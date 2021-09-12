Страсть наживы и карьеризм чиновников, а также глупость и стресс губят всё новых людей • 150 • Аналитика Официальная статистика говорит о снижении заболеваемости ковидом в России, однако вряд ли стоит питать иллюзии о скором конце пандемии. Очевидно, что местные власти делают всё возможное, чтобы накануне парламентских выборов выставить картину менее трагичной, но возобновление школьных занятий и зима снова подтолкнут проклятую кривую вверх. Интересно только, долго ли мы будем ждать отступления вируса как милости от природы? Что мешает людям всё-таки одолеть заразу? Сюжет: Коронавирус Мы выделили несколько ключевых проблем, которые требуют скорейшего решения для победы над вирусом. 1. Вакцинация через раковину В России на начало сентября, по официальным данным, было вакцинировано двумя компонентами вакцины около 30% взрослого населения. И это считая тех, кто вакцинировался, как говорят на Северном Кавказе, «через раковину». Имеется в виду процедура, при которой прививку реально не делают, саму вакцину выливают, но пациент становится обладателем вожделенного сертификата о вакцинации. Какова доля таких симулянтов, остаётся только гадать. Но всплывают всё новые и новые факты, которые свидетельствуют: выдача липовых сертификатов о вакцинации во многих регионах поставлена на поток. Как делают липу? В одной из больниц Ленинградской области правоохранители вскрыли настоящий конвейер по лжевакцинации. Своеобразным менеджером по продажам в этой схеме выступал частный сыщик. В Telegram был открыт специальный канал, любой желающий мог, переведя на карту 12 тыс. рублей, получить заветный сертификат о вакцинации. Для этого надо было передать копии документов: первую и вторую страницы паспорта, СНИЛС и полис ОМС. Клиенты не смущаясь передавали копии документов людям, которые явно не чураются мошенничества. В схеме участвовали зав терапевтическим отделением, две медсестры и руководитель местного контакт-центра консультативной помощи по вопросам COVID-19. Как предполагается, именно она контролировала загрузку сведений о будто бы вакцинированных гражданах в соответствующие базы данных. В результате те получали вожделенные сертификаты о вакцинации. Любопытно, что задержанные женщины не чужды власти: одна является депутатом совета Романовского поселения, а другая недавно баллотировалась в муниципальные депутаты Всеволожска. У них изъяты ноутбуки и электронная база, состоящая из 1600 данных граждан с предположительно фиктивной вакцинацией. Если верить этим данным, то во Всеволожске вакцину будто бы получали жители самых разных регионов страны. А если пересчитать количество пациентов на деньги по стандартной таксе, то получается 19,2 млн рублей. Кроме того, в тайниках было обнаружено около 600 ампул «Спутника V», предназначенного для уничтожения. Использовать их уже не получится (кстати, официальная стоимость одной вакцины составляет около 2 тыс. рублей). По словам председателя комитета по здравоохранению Лен-области Сергея Вылегжанина, в ближайшее время в регионе начнётся массовая проверка выданных сертификатов о вакцинации. Кроме того, будут привлекать и дополнительные силы из других регионов. И чем пристальнее следователи изучают больницы, тем больше вскрывается фактов липовой вакцинации. Антиваксеры в белых халатах Когда появилась вакцина, нас собрал главврач. Он сказал, что если нам, кому-то из близких родственников или знакомых нужно сделать справку без вакцинирования, то это можно сделать. Просто заносятся данные в систему, а сама вакцина утилизируется. Многие воспользовались По информации пресс-центра МВД России, две медсестры районной больницы в Волгоградской области подозреваются в том, что за денежное вознаграждение изготавливали гражданам сертификаты профилактической прививки от COVID-19 без фактического прохождения процедуры вакцинирования. В Калининграде администратор поликлиники просила за поддельные сертификаты от 1,5 до 3 тыс. рублей, а вакцину выливала в канализацию. В Калужской области медсестра, договорившись с пациентами, вкалывала им обычный физраствор вместо вакцины. В Нижнем Новгороде бизнес на липовых прививках организовали медсестра, уборщица больницы и сотрудница автосервиса, которая помогала искать клиентов. Здесь справка о вакцинации обходилась дешевле, чем в Ленобласти: порядка 5 тыс. рублей. И, судя по всему, вскрывшиеся эпизоды лишь верхушка айсберга. Понятно, что подобная масштабная лжевакцинация была бы невозможна без организаторских усилий медработников, многие из которых, как выясняется, и сами готовы обходиться без вакцинации. «Когда появилась вакцина, нас собрал главврач. Он сказал, что если нам, кому-то из близких родственников или знакомых нужно сделать справку без вакцинирования, то это можно сделать. Просто заносятся данные в систему, а сама вакцина утилизируется. Многие воспользовались. Среди врачей вообще было много скептиков – у нас среди персонала довольно высокий процент тех, кто делал фиктивную вакцинацию. Ну и родственников со знакомыми приводили», – рассказала изданию «База» сотрудница медицинского учреждения, осведомлённая о фиктивных прививках. Сейчас в Telegram действуют десятки каналов, на которых можно заказать липовую прививку. Судя по лексике и знанию специфических профессиональных терминов, немалую часть из них ведут бывшие или нынешние мед-работники. Кстати, наказание за такое преступление не слишком жёсткое – по статье 237 УК «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» предусмотрено до двух лет лишения свободы с запретом на право занимать определённые должности. Но ведь надо ещё доказать, что был причинён существенный вред. И когда на одной чаше весов оказываются реальные миллионные заработки, а на другой – гипотетическая возможность не слишком строгого наказания, то многие медработники, которые и сами не верят в возможности отечественной фармакологии, могут поддаваться искушению. 2. Нет конкуренции между вакцинами На российском рынке до сих пор безраздельно властвует «Спутник V». Получается, что у других производителей просто нет стимулов разрабатывать новые препараты. Причём речь идёт не только об отечественных, но и об иностранных фармкомпаниях. Что мешает свободной и честной конкуренции, которая должна подстёгивать научный прогресс? Несколько зарубежных производителей обозначили своё желание поставлять вакцины на наш рынок. Это китайская CanSino, американская Johnson & Johnson, а также британская AstraZeneca. Но здесь следует иметь в виду особенности отечественного законодательства. Даже если зарубежные препараты пройдут регистрацию на территории нашей страны, стать частью госзакупок они всё равно не смогут. При наличии двух и более предложений от российских производителей органы здравоохранения не имеют права тратить бюджетные деньги на иностранные препараты. При таком раскладе наш рынок едва ли может быть интересен зарубежным производителям. Однако при определённых условиях иностранные препараты всё же могут попасть в государственную программу закупок. Самые высокие шансы на это имеет китайская вакцина CanSino, которую, возможно, будет выпускать совместное предприятие на территории России. «Если китайский препарат будет производиться на совместном предприятии и считаться российской разработкой, то он сможет участвовать в этих закупках, – рассуждает глава Ассоциации фармацевтического маркетинга Герман Иноземцев. – Всё остальное (т.е. продажи вне госзакупок. – Ред.) – это частный рынок. И пример вакцин от гриппа показывает, что это меньше 2–3% всего оборота в стране». Примечательно, что китайскую вакцину в нашей стране представляет компания «Петровакс», контролируемая миллиардером Владимиром Потаниным. На вакцинном рынке г-н Потанин не новичок. В 2015 году разразился крупный скандал по поводу возможного сговора Потанина с чиновниками из Мин-здрава относительно закупок детских вакцин для профилактики пневмококковых инфекций. «Петровакс» тогда обвиняли в том, что компания была единственным участником государственного тендера на 4,1 млрд рублей. Франция хоронит свою славу: больше таких не будет Можно предположить, что некоторые предварительные договорённости относительно присутствия китайского препарата на нашем рынке у г-на Потанина с чиновниками есть и в этот раз. Ещё один кандидат – AstraZeneca – имел все шансы выйти на наш рынок ещё в прошлом году. По крайней мере глава РФПИ Кирилл Дмитриев публично заявлял о том, что Россия договорилась о производстве на своей территории этого препарата. Более того, компания «Р-Фарм» олигарха Алексея Репика даже анонсировала получение необходимых для этого технологий. А в конце прошлого года меморандум о сотрудничестве с AstraZeneca подписал создатель «Спутника V» Центр Гамалеи. Однако, несмотря на столь мощную протекцию, препарат до сих пор у нас так и не появился ни в больницах, ни в аптеках. Тестирование выявит огромное число больных, с которыми нужно что-то делать. А что прикажете делать, если больницы и так переполнены? (Фото: АР/ТАСС) Что касается Johnson & Johnson, то дальше заявлений фармацевтического подразделения корпорации – компании Janssen – о планах поставлять вакцину на рынки России и стран СНГ дело не пошло. Стоит отметить, что препараты всех трёх выше названных производителей – это так называемые векторные вакцины, созданные по тому же принципу, что и российский «Спутник V». Внести разнообразие на рынке могли бы РНК-вакцины – Pfizer/BioNTech (США – Германия) и Moderna (США). Однако их в ближайшее время ждать точно не стоит. «Нужно иметь в виду, что у обеих этих фармкомпаний уже есть крупные обязательства – и перед странами, где находится производство, и перед зарубежными партнёрами, которые законтрактовали определённые объёмы поставок, – поясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. – Безусловно, они будут снабжаться в первую очередь. Российский рынок в этом отношении точно не в приоритете». Выходит, что правительства во всём мире прежде всего думают о протекционизме, а не о победе над пандемией, которая не знает границ. И мы здесь не исключение. Пандемия уже полтора года свирепствует, а бесплатно сделать тесты во многих регионах до сих пор нельзя. И почему местные власти не решают эту проблему? Да потому, что тестирование тут же выявит огромное число больных, с которыми нужно что-то делать. А что прикажете делать, если больницы и так переполнены? 3. Ресурсы распыляются на сомнительные проекты 30 млрд рублей в течение трёх лет планируется потратить на создание в России «санитарного щита», сообщает ТАСС. Этот проект включает в себя центры для проведения ПЦР-тестов в крупных городах и лаборатории, которые позволят быстро разрабатывать тест-системы для новых инфекций, а также вакцины. Известно, что проект этот зрел в Роспотребнадзоре, а на уровне правительства его продвигала вице-премьер Татьяна Голикова. Она же привела сроки, которые, видимо, должны были впечатлить граждан: тест-системы будут создаваться за четыре дня, а новые вакцины – за четыре месяца. Исходя из этого можно предположить, что речь идёт о ситуации, когда перед лицом наступающей угрозы границы будут закрыты, авиасообщение остановлено… Но ведь так в реальности не бывает! В первые дни распространения коронавируса наш Роспотребнадзор не смог людей с высокой температурой остановить даже в аэропортах, что уж говорить о поездах и автотранспорте. Пандемия уже полтора года свирепствует, а бесплатно сделать тесты во многих регионах до сих пор нельзя. И почему местные власти не решают эту проблему? Да потому, что тестирование тут же выявит огромное число больных, с которыми нужно что-то делать. А что прикажете делать, если больницы и так переполнены? Можно предположить, что и в будущем деятельность учреждений «щита» будет обречена на саботаж со стороны местных чиновников. Вполне вероятно, ПЦР-тесты станут такой же никому не нужной формальностью, как сейчас проверка температуры. Только на них будут потрачены десятки миллиардов из бюджета. А ведь на эти деньги можно было построить несколько реанимаций, в которых людям каждый день спасали бы жизни. Что касается ПЦР-тестов, то частные клиники уже освоили этот рынок. Почему бы не проводить среди них конкурсы на госконтракты в том случае, если Роспотребнадзор и местные власти вдруг решатся на массовое тестирование? Но нет, вместо поощрения конкуренции у нас решили опять всё замкнуть на госструктуры. Причём деньги просят уже сейчас, а кто будет отвечать за результат, когда гром грянет, неясно. 4. Люди устали от стресса Премьер Канады ради власти расколол страну Израиль долго считался лидером по борьбе с ковидом. С помощью спецслужб власти организовали отличный карантин, первыми в мире провели массовую вакцинацию. И вот опять больше 5 тыс. заражающихся ежедневно и сотни тяжёлых в больницах... Наш иностранный корреспондент Сергей Поживилко рассуждает о причинах беззащитности перед вирусом и возможных источниках иммунитета. Бар Симон-Тов был гендиректором министерства здравоохранения Израиля во время первых трёх волн эпидемии. Своими размышлениями он поделился с «Нашей Версией». – Коронавирус не удастся победить каким-то одним способом, и это не вопрос краткосрочных концентрированных усилий. Нет стратегии. Мы не в состоянии осознать, что в этом и заключается сложность. Мы привыкли считать себя развитой страной с отличной медициной – и вдруг приходит пандемия, а мы ведём себя так, как будто находимся в 1918 году. Я слежу за вирусом год и девять месяцев, и до сих пор в нём остаётся больше неизвестного, чем раскрытого. В какой степени заразен вакцинированный человек? Мы знаем, что большинство выздоровевших не заражаются повторно. Но как быть с вакцинированным человеком, который заразился, будет ли его реакция такой же, как у того, кто не был вакцинирован? Выработают ли они антитела на таком уровне, который не позволит им снова заболеть? Мы не до конца понимаем проблему заражения детей. Вирус мутирует, и это самое главное, чего мы не понимаем. Теоретически, если бы весь мир в течение месяца был вакцинирован, коронавирусу пришёл бы конец. Новые штаммы развиваются потому, что существует популяция, в которой вирус может разгуляться. Чем выше уровень иммунитета, тем меньше вероятность вспышки. Но мы не можем исключить возможность того, что коронавирус будет с нами теперь всегда. Возможно, он уподобится гриппу. Мы сохраним иммунологическую память и будем иметь сезонные вспышки. Что ж, мнение весьма весомо. Но не могу не привести другую точку зрения, которой поделился со мной Арсений Басур, руководитель профсоюза таксистов сербского города Ужице. «Город наш невелик, но гористый, поэтому 80% перевозок приходится на такси, – рассказал он. – Извозом в той или иной форме заняты 400 человек. Каждый день через машину проходит 70– 80 человек. То есть все таксисты не раз пообщались почти со всеми ковидными города. При весьма условных средствах защиты. Казалось бы, при такой вирусной нагрузке и невысоком иммунитете от вредной работы больных среди водителей должно быть валом. Но, на удивление, мы оказались самыми защищёнными. Потеряли только одного пожилого коллегу, который к тому же отказался от госпитализации. По моему мнению, причин у такого парадокса две. Во-первых, мы не боялись. Во-вторых, думаю, получили до того естественную прививку, ведь какими только вирусами мы не надышались до этой эпидемии. Предлагаю провести обширное статистическое исследование среди таксистов, продавцов, работников присутственных мест. Если среди них заражаемость ниже, значит, клин клином вышибают». Путин и Лукашенко согласовали 28 «дорожных карт» по интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства Бернард Шоу называл медицину заговором профессионалов. Можно добавить, что это единственный из заговоров, который не может быть разоблачён до конца. Это вовсе не значит, что мы не должны следовать указаниям медиков. Что же нужно сделать? Главное – перестать бояться, как таксисты из Ужице. Во-первых, научно уже доказано, что снижение настроения утяжеляет течение ковида. Ещё раньше полностью доказано, что страх лишает возможности принимать здравые решения, вызывает личную и коллективную панику. Иначе как объяснить ажиотажную скупку волшебных панацей – от залежалых антималярийных препаратов до корня имбиря. Наш испуг кормит фармомафию. Заодно стоило бы поставить вопросы перед правительствами. Почему против общей проблемы не сформирован общий отпор? Где тотальная вакцинация, уничтожившая оспу, чуму и другие болезни? Почему нет диалога с теми же антиваксерами, активной пропаганды? Если кто-то против вакцин, то пусть – это их дело. Но и от ковида пусть лечатся не в государственных больницах, а, чтобы не разносить заразу, сидят дома. Любое правительство мечтает превратить подданных в стадо посредством мнимых или реальных пугалок. Наша задача – не пугаться и быть человеком, а не овцой. Есть прогноз учёных, что в течение нескольких лет ковид придёт к каждому из нас. Овец он убьёт точно. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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