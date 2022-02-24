Стратегические ошибки Майи Санду

Президенту Молдовы следует хотя бы иногда проявлять дальновидность

Президент Молдавии Майя Санду и министр иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Нику Попеску весьма оперативно прореагировали на признание Россией независимости Республик Донбасса. Конечно же, осудили, беря пример с «западных кураторов».

«Решительно осуждаем признание сепаратистских районов Донецкой и Луганской областей. Это явно противоречит международному законодательству. Молдова по-прежнему твёрдо привержена поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины»,

– написала Майя Санду в своём Twitter.

Но сделала она эту запись на английском языке, что справедливо вызвало возмущение граждан Молдавии, которые задались вопросом: к кому обращается президент Молдовы на английском языке? Вывод очевиден – к западным партнёрам. Не может президент обращаться к гражданам своей страны на языке, на котором не говорит хотя бы часть населения.

С заявлением МИДЕИ по этому поводу всё нормально – осуждают нарушение международного права на молдавском языке.

По мнению молдавского политолога Диониса Ченушэ, президент слишком поспешила донести до западных партнёров свою реакцию на происходящие события. Перед своими гражданами она выступила только на следующий день – граждане могли подождать, а западные партнёры ждать не будут.

«Внешняя политика создаётся не путём исключения внутренней общественности, а путём включения её в важные для Молдовы международные дебаты»,

– отметил политолог и посоветовал президенту готовить важные сообщения и на русском языке тоже, поскольку третья часть населения страны являются русскоязычными гражданами и не стоит игнорировать этот факт.

Но критикуют Санду не только за сообщение на английском языке, но и за оперативность, считая, что иногда лучше молчать, а не говорить, особенно когда речь идёт о геополитических играх больших государств.

«Такой жест со стороны главы государства можно назвать необдуманным поступком, направленным исключительно на выторговывание преференций со стороны Запада, но вот политической мудрости в нём явно недостаточно. Никто не говорит, что нужно было поддерживать Москву в её решении, но можно было поступить более разумно и просто промолчать. Потому что отныне в новой геополитической реальности лавировать между интересами великих держав станет ещё труднее, если вообще будет возможно. А влияние России в Молдавии слишком высоко»,

– пишет интернет-издание «Эхо Молдовы».

И напоминает и про газовый контракт, и про огромную молдавскую диаспору на территории России и про то, что ровно половина населения Молдавии видит своё будущее вместе с Россией. Так что не помешало бы Санду оглядываться не только на «западных кураторов», но хотя бы иногда проявлять дальновидность, отмечает издание.