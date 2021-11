Страсти на перекрестке Сибуя: у россиян два золота Гран-при Японии • 137 • Аналитика © Иллюстрация РИА Новости . Четырнадцатимиллионный Токио на этой неделе стал еще более многолюдным: в столицу Японии со всех концов планеты прилетели одни из лучших фигуристов мира, чтобы с 12 по 14 ноября принять участие в четвертом этапе серии Гран-при по фигурному катанию. Но так случилось, что в самом оживленном месте Токио — сибуйском диагональном перекрестке — среди спешащих по нему на соревнования фигуристов не оказалась ни одной одиночницы из России. © РИА Новости / Евгений Епанчинцев Люди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио И если Александра Трусова снялась с японского этапа Гран-при за несколько дней до его старта, то Дарья Усачева, прилетев в Токио и практически дойдя до половины фигурнокатательного перекрестка в районе Сибуя, сенсационно развернулась обратно и со слезами на глазах покинула турнир за пару минут до своего выступления в короткой программе. © РИА Новости / Александр Вильф Александра Трусова, Дарья Усачева К сожалению, как это часто бывает в спорте, обе ученицы Этери Тутберидзе не смогли принять участие на таком важном старте сезона из-за травм, так не вовремя обрушившихся на россиянок. Еще на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе спортивную общественность будоражили новости о неидеальной форме Трусовой и Усачевой. Но в США россиянки, сжав кулаки, героически выдержали этот удар судьбы, завоевав на американском турнире золотую и серебряную медали. А вот для подвигов в Японии физических кондиций уже не хватило. Особенно обидно за Дашу Усачеву, которая снялась с токийского Гран-при прямо во время разминки, горько расплакавшись на катке из-за безысходности и боли: фигуристка повредила связку во время двойного флипа, видимо, неудачно оттолкнувшись при заходе на прыжок, и продолжать, не то что соревноваться — двигаться без посторонней помощи уже не могла. Рыдающую Дашу буквально унесли с арены Yoyogi National Gymnasium, и первая в ее карьере взрослая серия Гран-при драматически завершилась на руках российского врача. © AFP 2021 / Charly Triballeau Дарья Усачева после травмы во время разминки перед короткой программой среди женщин во время Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy в Токио Дорвались до золота В отсутствие наших фигуристок соревнования женщин-одиночниц на Гран-при Японии потеряли не только свою статусность, но и изрядную долю зрелищности и драйва. Зато впервые с конца 2018 года представительницы других стран наконец-то дорвались до, казалось, уже совершенно недоступного для них золотого источника на этапах Гран-при, который так успешно и надолго приватизировали россиянки. Воспользоваться подобной (надеемся, последней в этом сезоне) возможностью подняться на первое место пьедестала этапа Гран-при сумела хозяйка турнира — японка Каори Сакамото. © AFP 2021 / Charly Triballeau Каори Сакамото выступает на Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy в Токио Без тройного акселя (про четверные прыжки даже и речи не идет), который в Токио с разным успехом пытались исполнить кореянка Ен Ю, японка Мана Кавабе и американки Алиса Лю с Эмбер Гленн, — Каори Сакамото, благодаря своему мощному упругому катанию и безошибочному исполнению прыжковых элементов, легко опередила всех своих ближайших конкуренток и с общей суммой 223,34 балла отпраздновала победу в родной Японии. © The International Skating Union Итоговая таблица соревнований женщин на этапе Гран-при Японии 2021 Довольствуясь не самым выдающимся — шестым — результатом в итоговых оценках у женщин в этом сезоне, Каори за свой успех в Токио в то же время получила максимальные 15 победных очков. И теперь, набрав за два этапа, в которых она приняла участие, 24 очка, Сакамото вырвалась в лидеры общего зачета Гран-при 2021, имея все шансы получить заветное местечко в шестерке лучших для участия в финале турнира. Но пока все-таки еще рановато давать прогнозы о том, кто в итоге окажется в финале Гран-при, так как все наши фигуристки участвовали пока лишь в одном этапе серии. Единственное, что можно сейчас точно сказать: российского финала в Осаке после снятия Трусовой и Усачевой, увы, не будет. Мишина и Галлямов: время вперед! Россия, душераздирающе лишившись в Токио своих главных золотодобытчиц еще на подступах к ледовому перекрестку Сибуя, теперь остро нуждалась в победах в оставшихся видах соревнований. Главные надежды на золото Гран-при Японии в состязаниях спортивных пар возлагались на учеников Тамары Москвиной — Анастасию Мишину и Александра Галлямова, а также на "хрустальных" Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которых в этом сезоне опекает Этери Тутберидзе. © РИА Новости / Александр Вильф Анастасия Мишин и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов Короткую программу в блестящем стиле и с личным рекордом выиграли подопечные Москвиной, опередив на пять баллов занявших второе предварительное место учеников Тутберидзе, допустивших падение при исполнении тройного тулупа. Решающий бой в произвольных программах также остался за Мишиной и Галлямовым — есть первое золото Гран-при Японии у наших фигуристов! "Победа Запада неизбежна": России предлагают добровольную перестройку-2 © AFP 2021 / Charly Triballeau Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают на Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy в Токио Действующие чемпионы мира сегодня откатались практически безошибочно: маленькая помарка случилась лишь на последнем выбросе. А вот Тарасова и Морозов вновь лишили своих болельщиков возможности увидеть идеальный прокат в их исполнении: тройной тулуп превратился в двойной, а два выброса были выполнены с помарками на приземлении. В результате пара Тутберидзе проиграла паре Москвиной 14 баллов, но сохранила за собой второе место — во многом благодаря высоким оценкам за компоненты и ошибкам преследовавшей их японской пары Миура — Кихара. © The International Skating Union Итоговая таблица соревнований спортивных пар на этапе Гран-при Японии 2021 Этери Тутберидзе стабильно, уже несколько лет подряд, возвращалась с турниров серии Гран-при исключительно с золотыми медалями своих учеников, но теперь, по окончании соревнований в Японии, переходя перекресток Сибуя, она держала в одной руке травмированную Усачеву, а в другой лишь "скромное" серебро Тарасовой — Морозова. Не самый удачный этап в карьере нашего прославленного тренера. И очень хочется надеяться, что он, начавшись в центре бурлящего Токио, там же и завершится. Прогресс в совместной работе Тутберидзе с Тарасовой и Морозовым хоть и заметен (обе программы с каждым разом становятся все более осмысленными и чарующими), но двигается он определенно не с той скоростью, с какой хотелось бы поклонникам пары, постоянно буксуя в технических проблемах на прыжковых элементах. Другое дело у Москвиной с Мишиной и Галлямовым, где все идет пока исключительно по нарастающей: как время — только вперед, которое они буквально подчинили себе в торжественно-помпезной концовке своей произвольной программы, поставленной на знаменитую мелодию Георгия Свиридова. Игнатов и Самарин: прыгнуть выше головы уже недостаточно В этом году на этапах Гран-при у наших мужчин-одиночников в активе уже есть серебряная и бронзовая медали: на турнире в Ванкувере третьим стал Евгений Семененко, а в Турине до второго места поднялся Михаил Коляда. Учитывая жесточайшую конкуренцию в мужском одиночном катании, это вполне можно считать успехом, но хотелось бы, конечно, в текущем сезоне увидеть нашего фигуриста и с золотой медалью этапа Гран-при. В последний раз подобную радостную картину российские болельщики могли наблюдать два года назад: тогда — на Гран-при России — победу праздновал Александр Самарин. И именно он в компании с Макаром Игнатовым представлял в этот раз нашу страну на турнире в Японии. © РИА Новости / Александр Вильф Александр Самарин, Макар Игнатов Нам нужен иммунитет к "вирусам XXI века": известны их главные разносчики К сожалению, после пятничных коротких программ обнаружить представителя России в тройке лидеров не удалось. Первым ледовый перекресток Сибуя перепрыгнул с помощью четверных флипа и тулупа японец Шома Уно, вторым стал американец Винсент Чжоу, третьим — кореец Чха Джунхван. Лучшим из наших вчера был Макар Игнатов, уверенно — с двумя четверными — откатав свою короткую программу и заняв четвертое предварительное место. Александр Самарин же занял лишь седьмое. Хотя и его прокат слабым назвать сложно: из всех прыжков только сложнейший четверной лутц завершился помаркой. Дотянуться до лидеров в произвольных программах нашим также не удалось, даже несмотря на то, что их сегодняшние прокаты были поистине выдающимися: Александр Самарин выполнил сложнейший каскад из четверного лутца и тройного тулупа, при этом чисто исполнив оставшиеся элементы, а Макар так вообще прыгнул выше головы, исполнив подряд четыре (!) квада: четверные риттбергер (с минимальным недокрутом), сальхов и два тулупа. © AFP 2021 / Charly Triballeau Макар Игнатов выступает на Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy в Токио И как же обидно, что после таких прокатов наши фигуристы сегодня остались без медалей. До пьедестала обоим не хватило считанных баллов. Александр Самарин показал второй результат в произвольных программах, но в итоге занял лишь шестое место, проиграв бронзовому призеру четыре балла. Макару Игнатову тоже не хватило каких-то крупиц (буквально 2,4 балла) до пьедестала, которые он, к сожалению, растерял на более простых элементах и компонентах. Победу же праздновал японец Шома Уно. Благодаря своему успеху в Токио, он, как и американец Винсент Чжоу, ставший сегодня вторым, отобрался в финал Гран-при. © The International Skating Union Итоговая таблица соревнований мужчин на этапе Гран-при Японии 2021 Несмотря на обидное четвертое место Макара Игнатова, его четыре четверных прыжка в произвольной программе на Гран-при Японии на несколько минут вполне могли остановить движение на сибуйском перекрестке, настолько уникальным было это зрелище. Тем более что подобное количество четверных прыжков в одной программе на международном старте не покорялось еще ни одному российскому фигуристу. Ни одному, кроме Макара. Синицина и Кацалапов: шелковая победа Россию в соревнованиях танцевальных пар на Гран-при Японии представляли выступающие второй сезон подряд во взрослых турнирах Софья Шевченко и Игорь Еременко, а также действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. © РИА Новости / Александр Вильф Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Софья Шевченко и Игорь Еременко Названы страны риска: МВФ сказал, сколько мы должны заплатить к 2050 году Еще в первый стартовый день, озорным вихрем пролетев по ледовому Сибую, играючи растолкав зазевавшихся на нем фигуристов-прохожих, Синицына и Кацалапов явно дали всем понять, кто в пятничном Токио является главными танцевальными звездами. Золотая рубашка Никиты в тот вечер также недвусмысленно на это намекала. В итоге первое место после ритмического танца и второй результат сезона с 86,33 балла (чуть больше балла заочно уступив французскому дуэту Пападакис — Сизерон) достались Синициной и Кацалапову. Их коллеги по сборной — Шевченко и Еременко — завершили не только первый день соревнований, но и турнир в целом, расположившись, к сожалению, в другом конце таблицы — на последнем, девятом, месте. Сегодняшние произвольные прокаты танцевальных пар, хоть и ожидались с небольшим волнением (преимущество Синициной с Кацалаповым над занявшими второе место в ритмических танцах американцами Чок и Бейтс было просто микроскопичным — 0,31 балла), к счастью для российских болельщиков, оставили только положительные эмоции. Преследовавшая наших американская пара в своем прокате допустила грубую ошибку (партнер неожиданно упал практически на ровном месте), и россиянам оставалось лишь откатать свой танец так, как они это умеют делать, — воздушно и поэтично. © AFP 2021 / Charly Triballeau Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают на Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy в Токио Набрав за свой произвольный прокат 129,11 балла (у американцев 124,76, у французов, к слову, в Турине было 132,61), Синицина и Кацалапов на 4,35 балла обошли своих ближайших преследователей и, вопреки козням технического специалиста из США, оценившего дорожку шагов Виктории на минимальный уровень, заняли первое итоговое место на токийском турнире. © The International Skating Union Итоговая таблица соревнований танцевальных пар на этапе Гран-при Японии 2021 Несмотря на странное судейство и первый волнительный международный старт в этом сезоне, наши ребята блестяще проявили свой бойцовский характер и с золотой медалью Гран-при Японии гордо и грациозно, как птицы на шелковых крыльях, пролетели над загруженным перекрестком Сибуя под завистливые взгляды остальных пар, тщетно пытавшихся выбраться из толпы на пути к заветному пьедесталу. В итоге команда России возвращается из страны восходящего солнца с двумя золотыми и одной серебряной медалями, из-за которых светофоры на перекрестке Сибуя пару раз даже подмигнули белым, синим и красным светом (точь-в-точь как цвета российского триколора). Следующая остановка наших фигуристов – французский Гренобль, в котором с 19 по 21 ноября пройдет предпоследний пятый этап серии Гран-при. От России в соревнованиях женщин в нем примут участие: Алена Косторная, Анна Щербакова и Ксения Синицына. Мужчин-одиночников от нашей страны представят Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Андрей Мозалев. Из спортивных пар от России заявлены: Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский; из танцевальных дуэтов: Аннабель Морозов и Андрей Багин, Александра Степанова и Иван Букин. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







