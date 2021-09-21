Стратег озвучил будущее Лаврова и Шойгу после выборов

Директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев считает, что ни министр обороны Сергей Шойгу, ни глава МИД России Сергей Лавров в Госдуму не пойдут после выборов.

Напомним, по итогам 100% обработки протоколов голосования на выборах в Госдуму, партия "Единая Россия", в пятёрку лидеров которой вошли глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров, получила 49,82% голосов.

Однако директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев усомнился в том, что министры пойдут дальше в Госдуму, отметив, что оба "яркие" на тех должностях, что занимают сейчас.

"Конечно, ни Лавров не пойдёт (в Госдуму), ни министр обороны. Зачем власти они нужны в Думе? - недоумевает стратег. - Они яркие фигуры на своих местах".

В интервью РИА Новости эксперт отметил, что на месте Лаврова можно представить кого-то другого, однако в этом случае стратег допустил и иной характер внешней политики нашей страны.

Напомним, ранее на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявлял, что ему было бы жалко отпускать и Сергея Шойгу, и Сергея Лаврова в Госдуму, поскольку "они на своём месте хорошо работают". Окончательное решение глава государства оставил за министрами.