«Страшный сон Запада»: почему США обеспокоены возможной поддержкой России со стороны Китая • 38 • В мире США обеспокоены возможной поддержкой России со стороны Китая. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, президент Джо Байден в ходе недавнего разговора с китайским лидером Си Цзиньпином пригрозил Пекину «последствиями», если он станет оказывать Москве поддержку. Ранее в МИД КНР назвали попытки давления со стороны Соединённых Штатов бесполезными. Эксперты отмечают, что Белый дом пытается «вбить клин» между Россией и Китаем и тем самым предотвратить консолидацию государств Евразии по отношению к ситуации на Украине. AP © Mark Schiefelbein Вашингтон обеспокоен тем, что Китай может оказать поддержку России, проводящей спецоперацию на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По её словам, глава Белого дома Джо Байден также обратил на это внимание в недавнем разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином. «Кроме того, он озвучил последствия в том случае, если Китай станет оказывать России материальную помощь. Однако опять же я не буду давать какую-либо дополнительную оценку», — сказала Псаки на брифинге для прессы. Она добавила, что США сильно обеспокоены сближением Москвы и Пекина. «Сближение Китая с Россией или… да, его сближение с Россией или то, что они стоят на пороге сближения, конечно, как мы уже говорили, вызывает у нас серьёзную обеспокоенность. Об этом заявляли не только мы, но и многие другие страны, в том числе члены «Большой семёрки», — заявила пресс-секретарь Белого дома. Она также отметила, что американский лидер намерен обсудить этот вопрос с европейскими коллегами в рамках предстоящего визита в Брюссель. При этом представитель администрации не уточнила, какие меры воздействия могут быть применены по отношению к Китаю в случае оказания помощи России. «В настоящее время мы не готовы вдаваться в детали. Обсуждения пока продолжаются», — сказала Псаки. При этом она не исключила, что в отношении Пекина могут быть введены санкции. «В нашем распоряжении есть набор инструментов, использование которых мы рассмотрим, и санкции — определённо одно из таких средств, в том числе и в том, что касается других стран, даже если мы не обозначаем конкретные последствия. Мы передадим эту информацию напрямую Китаю и, конечно, поделимся ей с нашими европейскими партнёрами и коллегами», — пояснила пресс-секретарь Белого дома. «Не выполнили договорённости» Напомним, разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина состоялся 18 марта по инициативе американской стороны. Перед общением двух лидеров американские дипломаты анонсировали, что Байден призовёт председателя КНР оказать воздействие на российское руководство для разрешения ситуации на Украине. В частности, об этом рассказала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Она также подчеркнула, что Си Цзиньпин должен поступить как «истинный лидер» и поддержать Украину. Gettyimages.ru

© Travelpix Ltd Глава Госдепа Энтони Блинкен также говорил, что в Вашингтоне надеются, что Китай окажет необходимое влияние на Россию в связи с событиями на Украине.

Кроме того, Блинкен сообщил об обеспокоенности Вашингтона тем, что КНР якобы рассматривает возможность оказать России прямую военную помощь в формате поставок военного оборудования для использования в спецоперации. После разговора Джо Байдена и Си Цзиньпина информационное агентство «Синьхуа» распространило пресс-релиз о его содержании. В Пекине отметили, что лидеры «откровенно и подробно» обсудили ряд вопросов, включая ситуацию на Украине. При этом Си Цзиньпин в разговоре с президентом США подчеркнул, что в настоящее время китайско-американские отношения пока ещё не вышли из того тяжёлого состояния, в котором они оказались из-за действий предыдущей администрации США. «Основная причина текущей ситуации в китайско-американских отношениях заключается в том, что некоторые представители США не выполнили те важные договорённости, о которых мы с вами условились, а также не реализовали на практике ту позитивную линию, которой вы придерживаетесь. США ошибочно истолковали стратегические намерения Китая», — цитирует «Синьхуа» Си Цзиньпина. В свою очередь, в пресс-релизе МИД КНР, посвящённом разговору двух лидеров, отмечалось, что китайский лидер заявил о необходимости для США и НАТО вести диалог с РФ в связи с ситуацией на Украине, а также с целью снизить беспокойство Москвы в сфере безопасности. Он отметил, что всем сторонам нужно совместными усилиями поддерживать диалог Москвы и Киева с целью урегулирования ситуации. «Вбить клин» Стоит отметить, что ранее в Вашингтоне осудили позицию Китая касательно спецоперации российских сил на Украине. Так, Энтони Блинкен 16 марта заявил, что в данном случае Китай якобы «уже сделал неверный выбор в историческом контексте». «Тот факт, что Китай решительно не выступил, не высказался против этой агрессии, противоречит его обязательствам как постоянного члена Совета Безопасности ООН, ответственного за поддержание мира и безопасности. Это в корне расходится с тем, что Китай неизменно говорит о неприкосновенности устава ООН и базовых принципов, включая суверенитет стран», — приводит его слова пресс-служба Госдепа. Владимир Путин и Си Цзиньпин

РИА Новости

© Алексей Дружинин При этом официальные лица КНР воздерживаются от заявлений, которые выражали бы прямую поддержку действий РФ на Украине. Однако Пекин неоднократно давал понять, что принимает во внимание и понимает позицию Москвы касательно нынешней военно-политической ситуации в мире. Так, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал на своей странице в Twitter видео, в котором наглядно продемонстрировано расширение НАТО на восток Европы. На соответствующем графике показано, как расширялся альянс с момента его появления в 1949 году и как сильно увеличилась сфера влияния НАТО за последние десятилетия. #NATO Expansion pic.twitter.com/YiAQcvJvmR — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 18, 2022 Позднее Лицзянь опубликовал в своём Twitter карту мира, на которой изображены только США, Канада, Европа, Япония и Австралия с Новой Зеландией. В подписи дипломат КНР указал, что когда Запад говорит о «международном сообществе», то понимает под этим термином только указанные страны и регионы. It is a truth universally acknowledged, that when the West talks about the "int'l community", they mean: pic.twitter.com/RZNOwDymX2 — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 17, 2022 Кроме того, китайская газета Global Times накануне опубликовала материал, в котором отмечала, что США пытаются использовать ситуацию на Украине, чтобы вбить клин между Пекином и Москвой. Газета отмечает, что Россия является крупной независимой державой, а требования Вашингтона повлиять на неё называет «ерундой». Польская колонизация Белоруссии и Литвы Чжао Лицзянь, со своей стороны, на официальном брифинге для прессы 18 марта назвал попытки американских властей оказать давление на КНР из-за Украины безответственными и бесполезными. «Американская сторона пытается клеветать на КНР и оказывать на нас давление. Это крайне безответственно и никак не поможет решить проблему. Мы против этого и категорически не можем смириться с подобной позицией США», — подчеркнул китайский дипломат. Эксперты, в свою очередь, не сомневаются в том, что Соединённые Штаты пытаются воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы навредить российско-китайским отношениям. «Попытка оказать давление на Пекин направлена на то, чтобы вбить клин между Россией и Китаем, чтобы КНР отказалась от своей поддержки РФ. Однако Пекин явно не собирается этого делать, потому что прекрасно понимает: если Запад вдруг «разберётся» с Россией, следующим будет он. Более того, уже сейчас на РФ наложили больше санкций, чем на Иран и КНДР. Тем же самым угрожают и Пекину», — подчеркнул в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Кроме того, как напомнил аналитик, у КНР есть нерешённая ситуация с Тайванем, который активно поддерживают США и Западная Европа. Однако Россия в этом вопросе последовательно поддерживает официальный Пекин. При этом Блохин допускает, что в какой-то момент Китай может довольно жёстко ответить на претензии Соединённых Штатов, поскольку американская экономика в значительной степени зависит от производственных мощностей КНР. «Реакция Китая может быть довольно сильной и причинить значительный ущерб американской стороне — между США и КНР колоссальный товарооборот. Кроме того, значительные средства содержатся в американских ценных бумагах. В то же время это сильно затронет и сам Китай. Однако процесс разрыва экономической взаимозависимости всё равно начался, и именно по политическим причинам», — констатировал политолог. По мнению заведующего кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, участившиеся контакты между представителями США и КНР говорят о желании Вашингтона изменить позицию Пекина в отношении Москвы и её спецоперации на Украине. «Давление на Китай продолжается уже несколько недель. Официальные лица Вашингтона постоянно говорят о неприемлемости поддержки России и возможных последствиях этого для китайской стороны. Прошёл разговор между Си Цзиньпином и Байденом, но, по всей видимости, они ни о чём не договорились: Китай заявил, что будет продолжать отстаивать свою позицию, как уже и было на протяжении последнего времени», — говорит аналитик. Кроме того, по его словам, оказывая давление на КНР, США стремятся не допустить консолидации Евразии вокруг украинского вопроса, а также выработки единой позиции в этой части света по отношению к Вашингтону и НАТО. «Это самый страшный сон Запада. Однако становится ясно, что вооружённым путём эту растущую консолидацию остановить будет невозможно, а экономически Китай будет вкладывать в этот процесс всё больше средств, объединяя и другие государства континента, например Иран и республики Центральной Азии», — заключил Сидоров. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

38 Источник Похожие новости Так срываются маски. Два пророчества о спецоперации на Украине "Путин победит, нет смысла ныть": Реальный прогноз от полковника из Швейцарии Польская колонизация Белоруссии и Литвы «Антипутинский щит» Матеуша Моравецкого «Донбасс должен был стать стартовой точкой»: как спецоперация на Украине предотвратила конфликт России и НАТО Вирус только для славян? Распоряжение директора ЦРУ вспомнили через 20 лет Новости партнеров