники», — говорится на сайте военного ведомства.

В ходе манёвров, которые продлятся до 21 августа, армейские части ЮВО должны отработать комплекс задач по материально-техническому, инженерному, медицинскому, гидрометеорологическому и навигационному обеспечению сухопутных сил, ВМФ и ВКС. Также запланированы мероприятия в сфере радиационной, химической и биологической защиты.

Контрольный этап

Специальные манёвры в Южном военном округе — это контрольный этап проверки готовности войск к стратегическим командно-штабным учениям (СКШУ) «Кавказ-2020», которые пройдут в сентябре и станут крупнейшим военным мероприятием ВС РФ в текущем году.

«Перед стартом СКШУ «Кавказ-2020» необходимо отработать взаимодействие войск, штабов, проверить готовность командиров и органов военного управления к организации серьёзных мероприятий стратегического масштаба», — пояснил в беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Подготовка к «Кавказу-2020» стартовала ещё в начале года. Так, в марте комиссия по главе с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым осмотрела районы розыгрышей тактических эпизодов и проверила состояние полигонов ЮВО.

В конце июля в рамках подготовки к «Кавказу-2020» Южный военный округ и Закавказье охватили масштабные батальонные учения мотострелковых, танковых и артиллерийских частей. В них приняли участие более 10 тыс. человек.

Акцент в манёврах был сделан на боевых стрельбах, которые прошли на полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Адыгее, Чечне и Крыму, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии.

В середине июля подразделения Южного военного округа были задействованы во внезапной проверке войск, объявленной верховным главнокомандующим РФ Владимиром Путиным.

В ходе проверки подразделения, дислоцированные на юге России, со штатной техникой и вооружением совершили марши в районы сосредоточения. Помимо наземных войск, передислокацию провели авиационные соединения, а также корабельные группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии.

За действиями армейских частей наблюдали офицеры Генштаба. В общей сложности к внезапной проверке были привлечены около 150 тыс. военнослужащих, более 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц военной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Высадка десанта морской пехоты ВМФ

© Минобороны России

5 августа, выступая в Национальном центре управления обороной, глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу пояснил, что цель внезапной проверки заключалась в получении объективной картины состояния армии и флота после карантинных мероприятий из-за пандемии коронавируса, а также перед стартом СКШУ на юге страны.

«Внезапная проверка показала, что снижения способности Вооружённых сил решать задачи по предназначению не допущено. Привлекаемые войска и силы действовали профессионально. На всех этапах проверочных мероприятий обеспечено строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов», — заявил Шойгу.

Как подчеркнул Виктор Мураховский, проверки такого рода позволяют оценить реальный уровень боевой готовности войск, органов военного управления и тыла по отражению угроз со стороны любого агрессора. По результатам проверок выявляются недостатки и определяются пути их устранения, уточнил эксперт.

Экзамен на профессионализм

Точная дата начала «Кавказа-2020» пока не объявлялась. Также в Минобороны ещё не говорили о численности привлекаемых сил, хотя с прошлого года известно, что в манёврах примут участие 17 иностранных контингентов.

Как полагают эксперты, грядущее СКШУ будет проходить примерно по такому же сценарию, что и учения «Кавказ-2016», где отрабатывалось взаимодействие подразделения Сухопутных войск, флота и авиации.

В 2016 году численность сосредоточенной на юге России группировки не выходила за рамки Венского документа от 2011 года и составила 12,5 тыс. человек. Однако СКШУ получились довольно масштабными, так как всего в различных регионах страны учебно-боевые задачи выполняли более 120 тыс. военнослужащих.

В последние годы Генштаб ВС РФ традиционно проводит стратегические командно-штабные учения на разных географических направлениях страны. Так, в 2017 году СКШУ проходили в северо-западных регионах РФ («Запад-2017»), в 2018 году — в Сибири и на Дальнем Востоке («Восток-2018»), в 2019 году — в Центральном военном округе («Центр-2019»).

По мнению аналитиков, такой порядок проведения манёвров обеспечивает планомерную проверку боеготовности войск в самых разных регионах страны и способствует равномерному развитию военных округов. В этом контексте «Кавказ-2020» является серьёзным экзаменом для группировок, расположенных на юге РФ.

«Русофобский алармизм»

1 июня на пресс-брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что военная активность Москвы не несёт какой-либо угрозы для иностранных государств. Более того, Минобороны России стремится к деэскалации ситуации в Европе и в текущем году не стало проводить крупные учения вблизи границ стран НАТО.

В рамках этой политики «Кавказ-2020» будет проходить в глубине территории РФ. Также Рудской отметил, что Генштаб готов «к корректировке районов учений на паритетной с альянсом основе».

Военнослужащие ВС РФ

© Минобороны России

На сегодняшний день НАТО публично не выражал обеспокоенность относительно СКШУ на юге России. Тем не менее в Киеве предположили, что у альянса всё-таки есть определённые опасения на этот счёт. Так, по словам замглавы МИД Украины Василия Боднара, «любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий».

«Мнение о возможности военного наступления разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков. В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причём его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе», — сообщил Боднар в июньском интервью «Интерфакс-Украина».

«Русофобский алармизм» украинской дипломатии находит поддержку в руководстве ВСУ, отмечают политологи. По информации Минобороны республики, в рамках «Кавказа-2020» Россия якобы планирует перебросить к границе с Украиной около 120 тыс. военнослужащих, 3 тыс. бронемашин, не менее 500 танков, 300 самолётов, 250 вертолётов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок.

«Усилены все виды разведки для выяснения замысла учений («Кавказ-2020»), определения районов развёртывания войск, вернутся ли они в места постоянной дислокации после учений. Также выясняется, возможны ли под прикрытием учений другие действия», — заявил 20 июля в интервью изданию «Сегодня» представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

В ответ на «Кавказ-2020» ВСУ намерены провести собственные командно-штабные учения «Объединённые усилия — 2020» с возможным привлечением подразделений стран НАТО.

В беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов подчеркнул, что алармистские настроения, которые пытается «раздувать» Украина, лишены какого-либо смысла. Он отметил, что «Кавказ-2020» направлен исключительно на повышение боеготовности войск, отвечающих за безопасность стратегически важного географического направления.