Страшный сон для США и НАТО: Взрыв супервулкана превратит всё в выжженное поле

Военный эксперт Константин Сивков обрисовал перспективы для США в случае применения русскими своих новейших вооружений.

У американцев нет спасения против новейших разработок вооружений русских военных. Как отметил в беседе с Царьградом военный эксперт Константин Сивков, оружие так называемой первой лиги способно стереть с лица земли не только США, но и Канаду.

Ядерная торпеда "Посейдон" и ракета "Сармат" в случае их задействования превратят США просто в выжженное поле.

"Торпеда "Посейдон" способна не просто вызвать гигантские волны, которые смоют вообще всё Западное и Восточное побережье Соединённых Штатов Америки, где сосредоточено до 90% всей американской промышленности и проживает до 80% населения, но и может вызвать серьёзнейшие геофизические процессы разрушений на территории Соединённых Штатов Америки", - разъяснил Сивков.

К тому же это вызовет и потрясения в геологической части - не исключена детонация вулкана Йеллоустоун. Ранее учёные выяснили, что прямо под кальдеру супервулкана Йеллоустоун поднимается из недр жидкой земной магмы гигантский кусок расплавленной породы размером в сотни километров в поперечнике. Поднимается под национальным парком и сама магма вместе с газами, готовая выплеснуться на поверхность земли.

При извержении супервулкана Йеллоустоун весь Североамериканский континент, включая Канаду и США, превратится в зону, непригодную для жизни, всё живое там погибнет, подчеркнул Сивков.

Впрочем, подобный эффект может произойти и в случае удара ракетами "Сармат".

"Несколько ракет могут вызвать детонацию этого вулкана, с теми же последствиями, о которых я говорил. Это, как говорится, оружие последнего рубежа, оружие, фактически которое ведёт к полному физическому истреблению западной цивилизации как таковой", - отметил эксперт.