«Страшный сценарий Путина» для Украины, придуманный в Киеве

От словосочетания «украинский эксперт» скоро, наверное, громче всех будут смеяться «британские ученые. Украинские эксперты получают доступ в эфиры телеканалов, на страницы газет и журналов, к микрофонам радиостудий и … несут чушь и бред, которую нормальный человек может воспринять только с искренним изумлением и неверием в то, что кто-то может воспринимать речи этих ораторов всерьез.

Очередной украинский военный и политический эксперт блогер Алексей Арестович рассказал изданию Fakty.ua очередной «страшный план Путина», якобы подготовленный в Кремле для и после выборов президента Украины.

- Сейчас очень многие хотят снять Порошенко. Могу сказать совершенно точно: другие кандидаты, кроме Порошенко, — это Россия, к сожалению. Если победит кто-то, кроме Порошенко, то начнут продвигаться тезисы о развязывании войны на Донбассе «режимом» Порошенко, будут примирять Украину с Россией, - заявил он и нарисовал еще более «ужасную» перспективу. - В итоге Путин получит Украину тепленькой через год-два. При реализации такого сценария нашу страну сделают максимально зависимой от России: заставят покупать газ, нефть, российское оружие. Таким образом, Украина потеряет свою независимость.

Честно говоря, очень насмешил. Независимость – это когда все в стране делают в угоду иностранному кошельку, чтобы тот дал взаймы. Независимость – это когда Генпрокурора или любого министра снимают или назначают по звонку из посольства США. И даже изменяют свои законы, чтобы можно было назначить угодного Вашингтону кандидата на то или иное место, как это было с нынешним Генпрокурором Украины Луценко. Наверное, это какая-то особая украинская независимость, которая у нормальных людей называется отношениями колонии и метрополии или, как минимум, внешним управлением. И, конечно, лучше покупать тот же российский газ с наценкой, подороже, чем напрямую и подешевле. И пышаться мнимой «незалежностью».

Но Арестович не унимается и еще больше нагнетает «хоррора».

- Положение страшное: Кремль будет активно раскачивать ситуацию, особенно юг, - обещает он и называет конкретные сроки начала реализации «страшного плана Путина». - С сентября все начнется. Люди вернутся из отпусков — и как пойдет. Горячими точками дестабилизации могут стать Херсон, Бердянск, Мариуполь. Мы уже сейчас видим: там активистку — борца с сепаратистами — облили кислотой, в Киеве небольшой конфликт заканчивается стрельбой. Народ сорвался с цепи.

В этом абзаце прекрасно все. Начиная от обозначения «неблагонадежных» регионов и заканчивая конкретными примерами. А оружие, извините, откуда, что поучаствовало в конфликте в Киеве? Из АТО? Ой, а кто его оттуда привез? Герои? Или сепаратисты? Которым в Киев путь, кстати, заказан. Это они по плану Путина оружие намародерили, конечно. А вот еще один «вытиран АТО» убил другого «вытирана и героя АТО». И сделал это не попьяни, естественно, и не под наркотой, а по «плану Путина». А воду в Киеве отключили тоже по нему? Да, да. Понял. И в подъездах тоже сс…т и ср…т исключительно в рамках кремлевских предписаний.

А ведь было уже такое, был «план Шатун». Точь-в-точь нынешняя страшилка, если бы Арестович не дополнил Шатуна Усиком. В свете, так сказать, последних событий и победы украинского боксера в Москве.

- Бои на Донбассе будут продолжаться. Но на первый план выйдут пророссийские политики. Они будут нагнетать ситуацию, обвиняя во всем украинские власти, и говорить: «Украина нам не враг. Посмотрите на Усика — с ним же все хорошо». Будет раскручиваться так называемый «кейс Усика», - не может остановиться Арестович.

Жалко даже, что Усик не присутствовал на этом интервью, а то бы он точно смог остановиться «эксперта-блогера». Вряд ли так называемым «кейсом», но вот хорошим крюком, хуком или мощным апперкотом – точно.

«Заставят покупать газ, нефть, российское оружие». Смешно. Ребят, а у вас деньги есть на это все. У вас там на счетах в казначействе осталось меньше 2-х миллиардов гривен. У вас уже полным ходом идет секвестр пособий и субсидий разного рода, вам оплачивать топливный сезон нечем, а вы тут решили исполнить «врагу не сдается наш гордый «Варяг» на украинский манер. Кому он нужен, ваш «Варяг», тем более, что никакой он не гордый крейсер, а жалкий човен, на котором портовая гопота, каждый раз рискуя потонуть, выходит встречать круизные лайнеры в поисках подаяния. И кому из нормальных соседей нужен такой чемодан без ручки? Да еще с подобным самомнением?

Видно, совсем плохи дела у Порошенко, если перед выборами его команда запускает такие примитивные и глупые страшилки, на которые может купиться только умственно недоразвитый электорат. «Спасите Петю – спасетесь и сами» - это единственное алогичное утверждение, которое осталось у Порошенко и компании. Ведь никаких достижений, кроме как у «Рошена» за время его президентства на Украине не отмечено. АТО не прекратил, а переименовал, обещания по выплатам военным в зоне АТО не исполнил, автокефалию, громко анонсированную и самим собой же затеянную, провалил. Ах да, безвиз в Европу. Нет, не забыл. Просто он ничего Украине реально не дал, лишь дал возможность определенной части населения поддерживать штаны своим семьям из-за рубежа, упахиваясь на неквалифицированной работе до полной усталости и выслушивая оскорбления и терпя унижения в странах пребывания.

Но самое интересное во всем этом заключается в том, что противники Порошенко на выборах могут говорить все то же самое, что и Арестович, и другие агитаторы команды Порошенко. Обозначая «агентом Путина» человека, который сейчас занимает пост президента Украины.

И с тем же успехом.

В одном Арестович прав. «Веселье» на Украине действительно начнется в сентябре. Только Россия не будет иметь к этому никакого отношения. Сами. Все сами.

Как говорилось в одном хорошем фильме – СДД.*

* Для тех, кто не видел «Статского советника», СДД – Сожрите друг друга.