«Страшный сон для англосаксонского мира»: большинство немцев выступают за более тесные связи с Россией, а не с США

69% жителей Германии хотели бы расширения связей с Россией и лишь 41% — с США. Об этом свидетельствуют данные нового опроса общественного мнения, проведённого американским исследовательским центром Pew Research Center и немецким Фондом Кёрбера. Лишь 24% немцев назвали текущие отношения между Вашингтоном и Берлином хорошими, а 72% хотели бы большей независимости от Соединённых Штатов во внешней политике. Эксперты отмечают, что запрос на хорошие отношения с РФ в немецком обществе обусловлен исторически, в то время как непредсказуемость администрации Дональда Трампа наносит сильный удар по самолюбию немцев.

69% немцев желают, чтобы Германия более активно сотрудничала с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, которые накануне опубликовал американский социологический центр Pew Research Center. Исследование, на которое ссылаются социологи, было проведено в сентябре текущего года совместно с немецким Фондом Кёрбера. Лишь 23% опрошенных выступают против углубления сотрудничества с РФ. В списке стран, которым симпатизируют немцы и с которыми они бы хотели развивать связи, также находятся Франция (82%), Китай (67%) и Великобритания (55%).

Жандарм и копилка

В то же время выяснилось, что отношение жителей Германии к главному военно-политическому союзнику Берлина по НАТО гораздо более негативное. Так, лишь 41% немцев хотели бы укреплять сотрудничество с США, а 47% процентов выступают против углубления связей с Вашингтоном. Отмечается, что в прошлом году за развитие отношений с США выступало более половины немцев — 56%.

Сейчас лишь 24% немцев назвали текущие отношения между США и ФРГ хорошими, в то время как 73% уверены, что двусторонние связи переживают не лучшие времена. 72% жителей Германии, в свою очередь, хотели бы получить большую независимость от США во внешней политике.

При этом жители самих Соединённых Штатов воспринимают отношения с Германией более позитивно. 70% американцев назвали их хорошими и столько же считают, что Вашингтон должен развивать связи с Берлином.

По словам экспертов, разница в отношении немцев к расширению связей с России и с США вызвана сочетанием геополитических и геоэкономических факторов.

«Запрос в немецком обществе на хорошие отношения с Россией обусловлен исторически. Естественно, Россию с Германией связывает гораздо больше факторов, исторических и географических, чем Германию и США», — отметил в интервью RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Поэтому, по словам эксперта, логично, что две крупнейшие европейские державы — Германия и Россия — заинтересованы в дружеских отношениях, а не в конфликте.

По данным ещё одного опроса, проведённого в Германии по заказу Die Welt, в марте текущего года 58% немцев высказались за расширение сотрудничества с Россией. При этом, как отмечали немецкие СМИ, в землях, ранее находившихся на территории ГДР, за упрочение отношений с Москвой выступили 72% опрошенных, а на западе Германии — 54%. Как свидетельствует это социологическое исследования, большинство представителей всех политических партий, за исключением «Зелёных», поддержали бы более интенсивное взаимодействие с Москвой.

Восприятие в Германии России в качестве приоритетного партнёра не является результатом каких-то сиюминутных политических колебаний, а представляет собой устойчивую тенденцию, отметил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

«Это происходило постепенно под воздействием целого ряда факторов. Во-первых, свою роль сыграла та интенсификация политических, экономических и культурных связей, которая имела место с 1991 года, — отметил в интервью RT Александр Камкин. — Образы двух стран в сознании граждан в значительной степени освободились от стереотипов, связанных с Великой Отечественной и холодной войнами».

По словам эксперта, особое значение имело расширение экономических связей, которые стали базисом для развития отношений между двумя странами и в других сферах. Сейчас Германия — второй после Китая торгово-экономический партнёр России. Несмотря на санкции, взаимный товарооборот растёт. В 2017 году он составил $50 млрд. При этом особое значение для обеих стран имеет энергетическое сотрудничество и поставки российского газа.

Трубы «Северного потока-2»

Reuters

Что же касается США, то, как отмечает Камкин, окончание холодной войны привело к развенчанию мифа об американцах как защитниках немцев от угрозы с востока.

«Начиная с 1990-х годов экспансионистская позиция Соединённых Штатов, агрессия против Югославии и Ирака, неоднозначно воспринятая немецким обществом, и главным образом присутствие американских баз на германской территории, в то время как Россия свои войска в 1994 году вывела, создавали у многих немцев образ Америки как мирового жандарма», — отмечает политолог.

Однако последней каплей, как считает эксперт, стало то, что этот «жандарм» в лице нового президента США Дональда Трампа решил заняться самой Германией, потребовал «больших отчислений в копилку НАТО» и начал поднимать тарифы на товары из Европы. Посягательства на свои финансы рачительные немцы простить не смогли.

Поэтому, несмотря на более тесные экономические связи между ФРГ и США (только экспорт Германии в США в 2017 году в два раза превысил её двусторонний товарооборот с Россией), Москва оказалась для Берлина более выгодным партнёром.

«Имеет место и чисто меркантильный интерес: экономическое сотрудничество с Россией — это обеспечение рабочих мест и доходы для немецких компаний, — подчеркнул Камкин. — А подчинение диктату Трампа — это расходы, которые прямо или косвенно лягут на налогоплательщиков».

«Сумасшедшие ковбои»

Опубликованный 26 ноября опрос Pew Research Center и Фонда Кёрбера — не первое исследование такого рода, в котором немцы демонстрируют стремление к большей независимости от Соединённых Штатов. Так, в июле текущего года, согласно опросу компании YouGov, проведенному по заказу DPA, 42% немцев выступили за вывод из страны 35-тысячной группировки американских войск. За сохранение американского военного присутствия на немецкой земле выступили 37% опрошенных.

Военнослужащие армии США во время учений в Германии

Reuters

© Michael Dalder

В сентябре немецкая страховая компания R+V Versicherung опубликовала результаты исследования «Страхи немцев — 2018», согласно которому 69% жителей Германии опасаются негативных последствий политики президента США Дональда Трампа.

Согласно данным другого аналогичного опроса, проведённого по заказу Wiese Consult GmbH в апреле институтом Forsa, 75% немцев назвали Трампа опасным. В то же время действий России боялись лишь 17% респондентов.

Ещё раньше — в январе 2018 года, согласно исследованию YouGov по заказу DPA, 59% опрошенных заявили, что за первый год президентства Трампа отношения между Германией и США ухудшились. 54% немцев, принявших участие в опросе, заявили, что Европа должна быть менее зависимой от Соединённых Штатов.

По словам Камкина, очень сильный удар по самолюбию немцев наносит непредсказуемость политики нынешней американской администрации.

«Последнее, что очень сильно заставило понервничать не только политический класс, но и рядовых немцев, — инициатива Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года (ДРСМД), — отмечает эксперт. — Призрак новой военной конфронтации бродит по Европе. Образ же американцев как сумасшедших ковбоев всё более укрепляется в массовом сознании немцев».

Электоральный фактор

Как отмечают эксперты, изменения во внешнеполитической ориентации масс сказываются и на электоральных процессах в Германии. Так, по словам Александра Камкина, те партии, которые ориентировались на приоритет трансатлантических отношений, в первую очередь ХДС/ХСС (блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов) и СДПГ, «терпят поражение за поражением».

В октябре 2018 года на выборах в Баварии ХСС показал худший результат с 1950 года, СДПГ откатилась на пятое место, уступив четвёртое партии «Альтернатива для Германии».

После этого состоялись выборы в земле Гессен, где партия канцлера Ангелы Меркель продемонстрировала худший результат с 1966 года — 27%. Социал-демократы и вовсе пришли с худшим итогом в истории земли — 19%. Вскоре после оглашения результатов именно этих выборов Ангела Меркель заявила, что не будет переизбираться на пост канцлера в 2021 году.

С другой стороны, растут рейтинги партий «Альтернатива для Германии» и «Левые», которые можно назвать американоскептиками, хотя они критикуют особые отношения с США с разных позиций, отмечают эксперты.

Согласно опросу газеты Bild am Sonntag, опубликованному в октябре текущего года, поддержка ХДС/ХСС упала до рекордно низкой отметки 24%, им в спину дышат «Зелёные», критикующие политику США с леволиберальных позиций. На третьем месте — консерваторы из «Альтернативы для Германии». Социал-демократы заняли четвёртое место с 15% голосов. «Левые» и Свободная демократическая партия — на пятой строчке с 10%.

«Партии, которые начиная с 1940—1950-х годов ориентировались на тесные союзнические отношения с Соединёнными Штатами, теряют популярность», — утверждает Камкин.

По его словам, по этой причине им придётся хотя бы частично менять политику в отношении Соединённых Штатов, требуя большей независимости.

Сложности отношений

«Геополитический концепт — «ось Москва— Берлин» — это страшный сон для всего англосаксонского и евроатлантического мира. При симбиозе немецкой педантичности с русской энергией может появиться новая Европа, и этой Европы очень боятся, — считает Олег Бондаренко. — Боятся в Вашингтоне, Лондоне и даже Париже».

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи

РИА Новости

© Сергей Гунеев

В то же время, как подчёркивают эксперты, значительная часть немецкого политического класса пока не готова рисковать трансатлантическими отношениями ради углубления связей с Россией.

Поэтому руководство ФРГ не отказывается от антироссийских санкций, введённых ЕС после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, хотя они ударили и по немецкому бизнесу. Против и Вашингтон, в руках у которого есть инструменты давления на Берлин.

«В США хранится значительная часть немецкого золотовалютного запаса, в Германии находится крупнейшая американская военная база Рамштайн, все крупнейшие немецкие СМИ получают дотации от американцев. Зависимость от США есть, и она является реальной проблемой», — утверждает Бондаренко.

Однако данные социологического исследования Pew Research Center и Фонда Кёрбера, по словам опрошенных RT экспертов, демонстрируют, что агитация против союза Германии с Россией неэффективна.

«Немецкие обыватели не идут на поводу у антироссийской риторики, которая свойственна политическому истеблишменту», — подчёркивает Александр Камкин.

По словам Олега Бондаренко, позиции немцев в отношении России свидетельствуют об ослаблении механизмов контроля Соединённых Штатов над общественным мнением европейцев.

«Эта система теряют свою эффективность — ведь мы живём в мире, где США из государства, контролирующего всю мировую политику, превращается в одного из игроков на мировой арене», — резюмировал политолог.