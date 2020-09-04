Стратегические бомбардировщики США обогнули Крым и направились… к Донбассу

По данным авторов канала, два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США впервые проходят максимально близко к российской границе по северной части Крыма.

Отмечается, что российские истребители не могут быть подняты для перехвата - американцы двигаются в воздушном пространстве Украины.

Фото: Скриншот Telegram/Военный обозреватель

При этом уже известно, что, пройдя вдоль российской границы, американцы уже огибают побережье Азовского моря и двигаются в сторону Донбасса.

Фото: Скриншот Telegram/Военный обозреватель