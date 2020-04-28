Страшный пожар на крупнейшем складе ВСУ в Балаклее и «российский авиаудар»

В ночь на 23 марта 2017 года в Балаклее горел крупнейший на Украине склад боеприпасов. По одной из версий украинских спецслужб, пожар произошел из-за действий диверсионной группы. Многие украинские политики взвалили вину на Россию. Но выясняется, что к произошедшему могут иметь отношение первые лица государства.В воскресенье, 26 апреля, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия опроверг версию о том, что пожар на складе произошел после воздушного удара российским беспилотником.«Есть материалы следствия, которые подтверждают, что в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а сведения Укравиадвижения о пролете беспилотника не выдерживают никакой проверки и противоречат здравому смыслу», — заявил он.Политик сообщил, что о проведении экспертизы. По его словам, на территории была заложена взрывчатка. Это и привело к образованию воронки.«Судя по размеру воронки, для этого в землю должно быть заложено два ряда кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук в каждом. Это примерно 760 килограмм взрывчатки, если вести речь о, например, КФЗ-1. И таких воронок было до десяти», — уточнил Арахамия.Более того, глава президентской партии подчеркнул, что военнослужащие арсенала могли знать о минировании. Он также обратил внимание на расхождения между версией следователей и обстоятельствами дела.Все это может говорить о том, что бывший президент Петр Порошенко и его окружение организовали грязную провокацию с целью обвинить Кремль в атаке на военные склады на Украине. Порошенко мог пойти на это для того, чтобы выслужиться перед западными кураторами. Это могло быть сделано и для того, чтобы получить от Запада очередной транш. Из-за пожара Украина потеряла имущество и боеприпасы на сумму 12 млрд гривен.