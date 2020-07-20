Стратегическая промышленность Украины: министерство есть, заводов нет • 107 • Аналитика

16 июля Киев создал целое министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Более того, возглавивший новорожденное ведомство Олег Уруский наделен еще и полномочиями вице-премьер-министра. По словам чиновника, в настоящей момент наиглавнейшей его задачей является «перезапуск» военно-промышленного комплекса страны. Собственно говоря, это и так было очевидно, поскольку в государственной собственности в «нэзалэжной» остались фактически лишь оборонные предприятия, да и то не все.





Уруский уже имел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым, на которой, по сообщению пресс-службы СНБО, вице-премьер получил весьма ценные указания относительно собственных задач. После этого он успел пообщаться с журналистами, которым высказал собственное видение доверенной ему миссии «возрождения» и «перезапуска» украинского ВПК. Намерения были озвучены весьма многообещающие и масштабные. Речь шла об «инновациях», «привлечении иностранных инвестиций», «разработке дорожных карт». Из конкретики можно назвать разве что намерения нового министра «полностью переформатировать» оказавшийся в его подчинении госконцерн «Укроборонпром», деятельность которого его категорически не устраивает.



Назвал Уруский и основные направления, на которых намерен сосредоточиться. Это создание бронетанковой техники, авиастроение, аэрокосмическая отрасль, ракетостроение и создание «высокоточных вооружений». Добившись успеха именно в этих областях, он рассчитывает «обеспечить украинскую армию современными высокотехнологичными вооружениями».



Что ж, цели амбициозные, но вот как обстоит дело с возможностями их достижения?



Пройдемся вкратце по основным пунктам, озвученным «главным по стратегической промышленности», рассмотрим реальное состояние объектов этой самой промышленности на Украине. Что там у нас первое? Бронетехника? Побывав в ноябре прошлого года на Харьковском заводе транспортного машиностроения им. В. А. Малышева, президент Зеленский заявил, что «испытывает шок» от увиденного и услышанного. Было от чего: по признанию директора предприятия, для украинской армии за последнее десятилетие там собрали… один танк! Остальное: ремонт, восстановление и отчаянные попытки выполнить экспортные контракты, которые все последние годы оборачиваются для завода колоссальными рекламациями из-за крайне низкого качества продукции. Отсюда и долги (как перед контрагентами, так и перед персоналом), на конец прошлого года приближавшиеся к 450 миллионам долларов.



Дальше, кажется, авиастроение… В том же Харькове расположен и авиационный завод, с 2015 года не выпустивший ни единой крылатой машины, зато намертво увязший в долгах (только зарплат собственным сотрудникам к началу нынешнего года там не выплатили на сумму свыше 8 миллионов долларов) и невыполненных контрактах. Тот же Казахстан, уставший ждать обещанные (и частично уже оплаченные) Ан-74, уже несколько лет пытается «выбить» сгоряча перечисленный авиастроителям аванс через суд. Что еще? Проблемы знаменитого «Антонова» (о которых, кстати, Уруский не забыл упомянуть перед прессой) давно стали общим местом. Та же самая история: новые самолеты не выпускаются, а от банкротства спасает лишь эксплуатация машин, созданных еще в советские времена либо первые годы «нэзалэжности». Но они ведь не вечные…



Космос? Ракетостроение? Украинские «перспективы» на этих направлениях становятся ясны после откровений, прозвучавших в одном из выступлений Юрия Войта, генерального директора предприятия, являющегося в «нэзалэжной» профильным в данных отраслях — знаменитого «Южмаша». По признанию руководителя предприятия, на котором в бытность СССР трудилось до 55 тысяч человек, а сейчас ровно в десять раз меньше, задолженность по зарплате перевалила за 8 с половиной миллионов долларов. Долг за электроэнергию – более миллиона долларов. В случае ее отключения (а это вполне возможно) есть опасность того, что рванут хранилища гептила – жидкого ракетного топлива, имеющиеся на принадлежащих предприятию объектах. Государственной поддержки нет. Заказов нет. И не предвидится.



И так повсюду. При этом главная проблема заключается даже не в отсутствии бюджетного финансирования. Не в предельно низких зарплатах в любой из «стратегических» отраслей (на том же «Южмаше» создатели ракет получают по 6-7 тысяч гривен, то есть по 25-27 тысяч рублей). Сам Олег Уруский признает: концом украинской «оборонки», всех высокотехнологичных предприятий стал разрыв связей с Россией! В качестве примера при этом он приводит крах проекта военно-транспортного самолета Ан-70, выпускать самостоятельно который Украина не в состоянии. И что же намерен делать по этому поводу «новоиспеченный» министр? Он ведет речи о «продаже акций украинских авиастроительных предприятий концернам Boeing и Airbus!



Это, в принципе, настолько же реалистично, как «корпоратизация» украинского автозавода ЗАЗ, выпускавшего «Запорожцы» и проданного в прошлом году за долги с молотка с участием концерна Mercedes-Benz. Тем более в нынешних условиях, когда из-за невиданного ранее всемирного кризиса в области авиаперевозок ведущие гиганты авиастроения с трудом удерживаются на плаву ценой массовых увольнений и сворачивания производств.



Министерство стратегической промышленности у Украины теперь имеется. Вот только самой промышленности с такими «реалистичными» планами по ее возрождению скоро не останется вовсе. 16 июля Киев создал целое министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Более того, возглавивший новорожденное ведомство Олег Уруский наделен еще и полномочиями вице-премьер-министра. По словам чиновника, в настоящей момент наиглавнейшей его задачей является «перезапуск» военно-промышленного комплекса страны. Собственно говоря, это и так было очевидно, поскольку в государственной собственности в «нэзалэжной» остались фактически лишь оборонные предприятия, да и то не все.Уруский уже имел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым, на которой, по сообщению пресс-службы СНБО, вице-премьер получил весьма ценные указания относительно собственных задач. После этого он успел пообщаться с журналистами, которым высказал собственное видение доверенной ему миссии «возрождения» и «перезапуска» украинского ВПК. Намерения были озвучены весьма многообещающие и масштабные. Речь шла об «инновациях», «привлечении иностранных инвестиций», «разработке дорожных карт». Из конкретики можно назвать разве что намерения нового министра «полностью переформатировать» оказавшийся в его подчинении госконцерн «Укроборонпром», деятельность которого его категорически не устраивает.Назвал Уруский и основные направления, на которых намерен сосредоточиться. Это создание бронетанковой техники, авиастроение, аэрокосмическая отрасль, ракетостроение и создание «высокоточных вооружений». Добившись успеха именно в этих областях, он рассчитывает «обеспечить украинскую армию современными высокотехнологичными вооружениями».Что ж, цели амбициозные, но вот как обстоит дело с возможностями их достижения?Пройдемся вкратце по основным пунктам, озвученным «главным по стратегической промышленности», рассмотрим реальное состояние объектов этой самой промышленности на Украине. Что там у нас первое? Бронетехника? Побывав в ноябре прошлого года на Харьковском заводе транспортного машиностроения им. В. А. Малышева, президент Зеленский заявил, что «испытывает шок» от увиденного и услышанного. Было от чего: по признанию директора предприятия, для украинской армии за последнее десятилетие там собрали… один танк! Остальное: ремонт, восстановление и отчаянные попытки выполнить экспортные контракты, которые все последние годы оборачиваются для завода колоссальными рекламациями из-за крайне низкого качества продукции. Отсюда и долги (как перед контрагентами, так и перед персоналом), на конец прошлого года приближавшиеся к 450 миллионам долларов.Дальше, кажется, авиастроение… В том же Харькове расположен и авиационный завод, с 2015 года не выпустивший ни единой крылатой машины, зато намертво увязший в долгах (только зарплат собственным сотрудникам к началу нынешнего года там не выплатили на сумму свыше 8 миллионов долларов) и невыполненных контрактах. Тот же Казахстан, уставший ждать обещанные (и частично уже оплаченные) Ан-74, уже несколько лет пытается «выбить» сгоряча перечисленный авиастроителям аванс через суд. Что еще? Проблемы знаменитого «Антонова» (о которых, кстати, Уруский не забыл упомянуть перед прессой) давно стали общим местом. Та же самая история: новые самолеты не выпускаются, а от банкротства спасает лишь эксплуатация машин, созданных еще в советские времена либо первые годы «нэзалэжности». Но они ведь не вечные…Космос? Ракетостроение? Украинские «перспективы» на этих направлениях становятся ясны после откровений, прозвучавших в одном из выступлений Юрия Войта, генерального директора предприятия, являющегося в «нэзалэжной» профильным в данных отраслях — знаменитого «Южмаша». По признанию руководителя предприятия, на котором в бытность СССР трудилось до 55 тысяч человек, а сейчас ровно в десять раз меньше, задолженность по зарплате перевалила за 8 с половиной миллионов долларов. Долг за электроэнергию – более миллиона долларов. В случае ее отключения (а это вполне возможно) есть опасность того, что рванут хранилища гептила – жидкого ракетного топлива, имеющиеся на принадлежащих предприятию объектах. Государственной поддержки нет. Заказов нет. И не предвидится.И так повсюду. При этом главная проблема заключается даже не в отсутствии бюджетного финансирования. Не в предельно низких зарплатах в любой из «стратегических» отраслей (на том же «Южмаше» создатели ракет получают по 6-7 тысяч гривен, то есть по 25-27 тысяч рублей). Сам Олег Уруский признает: концом украинской «оборонки», всех высокотехнологичных предприятий стал разрыв связей с Россией! В качестве примера при этом он приводит крах проекта военно-транспортного самолета Ан-70, выпускать самостоятельно который Украина не в состоянии. И что же намерен делать по этому поводу «новоиспеченный» министр? Он ведет речи о «продаже акций украинских авиастроительных предприятий концернам Boeing и Airbus!Это, в принципе, настолько же реалистично, как «корпоратизация» украинского автозавода ЗАЗ, выпускавшего «Запорожцы» и проданного в прошлом году за долги с молотка с участием концерна Mercedes-Benz. Тем более в нынешних условиях, когда из-за невиданного ранее всемирного кризиса в области авиаперевозок ведущие гиганты авиастроения с трудом удерживаются на плаву ценой массовых увольнений и сворачивания производств.Министерство стратегической промышленности у Украины теперь имеется. Вот только самой промышленности с такими «реалистичными» планами по ее возрождению скоро не останется вовсе. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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