«Стратегические носители становятся оружием поля боя»: Антонов назвал фактор дестабилизации ядерного сдерживания в мире

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что дестабилизирующее влияние на систему ядерного сдерживания оказывает развёртывание Вашингтоном ядерных зарядов малой мощности, а не приписываемые РФ намерения заняться разработкой такого вида вооружения. Так дипломат отреагировал на заявления представителей Пентагона, которые ранее назвали модернизацию ядерных сил США ответом на аналогичные действия России. Антонов напомнил, что в российской доктрине ядерного сдерживания чётко указано, что политика Москвы в этой сфере носит сугубо оборонительный характер.

Фактором дестабилизации мировой системы ядерного сдерживания в настоящее время является развёртывание Вашингтоном ядерных зарядов малой мощности, а не действия Москвы. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил посол России в США Анатолий Антонов.

Так дипломат прокомментировал заявления заместителя помощника министра обороны США Роберта Суфера, который ранее высказался о ходе модернизации американских ядерных сил. По словам Суфера, США приступили к этой работе после того, как аналогичную программу якобы начала Россия.

Как указал Антонов, американские военные используют обвинительную тактику для оправдания принятого Вашингтоном курса на понижение порога применения ядерного оружия. В частности, в 2019 году США развернули боезаряды малой мощности W76-2 на баллистических ракетах Trident II, напомнил посол.

«Стратегические носители в таком оснащении становятся по сути оружием поля боя. Именно подобные практические шаги — а не приписываемые России намерения — оказывают существенное дестабилизирующее влияние на ядерное сдерживание», — подчеркнул дипломат.

Антонов отметил, что представитель американского оборонного ведомства вновь повторил «надуманный американский тезис» о разработке Россией доктрины «эскалации для деэскалации» и якобы наращивании Москвой арсенала нестратегического ядерного оружия. В связи с этим посол предложил американской стороне ознакомиться с опубликованным в июне документом «Государственные основы РФ в области ядерного сдерживания».

«В документе подтверждено, что наша ядерная политика носит сугубо оборонительный характер. А также чётко прописаны условия возможного перехода к применению ядерного оружия», — указал Антонов.

Напомним, что указ, которым утверждаются основы государственной политики в области ядерного сдерживания, Владимир Путин подписал 2 июня 2020 года. В частности, в документе указано, что Россия рассматривает ядерное оружие «исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой».

При этом прописывается, что власти страны прилагают все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений.

«Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации и (или) её союзников», — говорится в указе.

В документе также перечислены четыре условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия.

Речь идёт о поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) её союзников, о применении противником ядерного оружия или других видов ОМУ по территориям РФ и (или) её союзников, о воздействии противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведёт к срыву ответных действий ядерных сил, или об агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Решение о применении ядерного оружия принимается президентом, вместе с тем российский лидер может при необходимости проинформировать об этом военно-политическое руководство других стран или международные организации.

Позиция США

В феврале 2020 года Министерство обороны США сообщило, что на боевое дежурство встали новейшие ядерные боеголовки малой мощности W76-2. В качестве обоснования этого шага американская сторона ссылается на «Обзор ядерной политики» (Nuclear Posture Review, NPR), определяющий долгосрочную стратегию США в области ядерных вооружений, в котором Россия значится как «потенциальный противник».

В апреле на сайте Госдепа был опубликован материал, посвящённый созданию ядерных боезарядов малой мощности W76-2 и оснащению ими части баллистических ракет подводных лодок Trident 2.

На это обстоятельство обратила внимание официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она указала, что США таким образом пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием. Захарова напомнила, что российская сторона считает подобный шаг элементом дестабилизации.

«Необходимость разработки и развёртывания ядерного оружия малой мощности подаётся как реакция США на «усиление глобальных угроз», в первую очередь «наращивание ядерного потенциала России и Китая», — сообщила дипломат.

По её словам, демонстрируемая позиция ведёт к понижению порога применения ядерного оружия, а значит и росту угрозы ядерного конфликта.