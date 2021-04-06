Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байдену задали неудобный вопрос после убийства ребёнка с беспилотника в Донбассе
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы...
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "В...
Главная / Политика

Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины

06 апреля 2021, 07:00  •  92 • Политика
Представители официального Вашингтона, а в частности, Госдепартамента США обратились к Москве с заявлением о готовности к диалогу по Украине. Вероятно, страшный сон экс-главы украинского МИД Павла Климкина начал сбываться.
Напомним, после хамского выпада президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина (тогда американский президент назвал Путина "убийцей") Климкин выразил опасения, что тем самым Байден существенно "сузил пространство для официальных переговоров и расширил пространство для неофициальных каналов коммуникации". Говоря простым языком, Климкин испугался того, что США и Россия будут обсуждать судьбу Украины без нее самой.
Сейчас же, по данным агентства Reuters, стало известно о том, что американский Госдеп готов к диалогу с Кремлем по Украине. Однако стоит отметить, что, несмотря на слова о готовности к диалогу, США всё же начали с привычного монолога об "эскалации российской агрессии на востоке Украины". Также в Штатах считают заслуживающими доверия сообщения о передвижениях российских войск на границе с Украиной и в Крыму.
"Мы призываем Россию воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации", - заявил представитель Госдепа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
05 апреля 2021, 23:40
Обойдёмся без "Калибров". Попов рассказал, как "надавать по щам" Украине, идущей войной на Донбасс
05 апреля 2021, 21:50
При Зеленском мира не видать – бывший премьер-министр Украины
05 апреля 2021, 23:40
В Москве Байдену поставили клинический диагноз
05 апреля 2021, 23:40
США потребовали от России объяснений о войсках на границе с Украиной
05 апреля 2021, 23:40
"Это танго": Россия пригласила Америку на танец
05 апреля 2021, 23:40
Онищенко поставил диагнозы Байдену и Трампу
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 апреля 2021, 03:20
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
06 апреля 2021, 01:30
Войска у границ Украины не дают покоя Госдепу: США потребовали объяснений от Москвы
06 апреля 2021, 03:20
Украину сразила "эпидемия безответственности": Выход лишь один – политик
06 апреля 2021, 01:30
В скандальном суде над продюсером Вайнштейном вскрылись грубые просчёты
06 апреля 2021, 03:20
Тележурналисты показали наркотик в вакцине от COVID: Химик оценил остроумие
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 марта 2021, 14:25
Виктор Медведчук и Юрий Бойко в очередной раз предали избирателей юго-востока
03 апреля 2021, 04:45
"Не хватило фирменного "бе-бе-бе-бе": Люди отметили "байдень" сотнями мемов о США и Украине
04 апреля 2021, 09:10
Зеленскому сделали "выговор": Погребинский раскрыл детали переговоров с Байденом
31 марта 2021, 23:35
"Да мозги надо иметь": Капитан разрыдался перед камерой. В Минске разоблачили "предателей в погонах"
04 апреля 2021, 05:30
Убийство ребёнка в Донбассе вывело военкора из себя: "Просто прострелило от мысли..."
01 апреля 2021, 17:00
"Северный поток - 2" в зоне особого внимания военных: Поляки протаранили судно обеспечения
01 апреля 2021, 03:15
Снятый с мели в Суэцком канале Ever Given вновь "застрял". Египет выдвинул условия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.