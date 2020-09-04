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Стратегические бомбардировщики США обогнули Крым и направились… к Донбассу

04 сентября 2020, 16:55  •  206 • Политика
Стратегические бомбардировщики США B-52H Stratofortress обогнули Крым по северной границе и направились… к Донбассу. Об этом сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель".
По данным авторов канала, два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США впервые проходят максимально близко к российской границе по северной части Крыма.
Отмечается, что российские истребители не могут быть подняты для перехвата - американцы двигаются в воздушном пространстве Украины.
Фото: Скриншот Telegram/Военный обозреватель
При этом уже известно, что, пройдя вдоль российской границы, американцы уже огибают побережье Азовского моря и двигаются в сторону Донбасса.
Фото: Скриншот Telegram/Военный обозреватель

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