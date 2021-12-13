Стратегическая ошибка и провокация Украины: О чём был разговор Путина и Джонсона

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном.

Президент России Владимир Путин по телефону побеседовал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Деталей о прошедших переговорах немного. Как выяснило агентство Reuters, Джонсон выдал некое предупреждение Путину.

[Он] "предупредил Путина, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой", говорится в сообщении.

В свою очередь в Кремле отметили, что Джонсона обеспокоили и войска России близ украинскх границ. В этой связи Владимир Путин подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины, указали в Кремле.

Кроме того, глава России привёл конкретные примеры провокаций украинской стороны, которые направлены на срыв Минских соглашений.

Он пояснил, что происходящее в Незалежной идёт на фоне активного военного "освоения" территории Украины странами НАТО, что создаёт прямую угрозу безопасности России.

"С учётом этого Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки чётких международно-правовых договорённостей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Российская сторона представит проекты соответствующих документов. Лидеры условились о продолжении обсуждения затронутых вопросов по различным каналам", - говорится в релизе Кремля.