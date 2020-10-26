Стратегическая наступательная конфигурация у российских границ

Чтобы нас не застали врасплох…

Западный военный альянс усиливает потенциал своих вооруженных сил на ближних подступах к российским оборонительным рубежам.

Октябрьские учения военно-воздушных сил стран-членов НАТО Steadfast Noon 2020 прошли бы незамеченными, если бы не скандальный вызов военного атташе посольства ФРГ в Министерство обороны РФ, где немцу было указано, что привлечение личного состава и авиации двойного назначения неядерных государств-членов НАТО, каким является Германия, к отработке сценариев применения ядерного оружия является грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия. «Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия-НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе».

Российский военно-дипломатический демарш является, на мой взгляд, весьма своевременным и обращает внимание на вопиющие вещи, которыми без лишней огласки и вдали от собственных СМИ занимается в Европе Североатлантический альянс по указке военно-политического руководства США. Речь идёт о физической подготовке ядерной войны на европейском континенте. Эту войну, судя по всему, США намерены в лучших англосаксонских традициях вести чужими руками. Дважды за последние сто лет у США это получилось и обеспечило им одно из лучших мест на пиру победителей.

Что касается непосредственно манёвров Steadfast Noon (Непоколебимый полдень), то участие в них принимает не только ФРГ. На протяжении ряда лет постоянным участником этих учений является боевая авиация большинства европейских стран НАТО. И, прежде всего, тех государств, которые перешли или заканчивают переходить на западные образцы боевой техники, совместимые с технологиями и оперативно-тактическими стандартами НАТО.

К учениям, в ходе которых отрабатывается нанесение воздушных ядерных ударов, привлекаются не только самолёты-носители ядерного оружия, оснащённые спецоборудованием: в «обеспечении ядерной миссии» участвуют любые авиационные подразделения. Вот что говорится об этом в официальном пресс-релизе штаб-квартиры НАТО: «Неядерные самолеты также участвуют в учениях в рамках так называемой программы НАТО SNOWCAT (Support of Nuclear Operations with Conventional Air Tactics), которая используется для того, чтобы военные средства из неядерных стран могли поддерживать миссию ядерного удара, не будучи формально ее частью».

Иначе говоря, к участию в нанесении ядерных ударов по вероятному противнику, которым в руководстве альянса давно называют Российскую Федерацию, привлекаются практически все наличные военно-воздушные силы НАТО.

Так, с 2014 года в «миссии ядерного удара» регулярно принимают участие «неядерные» истребители F-16 Jastrzabs ВВС Польши и JAS39 Gripens ВВС Чехии.

Что касается немецких ядерных бомбардировщиков, в настоящее время эту роль играет самолёт Tornado IDS. Он стоит на вооружении полвека и считается устаревшим, но правительство ФРГ под давлением американских партнёров уже приняло решение о замене Tornado IDS другим самолётом, способным быть носителем американского ядерного оружия.

«Основной проблемой для ВВС ФРГ является замена Tornado, используемых в качестве носителей ядерного оружия – американских ядерных бомб серии В61... Хотя очевидным номинальным выбором для ВВС ФРГ для замены Tornado было принятие на вооружение очередной модификации истребителя Eurofighter, производимого с участием германской промышленности… отсутствие возможности несения Eurofighter американских ядерных бомб сделало невозможным такую замену. Выбор был сделан в пользу «соломонова смешанного решения – приобретения "около 90" (от 78 до "более 90") истребителей Eurofighter новой постройки, а также 30 американских истребителей Boeing F/A-18F Super Hornet и 15 самолетов РЭБ EA-18G Growler».

Модификация РЭБ EA-18G Growler предназначена действовать в паре с самолётом-носителем ядерного оружия и обеспечивать его безопасность путем подавления объектов ПВО противника в зоне оперативного применения.

Самолёты Boeing EA-18G Growler из состава 6-й эскадрильи ВВС Австралии, предназначенные для передачи ВВС ФРГ

Не отстают от своих германских коллег по части ядерных амбиций и ВВС других стран НАТО, а также некоторых государств, входящих в сферу геополитического притяжения альянса и граничащих с РФ.

В частности, Польша реализует планы принятия на вооружение своих ВВС американских истребителей-бомбардировщиков F-35, обладающих способностью к нанесению ядерных ударов. Для их оснащения польские ВВС заказали 70 авиационных крылатых ракет большой дальности Lockheed Martin AGM-158B JASSM-ER с дальностью до 1000 км, которые могут выпускаться в ядерном снаряжении.

Сейчас администрация США продавливает вопрос о продаже F-35 ряду других, прежде всего восточноевропейских, стран-членов альянса.

Особое внимание привлекает н едавнее решение номинально нейтральной Финляндии радикально обновить свои военно-воздушные силы и увеличить их боевой состав сразу в два раза! Основу обновлённых финских ВВС составят опять же потенциальные носители ядерного оружия истребители-бомбардировщики F-35 в количестве 64 единиц и штурмовики F/A-18E/F Super Hornet в количестве 50. Сумма контракта – 27 миллиардов долларов.

Обращает на себя внимание недавняя публикация Rand Corporation, – организации, которая является частью системы стратегической разведки США. В публикации указывается, что важнейшей целью НАТО в сфере строительства военно-воздушных сил является как можно более быстрый приём на вооружение ВВС стран альянса значительного количества американских истребителей-бомбардировщиков F-35, поскольку они, по мнению авторов доклада, смогут прорвать российскую систему ПВО и внести «значительный вклад с первых часов конфликта». Наступательный характер западной военной стратегии и её направленность против России не скрываются.

Таким образом, можно уверенно констатировать, что на западных границах РФ формируется мощный военно-воздушный ядерный ударный кулак.

Возможно, кто-то спросит, о каком ядерном потенциале можно говорить, если у ВВС всех этих стран нет на вооружении ни одной бомбы или ракеты с ядерной боевой частью, а что касается американских тактических авиабомб В61, то их в Европе складировано всего 150 штук и это погоды не делает?

Ответ таков: во-первых, точное количество размещенного в Европе американского ядерного оружия никогда официально не объявлялось. Цифра «150 бомб» – лишь журналистские догадки. Во-вторых, запасы ядерных бомб данной модели на территории самих США оцениваются цифрой от трёх до семи тысяч единиц. И, в-третьих, время их переброски в Европу вряд ли превысит несколько суток.

Проблемой, на первый взгляд, выглядит то, что европейские страны-члены НАТО не являются членами мирового ядерного клуба и вроде бы не имеют прав доступа к ядерному оружию. Однако для США эта «проблема» не относится к числу неразрешимых.

Мы видим, как Вашингтон выполняет требования Договора о нераспространении ядерного оружия, проводя регулярные учения по нанесению ядерных ударов с привлечением к ним ВВС своих безъядерных союзников. Кто стал бы этим заниматься, если бы исключал такие совместные удары в будущем? А может быть, даже и не совместные, но лишь силами европейских «партнёров» с передачей им части американского ядерного арсенала оперативно-тактического радиуса действия.

Логика подсказывает, что возможность ограниченной ядерной войны в Европе не следует сбрасывать со счетов. Более того, такая война может стать единственно возможным вариантом. Причём задача ведения антироссийской войны может быть возложена исключительно на плечи европейских (главным образом восточноевропейских) сателлитов США, которых сегодня накачивают и военной мускулатурой, и русофобией самого лютого пошиба, и которые выдвигают всевозможные территориальные и материальные претензии к России. При том понимании, что суммарный мобилизационный потенциал «лимитрофов» составляет 5-10 млн человек и может быть задействован против РФ одновременно, угрозу не следует преуменьшать. При наличии у Запада в Восточной Европе достаточно мощного военно-демографического потенциала расчёт может строиться на том, чтобы решить «русский вопрос», не выходя сразу на рискованный уровень перевода конфликта в ядерную фазу.

Однако на Западе не могут исключать, что Российская Федерация, руководствуясь военной доктриной, в которой обозначено право РФ на применение ядерного оружия в случае прямой угрозы российской государственности, может использовать эту возможность для сдерживания массированной агрессии. Это может не только учитываться в стратегическом планировании Запада, но напрямую Западом провоцироваться.

И если даже США не рискнут на первом этапе такой «агрессии чужими руками» передать кому-то ядерные боеголовки малой и средней дальности, то в случае ядерного ответа РФ они точно будут апеллировать к своему праву оказания «адекватной помощи» своим союзникам, рассчитывая, что Россия не станет переводить ситуацию в режим неограниченной ядерной войны.