Страсти по горбуше: Норвежцы объявили любимую рыбу русских паразитом. И сети не сдержались

В Норвегии же, пишет NRK, горбушу считают рыбой-паразитом, которая мешает размножению ценного лосося, и не употребляют её в пищу. Горбушу, конечно, ловят, но только для того, чтобы очистить от неё реки, причём сделать это нужно до нереста, поскольку все самцы и самки сразу после нереста погибают, в результате чего их тушки начинают разлагаться и отравлять водоёмы.

Здесь стали уже традиционными "субботники" по вылову горбуши, но ихтиолог Эйвинд Фьеллсет говорит, что этих мер уже недостаточно. Необходимо срочно придумать, как вылавливать ещё больше горбуши, и куда её потом девать, раз есть нельзя. Глава комитета по рыболовству Сёр-Варангера Рольф Коллстрём, например, договорился с собачьим питомником: теперь горбушу скармливают хаски и лайкам.

Авторы замечают, что сейчас горбуша чаще всего встречается в губернии Финнмарк, недалеко от границы с Россией. Нужно сказать, что российские читатели весьма бурно отреагировали на публикацию. "Русский лосось - паразит??? Норвежцы, вы чокнулись?" - пишет Егор77. "Норвежцы и по грибы не ходят... зато вешаются в больших количествах. Мало ли, кому что больше нравится", - рассуждает Грэгг. "А вот что не едят в России, а обожают норги, так это тухлую селёдку, заквашенную в молоке" - со знанием дела говорит Seamaster. "Опять русские виноваты. И горбуша у них агент Путина", - иронизирует Siriustv2014.