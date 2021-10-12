Страсти по Курилам накаляются - эксперт предупредил: "Будет интересно"

Очередное заявление японского политика о том, что Россия должна вернуть Курилы, вновь обострила отношения между Токио и Москвой. Впрочем, эксперт по Японии Олег Казаков призывает дождаться личной встречи нового японского премьера и Владимира Путина.

Новый глава правительства Японии премьер Фумио Кисида заявил, что суверенитет его страны распространяется в том числе и на Южные Курилы. Он отметил, что Токио хочет решить вопрос этих территорий, "не оставляя его следующим поколениям".

При этом Кисида подчеркнул, что правительство Японии намерено заключить мирный договор с Россией.

Конечно, с приходом Кисиды никто в России и не надеялся, что Япония будет продолжать сближение с Россией, которое активно поддерживал прежний премьер Синдзо Абэ. Как пояснил в беседе с Царьградом старший научный сотрудник Центра японских исследований ИДВ РАН Олег Казаков, у Абэ был личный интерес в развитии отношений с Россией, поэтому он предпринимал некие ходы, которые бы позволяли выйти на компромиссные решения.

К сожалению, при нынешнем премьер-министре этого не будет, уверен Казаков. Однако, напомнил эксперт, надо понимать, что, помимо политики, есть ещё экономические отношения, гуманитарные связи. И если новый премьер-министр не будет ставить во главу угла отношений с Россией именно политическую проблему, а будет развивать комплексно отношения с Россией, то это не самый худший вариант, который мог бы быть, подчеркнул наш собеседник.

Олег Казаков напомнил, что Кисида уже встречался с президентом России, когда занимал пост министра иностранных дел, поэтому он "в курсе темы".

И я думаю, что будет интересно проанализировать встречу, которая, вероятно, произойдет между Кисидой и Путиным, и посмотреть, что на данной встрече будет сказано, какие вопросы подниматься будут, на что делаться акценты. Тогда мы сможем более чётко понять, как Япония будет реагировать на Россию и на те вызовы, которые сейчас есть,

- отметил эксперт, добавив, что нынешняя позиция японских политиков по Курилам является в чём-то просто данью традиции.