Представители официального Вашингтона, а в частности, Госдепартамента США обратились к Москве с заявлением о готовности к диалогу по Украине. Вероятно, страшный сон экс-главы украинского МИД Павла Климкина начал сбываться.

Напомним, после хамского выпада президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина (тогда американский президент назвал Путина "убийцей") Климкин выразил опасения, что тем самым Байден существенно "сузил пространство для официальных переговоров и расширил пространство для неофициальных каналов коммуникации". Говоря простым языком, Климкин испугался того, что США и Россия будут обсуждать судьбу Украины без нее самой.

Сейчас же, по данным агентства Reuters, стало известно о том, что американский Госдеп готов к диалогу с Кремлем по Украине. Однако стоит отметить, что, несмотря на слова о готовности к диалогу, США всё же начали с привычного монолога об "эскалации российской агрессии на востоке Украины". Также в Штатах считают заслуживающими доверия сообщения о передвижениях российских войск на границе с Украиной и в Крыму.

"Мы призываем Россию воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации", - заявил представитель Госдепа.