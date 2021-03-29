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"Страшный удар": Жириновский рассказал о печальной судьбе российской экономики

29 марта 2021, 18:25  •  202 • Политика
Владимир Жириновский. Фото: State Duma Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Лидер ЛДПР уверен, что россиянам не нужно "лелеять мечты"
Отечественной экономике уже никогда не удастся восстановиться после удара, нанесенного коронавирусной эпидемией. О самых суровых последствиях рассказал лидер либерально-демократической партии Владимир Жириновский.
По словам политика, подобные перспективы ожидают всю глобальную экономическую систему. В сложившихся условиях не стоит надеяться на то, что завтрашний день станет лучше, из-за беспрецедентного для современного мира события, и "лелеять мечты".
"Такого никогда не было. Страшный удар. Все остановилось, все рухнули", – высказался о проблеме российский политик, выступая на круглом столе "Демократия у них и у нас".
По словам Жириновского, после локдауна стала закономерной "смерть" малого и среднего бизнеса: многие предприятия начали превращаться в банкротов из-за простоя на несколько дней, передает "Общественная служба новостей".
Тем не менее, полагает лидер либерал-демократов, трудности, с которыми столкнулась российская экономика, недолговечны: крупный бизнес имеет средства для того, чтобы сохранить свои позиции, несмотря на практически полную гибель среднего сектора.
Жириновский провел аналогию, сравнив состояние экономики с человеческим здоровьем: по мнению политика, после перенесенной инфекции полноценно поправить состояние организма невозможно, поэтому коронавирус вернется снова, уже "лет через 15", пишет РИА "Новости".
Ранее Жириновский раскритиковал российские власти за расходование больших средств на лечение россиян, страдающих от избытка лишнего веса. Как считает политик, необходимо ввести весовые ограничения для населения РФ.

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