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Стратегическая ошибка и провокация Украины: О чём был разговор Путина и Джонсона

13 декабря 2021, 20:45  •  73 • Политика
В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном.
Президент России Владимир Путин по телефону побеседовал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Деталей о прошедших переговорах немного. Как выяснило агентство Reuters, Джонсон выдал некое предупреждение Путину.
[Он] "предупредил Путина, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой", говорится в сообщении.
В свою очередь в Кремле отметили, что Джонсона обеспокоили и войска России близ украинскх границ. В этой связи Владимир Путин подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины, указали в Кремле.
Кроме того, глава России привёл конкретные примеры провокаций украинской стороны, которые направлены на срыв Минских соглашений.
Он пояснил, что происходящее в Незалежной идёт на фоне активного военного "освоения" территории Украины странами НАТО, что создаёт прямую угрозу безопасности России.
"С учётом этого Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки чётких международно-правовых договорённостей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Российская сторона представит проекты соответствующих документов. Лидеры условились о продолжении обсуждения затронутых вопросов по различным каналам", - говорится в релизе Кремля.

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