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Страсти по Курилам накаляются - эксперт предупредил: "Будет интересно"
12 октября 2021, 15:15 • 114 • Политика
Очередное заявление японского политика о том, что Россия должна вернуть Курилы, вновь обострила отношения между Токио и Москвой. Впрочем, эксперт по Японии Олег Казаков призывает дождаться личной встречи нового японского премьера и Владимира Путина.
Новый глава правительства Японии премьер Фумио Кисида заявил, что суверенитет его страны распространяется в том числе и на Южные Курилы. Он отметил, что Токио хочет решить вопрос этих территорий, "не оставляя его следующим поколениям".
При этом Кисида подчеркнул, что правительство Японии намерено заключить мирный договор с Россией.
Конечно, с приходом Кисиды никто в России и не надеялся, что Япония будет продолжать сближение с Россией, которое активно поддерживал прежний премьер Синдзо Абэ. Как пояснил в беседе с Царьградом старший научный сотрудник Центра японских исследований ИДВ РАН Олег Казаков, у Абэ был личный интерес в развитии отношений с Россией, поэтому он предпринимал некие ходы, которые бы позволяли выйти на компромиссные решения.
К сожалению, при нынешнем премьер-министре этого не будет, уверен Казаков. Однако, напомнил эксперт, надо понимать, что, помимо политики, есть ещё экономические отношения, гуманитарные связи. И если новый премьер-министр не будет ставить во главу угла отношений с Россией именно политическую проблему, а будет развивать комплексно отношения с Россией, то это не самый худший вариант, который мог бы быть, подчеркнул наш собеседник.
Олег Казаков напомнил, что Кисида уже встречался с президентом России, когда занимал пост министра иностранных дел, поэтому он "в курсе темы".
- отметил эксперт, добавив, что нынешняя позиция японских политиков по Курилам является в чём-то просто данью традиции.
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