Стратегические ракетоносцы ВКС России подняли по тревоге

Минобороны России сообщило, что стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС Военно-космических сил России подняли по тревоге. Такой приказ отдал командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Самолёты ВКС России взмыли в воздух по тревоге из-за начавшихся лётно-тактических учений. Они продолжатся до 9 июля.

В учениях принимают участие примерно 20 единиц авиатехники. Это не только стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, но и заправщики Ил-78, а также другие самолёты. Программа учений рассчитана на подразделения Дальней авиации ВКС России, которые дислоцированы в Рязанской, Амурской, Саратовской и Иркутской областях.

По данным Минобороны, целью учений станет отработка полётов с дозаправкой, перебазирования авиатехники на оперативные аэродромы, а также боевое применение авиационных средств поражения. Цели установлены на наземных полигонах, пишет ТАСС.

"Летно-тактические учения с авиационными частями проходят под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша", - сообщили в министерстве.