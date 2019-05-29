Стратегическая дисциплина в США. Дальше шахты не сошлют, меньше одной ракеты не дадут • 57 • Аналитика









Ну, казалось бы, что такого-то, любой, кто в армии служил (любой армии) лишь плечами пожмет — все бывает, все люди, все грешны. Однако, их поймали на боевом дежурстве на подземном защищенном КП эскадрильи (у нас это был бы ПКП ракетного полка), а вот это уже событие, из ряда вон выходящее. Хотя начальство базы Уоррен сразу попыталось сгладить ситуацию, заявив, что эти двое в тот момент находились в помещении отдыха на КП, отдыхая после своей вахты, а не за пультами. ШПУ находятся достаточно далеко друг от друга, КП эскадрилий — далеко от базы, ехать иногда приходится по 2-3 часа на машине на суточное дежурство, и поэтому расчеты просто меняются и спят по очереди во время своей смены. По сути, даже суточная смена из-за этих вот "трансферов" (ехать на машине офицерам приходится самим и на дежурство, и с него, а потом еще и до дома надо доехать с базы) превращается в более чем 30-часовую. И так — 7-8 смен в месяц.



Замена кодов

Однако, как сообщил источник с базы Уоррен в одной из популярных в среде ВВС групп «Фейсбука», все куда хуже. Пили не двое, а трое, и происходило это в момент важной процедуры — регулярной замены шифрованных кодов доступа к ракетам. Такая процедура занимает несколько часов. В силу устарелости оборудования и самих "Минитменов", несмотря на все их модернизации и "импорт" на них ряда технологий от безвременно скончавшихся МБР МХ, и несмотря на новую автоматизированную систему боевого управления (АСБУ, так это зовется у нас, у американцев иначе, но это не так важно), введенную в строй с 2017 г. Раньше все было куда хуже — процедура занимала для каждой ракеты 45 минут на формирование пакета с информацией для загрузки в память ракеты, а потом еще 30 минут требовалось на каждую ракету для установки. Затраты времени на эскадрилью достигали суток, потому что система записывала информацию на картридж с пленкой, весивший в защищенном корпусе аж 20 кг, только на один одновременно.



А теперь картридж с информацией весит 10 кг, несет информацию сразу для 12 ракет, готовится информация для каждой ракеты 30 минут, и процедура загрузки в каждую ракету — 10 минут. Но все равно, конечно, затраты времени значительные. Ведь передачи информации по проводной системе у американцев, очевидно, нет, и до каждой ракеты нужно еще доехать, крутя баранку служебного пикапа или фургона (водителей не предусмотрено — только сами). Процедура считается очень важной и ответственной. Вряд ли бы российским или советским коллегам американских ракетчиков пришло бы в голову "употреблять" в ходе подобных ответственных процедур (у нас, впрочем, все выглядит совсем иначе), или, скажем, в ходе технических работ в ШПУ или замены головной части.



"Подвиги" ракетчиков США

Это не первый эпизод, демонстрирующий низкий уровень дисциплины и наплевательское отношение к службе среди стратегических ракетчиков США, и даже не первый и не самый тяжкий за несколько последних лет, и даже не первый именно в 90-м ракетном крыле. И даже при замене кодов это далеко не первое прегрешение. Так, в 2008 г. в этом же крыле трое офицеров попросту залегли поспать у себя на КП после замены кодов, причем не позаботившись об устройстве со старыми кодами. В 2018 году 14 офицеров и сержантов базы Уоррен были пойманы на том, что в течение нескольких лет (!) употребляли наркотики (причем не "травку" курили, а что посерьезнее — кокаин, крэк, ЛСД и даже героин) на дежурствах. Причем об употреблении ракетчиками наркотиков американские СМИ писали еще в 70-80-х годах, очевидно, проблема эта постоянная, хотя об употреблении именно на дежурствах автору ранее слышать не приходилось.



На авиабазе Мальмстром в Монтане, где находится другая треть МБР США, 341-го ракетного крыла, 34 офицера боевых расчетов были уличены в 2014 г. в том, что подделывали регулярно результаты различных контрольных тестов на профпригодность. Очевидно, подделывали и другие, и все об этом знали, просто поймали именно этих. На этой же базе в 2013 г. была успешно провалена проверка, направленная на технику безопасности обращения с ракетным оружием и обеспечение безопасности самих ракет от террористов и диверсантов. Тогда же провалили другую проверку на третьей авиабазе с МБР "Минитмен-3", Майнот, в Северной Дакоте, где базируется 91-е ракетное крыло, что повлекло отстранение 17 офицеров боевых расчетов от несения службы.



Проведенные проверки на всех трех ракетных базах выявили массу серьезных нарушений и в последующие годы, что привело к замене командования на базах. Но, видимо, проблемы так и не были устранены.



Каков поп — таков и приход

Впрочем, и сам генерал-майор Майкл Кэри, командующий 20-й воздушной армией ВВС, которой подчинены все три крыла МБР, был уволен в 2013 г. за свое поведение в ходе зарубежного визита. Где он сначала отличился в Швейцарии, где ему, очевидно, местный сыр ударил в голову (ну не шнапс же, который он закусывал), и он громко рассказывал о том, что он командует ядерными силами и вообще, мол, "ежедневно спасает мир от войны". Ну а когда от скуповатых швейцарцев он добрался до хлебосольных русских, он развернулся вовсю.



Пил-гулял, провел ночь с двумя "горячими" девушками, о чем рассказал на приеме и своим русским коллегам, будучи в изрядном подпитии, и куда, кстати, он и опоздал потому, что был вынужден собираться впопыхах, явившись в отель на рассвете. Насчет девушек, у нас, в общем, нет отрицательного отношения, но это у нас, а не в ВВС США. И ушел он на встречу с ними с неким молодым человеком, которого американцы так и не смогли установить (а ведь генерал — секретоноситель). Причем с этими же девушками он встречался и потом, что, конечно, вызвало подозрения у американских "безопасников". На приеме и фуршете генерал Кэри также высказывался своим русским коллегам по вопросам международной политики, в частности, затрагивал тему Сирии и Эдварда Сноудена (тогда это были основные точки преткновения между нами и США).



Также среди подвигов генерала в Москве можно вспомнить и участие в выступлении ансамбля мексиканской музыки в мексиканском же ресторане, понятно, не на трезвую голову. Интересно, что он там пел? Уж не песню ли про зайцев на английском? В общем, генерала, несмотря на все заслуги, по возвращении уволили. И вряд ли он один такой уникальный, просто в Москве напиться додумался только он.



А ведь этот самый Кэри незадолго до этого, реагируя на утекшие в СМИ результаты внутренних опросов и исследований в ракетных крыльях, где офицеры жаловались на низкую мораль, плохое командование на базах, которому плевать на проблемы личного состава, заявил, что "принимает эти результаты близко к сердцу", и вообще, мол, "мораль на той же базе Майнот не была так уж плоха, все намного лучше, чем казалось, во время моего посещения люди выглядели бодро и оптимистично". Видно, этот груз, принятый генералом на сердце, и заставил его "отрываться" в Москве. Или, возможно, положительные эмоции, оставшиеся от посещения базы Майнот?



Служба в тупике



В общем, проблемы ракетных крыльев с дисциплиной, равно как и с приписками и фальсификациями, и даже с составлением липовых отчетов о боеготовности ракет (и такое было), можно перечислять долго. Причем в морских СЯС США ситуация лучше, но и там хватает таких проблем, особенно с фальсификацией важной информации. Скажем, несколько лет назад на одной из ПЛАРБ был уволен начальник химлаборатории, отвечающий за химическую и радиационную обстановку на лодке, за то, что на протяжении многих лет попросту писал отсебятину об уровнях радиации в отсеках корабля. То есть в случае скрытой утечки радиации, что на атомаринах вполне возможно, люди бы узнали о проблеме лишь по показаниям индивидуальных дозиметров, если носили их вообще. А недавно дисциплинарные проблемы начались и из-за появления женщин в экипажах в значительном количестве. Кстати, и в ракетных крыльях тоже есть проблемы того же характера — ну никак подземные тесные коробки КП не приспособлены для разнополых военнослужащих. Украина, которая сбрасывает шкуру



Но в чем же причина именно с ракетными крыльями, как-никак, с самым оперативным и быстрым оружием СЯС США (ПЛАРБ не всегда находятся на связи и во встречных и ответно-встречных ударах могут не успеть поучаствовать)? Офицеры, служащие в них, считают свою службу "мертвым тупиком" и "концом" карьеры, ракетную базу — прибежищем лузеров, саму службу ракетчика — нудной, скучной, бессмысленной и малоперспективной, и не скрывают этого.



Сложно сказать, почему так сложилось. Возможно, многие хотели бы вместо сидения в подземельях бодро бомбить кого-нибудь (или готовить к бомбардировке) на Ближнем Востоке, в "войне с террором", где и ордена, и карьера, и вообще романтика. А тут всю жизнь будешь "гнить" на трех ракетных базах в медвежьих, по американским меркам, углах, возможно, выбившись в штаб, если повезет. Вот и отношение такое у офицеров, как в известной еще со времен русской императорской армии офицерской поговорке — "меньше взвода не дадут, дальше Кушки не сошлют", которая актуальна в любые времена, разве что название "дыры", дальше которой не сошлют, меняется. Что, конечно, если ты уже находишься в "дыре", не способствует желанию служить с должным прилежанием и рвением, а способствует лишь "отрабатыванию своего номера" на уровне, чтобы отстали только.



Возможно, дело и в низкой материальной заинтересованности ракетчиков. Или в том, что люди, с точки зрения морали и пропаганды, совершенно не подготовлены, "не заряжены" на то, чем занимаются. В любом случае, проблема складывается годами и решаться будет так же, если решится вообще. А на фоне постоянных скандалов с дисциплиной расчетов "Минитменов" оживляются многочисленные сторонники ликвидации МБР как класса и одной из трех "ног" СЯС США вообще. Мол, зачем нам такие ракеты, если на них служат такие вот ракетчики и такие же ими командуют? Смысл тратить сотни миллиардов на их замену, ведь люди-то никуда не делись? Аргументация понятная — зачем чинить, можно ведь выбросить и забыть. Причем ее поддерживают, конечно, как военно-морские круги, так и круги в самих ВВС, связанные с бомбардировочной авиацией. Ведь финансовый пирог, выделяемый на парк МБР, будет так или иначе разделен внутри оставшихся ветвей СЯС США. В Командовании глобальных ударов ВВС США, которому подчиняются ракетные крылья, вооруженные МБР "Минитмен-3", очередной скандал на тему дисциплины. Там 14 мая поймали пьяными и административно наказали двух военнослужащих 90-й группы обслуживания 90-го ракетного крыла, что дислоцировано в окрестностях авиабазы Уоррен ("Фрэнсис Е. Уоррен", если точно) в Вайоминге, где дислоцировано более трети "Минитменов" — 150 ШПУ.Ну, казалось бы, что такого-то, любой, кто в армии служил (любой армии) лишь плечами пожмет — все бывает, все люди, все грешны. Однако, их поймали на боевом дежурстве на подземном защищенном КП эскадрильи (у нас это был бы ПКП ракетного полка), а вот это уже событие, из ряда вон выходящее. Хотя начальство базы Уоррен сразу попыталось сгладить ситуацию, заявив, что эти двое в тот момент находились в помещении отдыха на КП, отдыхая после своей вахты, а не за пультами. ШПУ находятся достаточно далеко друг от друга, КП эскадрилий — далеко от базы, ехать иногда приходится по 2-3 часа на машине на суточное дежурство, и поэтому расчеты просто меняются и спят по очереди во время своей смены. По сути, даже суточная смена из-за этих вот "трансферов" (ехать на машине офицерам приходится самим и на дежурство, и с него, а потом еще и до дома надо доехать с базы) превращается в более чем 30-часовую. И так — 7-8 смен в месяц.Однако, как сообщил источник с базы Уоррен в одной из популярных в среде ВВС групп «Фейсбука», все куда хуже. Пили не двое, а трое, и происходило это в момент важной процедуры — регулярной замены шифрованных кодов доступа к ракетам. Такая процедура занимает несколько часов. В силу устарелости оборудования и самих "Минитменов", несмотря на все их модернизации и "импорт" на них ряда технологий от безвременно скончавшихся МБР МХ, и несмотря на новую автоматизированную систему боевого управления (АСБУ, так это зовется у нас, у американцев иначе, но это не так важно), введенную в строй с 2017 г. Раньше все было куда хуже — процедура занимала для каждой ракеты 45 минут на формирование пакета с информацией для загрузки в память ракеты, а потом еще 30 минут требовалось на каждую ракету для установки. Затраты времени на эскадрилью достигали суток, потому что система записывала информацию на картридж с пленкой, весивший в защищенном корпусе аж 20 кг, только на один одновременно.А теперь картридж с информацией весит 10 кг, несет информацию сразу для 12 ракет, готовится информация для каждой ракеты 30 минут, и процедура загрузки в каждую ракету — 10 минут. Но все равно, конечно, затраты времени значительные. Ведь передачи информации по проводной системе у американцев, очевидно, нет, и до каждой ракеты нужно еще доехать, крутя баранку служебного пикапа или фургона (водителей не предусмотрено — только сами). Процедура считается очень важной и ответственной. Вряд ли бы российским или советским коллегам американских ракетчиков пришло бы в голову "употреблять" в ходе подобных ответственных процедур (у нас, впрочем, все выглядит совсем иначе), или, скажем, в ходе технических работ в ШПУ или замены головной части.Это не первый эпизод, демонстрирующий низкий уровень дисциплины и наплевательское отношение к службе среди стратегических ракетчиков США, и даже не первый и не самый тяжкий за несколько последних лет, и даже не первый именно в 90-м ракетном крыле. И даже при замене кодов это далеко не первое прегрешение. Так, в 2008 г. в этом же крыле трое офицеров попросту залегли поспать у себя на КП после замены кодов, причем не позаботившись об устройстве со старыми кодами. В 2018 году 14 офицеров и сержантов базы Уоррен были пойманы на том, что в течение нескольких лет (!) употребляли наркотики (причем не "травку" курили, а что посерьезнее — кокаин, крэк, ЛСД и даже героин) на дежурствах. Причем об употреблении ракетчиками наркотиков американские СМИ писали еще в 70-80-х годах, очевидно, проблема эта постоянная, хотя об употреблении именно на дежурствах автору ранее слышать не приходилось.На авиабазе Мальмстром в Монтане, где находится другая треть МБР США, 341-го ракетного крыла, 34 офицера боевых расчетов были уличены в 2014 г. в том, что подделывали регулярно результаты различных контрольных тестов на профпригодность. Очевидно, подделывали и другие, и все об этом знали, просто поймали именно этих. На этой же базе в 2013 г. была успешно провалена проверка, направленная на технику безопасности обращения с ракетным оружием и обеспечение безопасности самих ракет от террористов и диверсантов. Тогда же провалили другую проверку на третьей авиабазе с МБР "Минитмен-3", Майнот, в Северной Дакоте, где базируется 91-е ракетное крыло, что повлекло отстранение 17 офицеров боевых расчетов от несения службы.Проведенные проверки на всех трех ракетных базах выявили массу серьезных нарушений и в последующие годы, что привело к замене командования на базах. Но, видимо, проблемы так и не были устранены.Впрочем, и сам генерал-майор Майкл Кэри, командующий 20-й воздушной армией ВВС, которой подчинены все три крыла МБР, был уволен в 2013 г. за свое поведение в ходе зарубежного визита. Где он сначала отличился в Швейцарии, где ему, очевидно, местный сыр ударил в голову (ну не шнапс же, который он закусывал), и он громко рассказывал о том, что он командует ядерными силами и вообще, мол, "ежедневно спасает мир от войны". Ну а когда от скуповатых швейцарцев он добрался до хлебосольных русских, он развернулся вовсю.Пил-гулял, провел ночь с двумя "горячими" девушками, о чем рассказал на приеме и своим русским коллегам, будучи в изрядном подпитии, и куда, кстати, он и опоздал потому, что был вынужден собираться впопыхах, явившись в отель на рассвете. Насчет девушек, у нас, в общем, нет отрицательного отношения, но это у нас, а не в ВВС США. И ушел он на встречу с ними с неким молодым человеком, которого американцы так и не смогли установить (а ведь генерал — секретоноситель). Причем с этими же девушками он встречался и потом, что, конечно, вызвало подозрения у американских "безопасников". На приеме и фуршете генерал Кэри также высказывался своим русским коллегам по вопросам международной политики, в частности, затрагивал тему Сирии и Эдварда Сноудена (тогда это были основные точки преткновения между нами и США).Также среди подвигов генерала в Москве можно вспомнить и участие в выступлении ансамбля мексиканской музыки в мексиканском же ресторане, понятно, не на трезвую голову. Интересно, что он там пел? Уж не песню ли про зайцев на английском? В общем, генерала, несмотря на все заслуги, по возвращении уволили. И вряд ли он один такой уникальный, просто в Москве напиться додумался только он.А ведь этот самый Кэри незадолго до этого, реагируя на утекшие в СМИ результаты внутренних опросов и исследований в ракетных крыльях, где офицеры жаловались на низкую мораль, плохое командование на базах, которому плевать на проблемы личного состава, заявил, что "принимает эти результаты близко к сердцу", и вообще, мол, "мораль на той же базе Майнот не была так уж плоха, все намного лучше, чем казалось, во время моего посещения люди выглядели бодро и оптимистично". Видно, этот груз, принятый генералом на сердце, и заставил его "отрываться" в Москве. Или, возможно, положительные эмоции, оставшиеся от посещения базы Майнот?В общем, проблемы ракетных крыльев с дисциплиной, равно как и с приписками и фальсификациями, и даже с составлением липовых отчетов о боеготовности ракет (и такое было), можно перечислять долго. Причем в морских СЯС США ситуация лучше, но и там хватает таких проблем, особенно с фальсификацией важной информации. Скажем, несколько лет назад на одной из ПЛАРБ был уволен начальник химлаборатории, отвечающий за химическую и радиационную обстановку на лодке, за то, что на протяжении многих лет попросту писал отсебятину об уровнях радиации в отсеках корабля. То есть в случае скрытой утечки радиации, что на атомаринах вполне возможно, люди бы узнали о проблеме лишь по показаниям индивидуальных дозиметров, если носили их вообще. А недавно дисциплинарные проблемы начались и из-за появления женщин в экипажах в значительном количестве. Кстати, и в ракетных крыльях тоже есть проблемы того же характера — ну никак подземные тесные коробки КП не приспособлены для разнополых военнослужащих.Но в чем же причина именно с ракетными крыльями, как-никак, с самым оперативным и быстрым оружием СЯС США (ПЛАРБ не всегда находятся на связи и во встречных и ответно-встречных ударах могут не успеть поучаствовать)? Офицеры, служащие в них, считают свою службу "мертвым тупиком" и "концом" карьеры, ракетную базу — прибежищем лузеров, саму службу ракетчика — нудной, скучной, бессмысленной и малоперспективной, и не скрывают этого.Сложно сказать, почему так сложилось. Возможно, многие хотели бы вместо сидения в подземельях бодро бомбить кого-нибудь (или готовить к бомбардировке) на Ближнем Востоке, в "войне с террором", где и ордена, и карьера, и вообще романтика. А тут всю жизнь будешь "гнить" на трех ракетных базах в медвежьих, по американским меркам, углах, возможно, выбившись в штаб, если повезет. Вот и отношение такое у офицеров, как в известной еще со времен русской императорской армии офицерской поговорке — "меньше взвода не дадут, дальше Кушки не сошлют", которая актуальна в любые времена, разве что название "дыры", дальше которой не сошлют, меняется. Что, конечно, если ты уже находишься в "дыре", не способствует желанию служить с должным прилежанием и рвением, а способствует лишь "отрабатыванию своего номера" на уровне, чтобы отстали только.Возможно, дело и в низкой материальной заинтересованности ракетчиков. Или в том, что люди, с точки зрения морали и пропаганды, совершенно не подготовлены, "не заряжены" на то, чем занимаются. В любом случае, проблема складывается годами и решаться будет так же, если решится вообще. А на фоне постоянных скандалов с дисциплиной расчетов "Минитменов" оживляются многочисленные сторонники ликвидации МБР как класса и одной из трех "ног" СЯС США вообще. Мол, зачем нам такие ракеты, если на них служат такие вот ракетчики и такие же ими командуют? Смысл тратить сотни миллиардов на их замену, ведь люди-то никуда не делись? Аргументация понятная — зачем чинить, можно ведь выбросить и забыть. Причем ее поддерживают, конечно, как военно-морские круги, так и круги в самих ВВС, связанные с бомбардировочной авиацией. Ведь финансовый пирог, выделяемый на парк МБР, будет так или иначе разделен внутри оставшихся ветвей СЯС США. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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