Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Пропагандистский приём»: как США способствуют росту производства наркотиков в А...
Кремлёв прокомментировал решение Усика отказаться от звания Героя Украины
У США и Германии совпали китайские цели
Валютный рай для оффшоров?
Главная / В России

«Страшный сценарий Путина» для Украины, придуманный в Киеве

04 августа 2018, 17:09  •  87 • В России

От словосочетания «украинский эксперт» скоро, наверное, громче всех будут смеяться «британские ученые. Украинские эксперты получают доступ в эфиры телеканалов, на страницы газет и журналов, к микрофонам радиостудий и … несут чушь и бред, которую нормальный человек может воспринять только с искренним изумлением и неверием в то, что кто-то может воспринимать речи этих ораторов всерьез.

Очередной украинский военный и политический эксперт блогер Алексей Арестович рассказал изданию Fakty.ua очередной «страшный план Путина», якобы подготовленный в Кремле для и после выборов президента Украины.

- Сейчас очень многие хотят снять Порошенко. Могу сказать совершенно точно: другие кандидаты, кроме Порошенко, — это Россия, к сожалению. Если победит кто-то, кроме Порошенко, то начнут продвигаться тезисы о развязывании войны на Донбассе «режимом» Порошенко, будут примирять Украину с Россией, - заявил он и нарисовал еще более «ужасную» перспективу. - В итоге Путин получит Украину тепленькой через год-два. При реализации такого сценария нашу страну сделают максимально зависимой от России: заставят покупать газ, нефть, российское оружие. Таким образом, Украина потеряет свою независимость.

Честно говоря, очень насмешил. Независимость – это когда все в стране делают в угоду иностранному кошельку, чтобы тот дал взаймы. Независимость – это когда Генпрокурора или любого министра снимают или назначают по звонку из посольства США. И даже изменяют свои законы, чтобы можно было назначить угодного Вашингтону кандидата на то или иное место, как это было с нынешним Генпрокурором Украины Луценко. Наверное, это какая-то особая украинская независимость, которая у нормальных людей называется отношениями колонии и метрополии или, как минимум, внешним управлением. И, конечно, лучше покупать тот же российский газ с наценкой, подороже, чем напрямую и подешевле. И пышаться мнимой «незалежностью».

Но Арестович не унимается и еще больше нагнетает «хоррора».

- Положение страшное: Кремль будет активно раскачивать ситуацию, особенно юг, - обещает он и называет конкретные сроки начала реализации «страшного плана Путина». - С сентября все начнется. Люди вернутся из отпусков — и как пойдет. Горячими точками дестабилизации могут стать Херсон, Бердянск, Мариуполь. Мы уже сейчас видим: там активистку — борца с сепаратистами — облили кислотой, в Киеве небольшой конфликт заканчивается стрельбой. Народ сорвался с цепи.

В этом абзаце прекрасно все. Начиная от обозначения «неблагонадежных» регионов и заканчивая конкретными примерами. А оружие, извините, откуда, что поучаствовало в конфликте в Киеве? Из АТО? Ой, а кто его оттуда привез? Герои? Или сепаратисты? Которым в Киев путь, кстати, заказан. Это они по плану Путина оружие намародерили, конечно. А вот еще один «вытиран АТО» убил другого «вытирана и героя АТО». И сделал это не попьяни, естественно, и не под наркотой, а по «плану Путина». А воду в Киеве отключили тоже по нему? Да, да. Понял. И в подъездах тоже сс…т и ср…т исключительно в рамках кремлевских предписаний.

А ведь было уже такое, был «план Шатун». Точь-в-точь нынешняя страшилка, если бы Арестович не дополнил Шатуна Усиком. В свете, так сказать, последних событий и победы украинского боксера в Москве.

- Бои на Донбассе будут продолжаться. Но на первый план выйдут пророссийские политики. Они будут нагнетать ситуацию, обвиняя во всем украинские власти, и говорить: «Украина нам не враг. Посмотрите на Усика — с ним же все хорошо». Будет раскручиваться так называемый «кейс Усика», - не может остановиться Арестович.

Жалко даже, что Усик не присутствовал на этом интервью, а то бы он точно смог остановиться «эксперта-блогера». Вряд ли так называемым «кейсом», но вот хорошим крюком, хуком или мощным апперкотом – точно.

Паны и шляхта – на гиперлупах и геликоптерах, селюки – на волах

«Заставят покупать газ, нефть, российское оружие». Смешно. Ребят, а у вас деньги есть на это все. У вас там на счетах в казначействе осталось меньше 2-х миллиардов гривен. У вас уже полным ходом идет секвестр пособий и субсидий разного рода, вам оплачивать топливный сезон нечем, а вы тут решили исполнить «врагу не сдается наш гордый «Варяг» на украинский манер. Кому он нужен, ваш «Варяг», тем более, что никакой он не гордый крейсер, а жалкий човен, на котором портовая гопота, каждый раз рискуя потонуть, выходит встречать круизные лайнеры в поисках подаяния. И кому из нормальных соседей нужен такой чемодан без ручки? Да еще с подобным самомнением?

Видно, совсем плохи дела у Порошенко, если перед выборами его команда запускает такие примитивные и глупые страшилки, на которые может купиться только умственно недоразвитый электорат. «Спасите Петю – спасетесь и сами» - это единственное алогичное утверждение, которое осталось у Порошенко и компании. Ведь никаких достижений, кроме как у «Рошена» за время его президентства на Украине не отмечено. АТО не прекратил, а переименовал, обещания по выплатам военным в зоне АТО не исполнил, автокефалию, громко анонсированную и самим собой же затеянную, провалил. Ах да, безвиз в Европу. Нет, не забыл. Просто он ничего Украине реально не дал, лишь дал возможность определенной части населения поддерживать штаны своим семьям из-за рубежа, упахиваясь на неквалифицированной работе до полной усталости и выслушивая оскорбления и терпя унижения в странах пребывания.

Но самое интересное во всем этом заключается в том, что противники Порошенко на выборах могут говорить все то же самое, что и Арестович, и другие агитаторы команды Порошенко. Обозначая «агентом Путина» человека, который сейчас занимает пост президента Украины.

И с тем же успехом.

В одном Арестович прав. «Веселье» на Украине действительно начнется в сентябре. Только Россия не будет иметь к этому никакого отношения. Сами. Все сами.

Как говорилось в одном хорошем фильме – СДД.*

* Для тех, кто не видел «Статского советника», СДД – Сожрите друг друга.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
87
Источник
Похожие новости
03 августа 2018, 10:09
«Инсинуации и спекуляции»: как в Москве отреагировали на американский законопроект о расширении антироссийских санкций
04 августа 2018, 13:54
Путин подписал закон о родном языке, повышении НДС и разрешении бронировать день свадьбы
04 августа 2018, 13:54
Чьи вы хлопцы будете?

04 августа 2018, 12:09
«Столкновение с грузом»: что известно о крушении вертолёта Ми-8 в Красноярском крае
03 августа 2018, 13:24
Без «площадки»: как могут измениться правила сдачи экзамена на водительские права
03 августа 2018, 18:24
СБУ выловила «диверсантов» в соцсетях
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
29 июля 2018, 00:24
Какова реальная власть Путина? (sovetskij)
02 августа 2018, 11:24
Глава УПЦ КП заявил, что Киево-Печерская лавра будет передана в собственность украинской церкви
03 августа 2018, 23:24
Расплата Прибалтики и Украины за русофобию (aftershock.news)
31 июля 2018, 00:54
В Раде заявили, что СБУ завела дело о госизмене против Порошенко
30 июля 2018, 08:55
Нам нужно бороться за свои права! Митинг в Краснодаре
02 августа 2018, 10:12
Порошенко захотел встретиться с Шарием
28 июля 2018, 16:28
Пенсионная реформа: у детей отбирают бабушек, а у молодёжи перспективы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.