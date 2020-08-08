Страшный взрыв в Бейруте повторился спустя 15 лет: кому выгодна дестабилизация обстановки?

Взрыв в порту Бейрута, где, по предварительным данным, сдетонировало несколько тонн конфискованной аммиачной селитры, может иметь далеко идущие политические последствия. В тот же день, когда произошло это страшное ЧП, при котором погибло более ста человек и тысячи пострадали, появлялись разные версии. Говорилось, что на складе взорвалась пиротехника, кто-то допускал, что по порту Бейрута нанесён ракетный удар. Позднее власти страны заявили, что взорвалась именно аммиачная селитра, которая годами хранилась на складе и на которую закрывали глаза местные власти.

Впрочем, пока будет вестись следствие, в Ливане, где и без этого буйствует кризис, могут произойти политические потрясения. Как это было, к примеру, в 2005 году.

О той трагедии, жертвами которой стали десятки человек, в том числе и экс-премьер Ливана Рафик Аль-Харири, в эфире напомнил учредитель Царьграда Константин Малофеев. Трагедия произошла, кстати, недалеко от места нынешнего взрыва. Заминированный автомобиль взлетел на воздух как раз во время проезда кортежа экс-премьера.

Расследование этого дела, в котором подозреваемыми проходят четыре человека, связанные с шиитской партией "Хезболла", продолжается по сей день. После взрыва в порту 4 августа спецтрибунал по Ливану отложил до 18 августа оглашение решения по делу об убийстве Рафика Харири.

Как отмечает Малофеев в эфире "Царьград.Главное", эти особенности ливанского кейса нельзя не учитывать - надо понимать, кому выгодно могло быть происшествие 4 августа.

Ливан - это сгусток всех интересов арабского мира, где есть и христиане, и шииты, и сунниты. И там есть своё распределение должностей, кто какую должность занимает. Поэтому произошедший взрыв, безусловно, направлен на дестабилизацию обстановки, полагает он.

"Этот взрыв должен сейчас как-то расколоть ливанское общество. И это может означать либо некое суннитское выступление против сильного засилья "Хезболлы" и "Хамаса", либо это констатация от шиитов, которые напоминают, что они по-прежнему власть в Ливане", - рассуждает учредитель Царьграда.

Важно осознавать при этом, что ЧП в Ливане может быть направлено в целом на дестабилизацию Ближневосточного региона. Особенно в преддверии президентских выборов в США.

Для США при Трампе "сделкой века" является перенос еврейской столицы из Тель-Авива в Иерусалим, им важно, чтобы и палестинцы с этим согласились. Потому любое обострение на Ближнем Востоке может подточить эту схему, выстроенную Белым домом.

"Поэтому я бы рассматривал это как серьёзную историю. Вовсе не в Ливане сейчас раздался взрыв - он раздался в американской политике по отношению к Ближнему Востоку. А это значит - в отношении Трампа. Поэтому посмотрим, как это отразится. Осталось ждать недолго. Но в чём я точно сомневаюсь, что это лишь "взрыв аммиачной селитры по причине ненадлежащего хранения", - констатировал он.