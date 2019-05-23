Стратегические поступления: РВСН России начали получать комплексы «Авангард»

На вооружение российской армии начали поступать комплексы стратегического назначения «Авангард». Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Первым к концу 2019 года новую систему получит Ясненское ракетное соединение в Оренбургской области. Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, «Авангард» способен маневрировать в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, а его уникальные характеристики делают его неуязвимым для существующих и перспективных систем ПВО и ПРО.

На вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начали поступать комплексы «Авангард». Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Продолжается прием в эксплуатацию с постановкой на боевое дежурство стационарных и мобильных ракетных комплексов пятого поколения «Ярс» и «Авангард». В Ясненском ракетном соединении развернута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом «Авангард», который заступит на боевое дежурство уже к концу 2019 года», — сказал он.

Напомним, «Авангард» — комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Эта система позволяет совершать полёты в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости. При этом крылатый блок может маневрировать как по высоте, так и в другие стороны.

О создании этого комплекса и его характеристиках в марте 2018 года говорил президент России Владимир Путин. Он отмечал, что были применены новейшие композитные материалы, способные выдержать высокие температуры и позволяющие сохранить способность маневрирования.

«Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полёта планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. Он идёт к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 °С, крылатый блок при этом надёжно управляется», — отмечал глава государства.

В конце декабря 2018 года были проведены успешные пуски «Авангарда». Присутствовавший на них Путин отметил неуязвимость системы для ПВО и ПРО вероятного противника и поздравил присутствовавших «с большим событием и в жизни вооружённых сил и в деле обеспечения безопасности российского государства».

«Работа была большая, длительная, сложная, потребовала прорывных решений в принципиальных направлениях, и все это силами наших ученых, конструкторов, инженеров было сделано. Новая система «Авангард» неуязвима для сегодняшних и для перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Это большой успех и большая победа», — сказал он.

Глава государства подчёркивал, что в дальнейшем эта система будет вставать на вооружение не только армии, но и флота.

«Проведена большая работа»

Отметим, что в армии России на протяжении нескольких лет проходит модернизация. Только высокоточных крылатых ракет за последние шесть лет увеличилось в более чем 30 раз, сообщал в марте министр обороны России Сергей Шойгу.

«Принятые меры позволили к 2019 году увеличить количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — более чем в 30 раз», — приводит его слова РИА Новости.

Так, с 2012 по 2018 годы на вооружение были приняты 109 межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и 108 баллистических ракет морского базирования. В целом, по оценке Шойгу, в 2012 году высокоточного оружия большой дальности в России практически не было.

«Исправных самолётов-носителей было только 30, а авиационных ракет — всего 37. Из-за длительной подготовки полётных заданий — около 44 суток — речи об эффективном применении этого оружия не было», — подчёркивал министр.

В полтора раза выросла и орбитальная группировка спутников военного и двойного назначения. При этом она была обновлена на 80%. Об этом 17 мая рассказал Владимир Путин.

«За последние шесть лет была проведена большая работа по совершенствованию российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения. Её состав обновлён практически на 80% и увеличен в 1,5 раза», — отмечал глава государства.

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«Запланировано снижение расходов»

Несмотря на развитие различных систем вооружения, российский военный бюджет сокращается второй год подряд. По словам президента, развитие перспективных систем позволяет экономить средства при отсутствии ущерба для обороноспособности страны.

«Что касается оборонных расходов: у нас запланировано снижение оборонных расходов и в этом году, и в следующем. Это не приведёт к каким-то проблемам в области обеспечения обороноспособности, потому что основные расходы были сделаны для создания новейших систем в предыдущие годы», — отмечал Путин.

Так, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Россия впервые с 2006 года не попала в пятёрку стран по военным расходам.

«Россия не попала в пятёрку лидеров впервые с 2006 года. В 2018 году в пятёрку стран с крупнейшими оборонными тратами вошли Соединённые Штаты, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на которые в совокупности пришлось 60% от мировых военных расходов. Топ-15 стран потратили $1470 млрд в 2018 году, что составило 81% от мировых военных расходов», — говорится в опубликованном в апреле докладе.

При этом в ноябре прошлого года издание Business Insider поставило Россию на второе место в рейтинге по военной мощи.