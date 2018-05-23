Страшный "Авангард" и ужасный "Буревестник" • 191 • Аналитика







Сначала эти ребята выпустили материал о том, что американцы, оказывается, не проиграли с треском затеянную ими же гиперзвуковую гонку России (которую им уже не догнать), а теперь близки к проигрышу и Китаю. Нет, США не проиграли, считают на CNBC, просто США преследуют "другую цель". Видимо, как охотники из известного русского народного кино про водку и охоту — у них цель была подкормить, напоить зверя, ну и посидеть хорошо, а не настрелять добычи. США, мол, идут "по более сложному пути", поскольку "во многих аспектах гонка США отличается от гонки России и Китая, так как эти две страны занимаются разработкой ракет с ядерными боеголовками, а Вашингтон интересуют обычные ракеты".





Что, разумеется, является полной чушью — для АГБО "Авангард" предусмотрено как термоядерное оснащение большой или повышенной мощности, так и нормальной и малой или даже особо малой мощностей, но и обычное оснащение совершенно не исключается. "Кинжал", или, скажем, гиперзвуковые ПКР Х-32 или "Циркон" также есть (будут) и в обычном, и в "специальном" вариантах оснащения. Что там у китайцев, сложно сказать, но скорее всего, точно так же. Просто их разрабатываемый демонстратор Wu-14 сильно далек и от серийного изделия, и от наших аналогов, которые являются практически вторым, если не третьим, поколением таких систем в СССР/РФ, и, вероятно, пока ему об обеспечении точности, достаточной для применения по ряду целей обычной БЧ, думать рано совсем. Также CNBC призывает не обращать внимание на то, что РФ "намного чаще испытывает свои гиперзвуковые системы". Как и на то, что эти испытания успешно идут, и ОКР или завершены с успехом, или близки к тому, а у американских демонстраторов как-то пока дохлый мустанг не валялся. Спите дальше, дорогие жители Багдада, в Багдаде все спокойно!



В следующем "подходе к штанге" журналисты CNBC взялись, нет, не за Вильяма нашего, понимаете ли, Шекспира, а за АГБО "Авангард". Все, как обычно, было со ссылкой на "неназванные источники в разведке". Но если у некоторых американских журналистов, под таковыми скрываются источники в Пентагоне (которые они перевирают или врут эти источники, но они есть), то у остальных, очевидно, источником является агентство ОБС, "Одна баба сказала". Причем от отсутствия профильных знаний и нормального образования борзописцы нещадно прокалываются. Так, у них 15Ю71 уже существует и в обычном боевом оснащении, хотя ранее они писали об "ином пути США в гиперзвуковой гонке". Более того, они даже не уверены, что в этом обычном варианте на борту вообще есть взрывчатка — мол, кинетическая энергия такова будет при попадании, что и без ВВ разнесет все как надо. При этом они зачем-то понизили скорость нашему "Авангарду" аж до числа М=5 (5 скоростей звука) вместо примерно 15-20М в реальности. Хотя, конечно, прямо над целью скорость будет куда ниже за счет торможения в плотных слоях атмосферы... за секунды до взрыва. Но, видно, им и такая скорость показалась "гигантской".



"Источники в разведке" сообщили CNBC, что "Авангард" "успешно испытывался дважды в 2016 г.", затем "неудачно" в 2017 г. один раз (якобы ракета разбилась сразу после старта, "через несколько секунд") и будет испытываться этим летом еще раз. Ну, если бы пуск был "неудачным", то 15Ю71 в составе комплекса с МБР 15А35 не был бы рекомендован к принятию на вооружение. И летает этот аппарат не с 2016 г., а примерно с 2010-2011 гг. (в 2010 г. "высокопоставленный представитель ГШ" сообщил "Интерфаксу" о том, что новое оснащение впервые было успешно испытано на МБР) и пусков испытательных было куда больше 3, о которых сообщает CNBC. А до этого, как считается, с 2004 г. летал аппарат предыдущего поколения, предположительно имевший индекс 15Ю70, и вполне успешно (но, очевидно, лучшее — враг хорошего). Неудачные запуски, конечно, были, куда без них на испытаниях, но никому не известно о том, что используемый для испытаний этого оснащения носитель упал в прошлом году сразу после старта — это он должен был практически прямо на пусковую установку упасть, этого просто так не скроешь. Война старая, а выбор новый



Те же "источники" обманули доверчивых журналистов, сообщив им, что "Авангард" появится на вооружении " не раньше 2020 г. Но президент РФ и верховный главнокомандующий ВС РФ буквально через несколько дней коварно, как и положено "кремлевскому тирану", вмешался в процесс запудривания мозгов журналистами из США, сообщив, что "Авангард" появится на вооружении в следующем, 2019 году. Причем нельзя исключать, что развертывание АГБО на выкупленных у Украины и заботливо сохраненных "сухих", то есть незаправленных, МБР УР-100НУТТХ (15А35), начнется уже в этом году, а в будущем ракеты будут заявлены как развернутые в соответствии с СНВ-3.



Раз уж он пока что действует и не забыт американцами на свою же, как обычно, голову. Как было с Договором по ПРО, будет с Договором РСМД и так далее. Впрочем, учитывая просочившиеся планы строительства в будущем десятилетии 6 дополнительных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) проекта 955А, в дополнение к 3 имеющимся пр.955 и 5 строящимся пр.955А, и суммарное их число в 14 крейсеров с 224 ракетами и до 1344 боевых блоков (по 6 на ракету) на борту, похоже, что в Кремле не очень верят в то, что СНВ-3 после 2021г. будет жить и здравствовать или будет заменен на сходный. Потому что в лимите по зачетным боезарядам СЯС в 1550 штук этой группировке будет "тесновато" даже при уменьшенном числе боевых блоков на ракетах, ведь нужно место еще и для группировки МБР и для бомбардировщиков (которые, правда, учитываются как носители одного заряда). Рабство и право первой ночи. Добро пожаловать в Прибалтику!



Таинственные "источники" продолжают мучить неправдой честных журналистов CNBC и далее, на этот раз по поводу крылатой ракеты неограниченной дальности наземного базирования с ядерным ракетным двигателем (ЯРД), которая предположительно имеет индекс 9М730 и получила имя собственное "Буревестник" на основании интернет-голосования.



Все проведенные испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой были неудачными, заявил американский телеканал CNBC со ссылкой на знакомые с докладом разведки США источники. "По оценкам США, самый продолжительный испытательный полет (ракеты с ядерной установкой) длился более двух минут, за которые ракета преодолела 22 мили (более 35 километров), после чего потеряла управляемость и разбилась. Самое короткое испытание продолжалось четыре секунды с полетом на пять миль (восемь километров)", — утверждает телеканал.



По его данным, испытания проходили с ноября 2017 по февраль 2018 года.



Источники CNBC утверждают, что разработка ракеты ведется с 2000-х годов и на этапе ее старта используется "бензиновый двигатель" (gasoline-powered engine), а только потом включается ядерная энергоустановка. В ходе испытаний ядерная силовая установка не запустилась, сообщает телеканал со ссылкой на утверждения своих источников.



При рассмотрении этого "инсайда" сразу становится ясно, что налицо очередная попытка развесить доширак по ушам доверчивых читателей или же беспощадно глупая интерпретация и обработка реальной информации. Например, что это за бензиновый двигатель может быть у крылатой ракеты? Там "Ротакс" стоит от беспилотника, который поднимает ракету весом в несколько тонн в воздух? Нет, на фото и видео, выложенных в сеть, видно, что пуск осуществляется из наземной подвижной пусковой установки с использованием явно твердотопливного стартового ускорителя — это отлично видно и по струе огня, и по виду ее тоже видно, что это именно твердотопливный ускоритель. И уж точно не бензиновый моторчик. Сергей Глазьев: Америка будет биться за глобальную гегемонию до последнего террориста



На тех же кадрах можно увидеть и ракету в полете, уже с маршевым двигателем, то есть тезис о падении сразу после старта неверен как минимум в одном запуске. Далее, у "источника" как-то не сходится со скоростями. То у него ракета за 4 секунды пролетает 8 км, то есть скорость на старте сразу составила 2 км/с (прямо-таки динамика, сравнимая с противоракетой 53Т6, больше, кроме нее, никто на подобное не способен). То более чем за 2 минуты — всего-то 35 км, что куда больше соответствует ожидаемой и заявленной скорости "Буревестника": меньше скорости звука, но больше, чем обычно у КР большой дальности. Что до ядерной силовой установки, то согласно официальному сообщению, она была успешно испытана на штатной продолжительности работы — на наземном стенде. Сколько она отлетала на самой ракете, не известно никому из непричастных, но прошлогодняя шумиха якобы вокруг "радиоактивного следа" из России может иметь под собой и испытания "Буревестника" с работавшим реактором.



Причем пуск, где ракета летела всего 4 секунды, мог состояться в реальности. И даже должен был состояться — ведь любые испытания начинаются с бросковых пусков. Но это не значит, что он неудачный. Также могли и проводились пуски без ядерного двигателя, на его турбореактивном, скажем, заменителе, для отработки планера ракеты. Понятно, что и там дальность могла быть невелика, все зависит от цели испытаний. Но и аварии, конечно, могли быть. Но никто бы не стал объявлять ракету, у которой в активе несколько неудачных пусков и более ничего, со столь высокой трибуны — это абсолютно точно. Да и нет и не может у американцев быть надежных источников по "Буревестнику", а если бы были, они бы не стали их так засвечивать (ведь до хода испытаний такой системы допущен крайне узкий круг людей, и органы достаточно быстро могут найти, через кого "течет" информация). Технические средства разведки тоже вряд ли много показали американцам — все эти испытания проводились только в условиях отсутствия посторонних глаз и ушей в районе испытаний, с их предварительным вытеснением, с соблюдением графика пролета космических аппаратов орбитальной группировки противника и прочими важными ритуалами. ДК цементников. Новороссийский памятник войны умирает от вандализма и равнодушия



Да и не было у американцев до 1 марта ни в одном документе даже упоминания о подобной ракете, вряд ли они о ней что-то знали точно и конкретно, хотя отголоски этой работы в открытых источниках все же всплывали, но надо было точно знать, что искать. А это мало кто знал. Так что, похоже, и тут американцы соврамши. Что, однако, не мешает многим нашим СМИ эту сомнительную информацию активно распространять, а некоторым нашим политикам, явно не находящимся в курсе по обсуждаемому вопросу, активно это комментировать. Целью подобных публикаций в самих США является, разумеется, сглаживание негативного эффекта в обществе от того, что "исключительную" Америку в данном вопросе исключительно поимели "недемократические" русские.



Впрочем, учитывая завесу секретности над подобными проектами, инсинуаций вокруг их хода будет еще немало, и в России, и на Западе. Видимо, новое российское оружие, такое, как аэробаллистическое гиперзвуковое маневрирующее боевое оснащение (АГБО) МБР "Авангард" 15Ю71, гиперзвуковая аэробаллистическая ракета "Кинжал" и проч., всё же здорово напугало не только военных и политиков, усиленно делающих вид, что ни честь, ни штаны не пострадали, но и до населения начало кое-что доходить. И, разумеется, "независимые" СМИ США на это отреагировали многочисленными публикациями о том, что не так страшны все эти русские новинки, мол, слеплены на коленке, ржавые поделки, не очень надежны. В последние дни на этой ниве особо отметился канал CNBC.Сначала эти ребята выпустили материал о том, что американцы, оказывается, не проиграли с треском затеянную ими же гиперзвуковую гонку России (которую им уже не догнать), а теперь близки к проигрышу и Китаю. Нет, США не проиграли, считают на CNBC, просто США преследуют "другую цель". Видимо, как охотники из известного русского народного кино про водку и охоту — у них цель была подкормить, напоить зверя, ну и посидеть хорошо, а не настрелять добычи. США, мол, идут "по более сложному пути", поскольку "во многих аспектах гонка США отличается от гонки России и Китая, так как эти две страны занимаются разработкой ракет с ядерными боеголовками, а Вашингтон интересуют обычные ракеты".Что, разумеется, является полной чушью — для АГБО "Авангард" предусмотрено как термоядерное оснащение большой или повышенной мощности, так и нормальной и малой или даже особо малой мощностей, но и обычное оснащение совершенно не исключается. "Кинжал", или, скажем, гиперзвуковые ПКР Х-32 или "Циркон" также есть (будут) и в обычном, и в "специальном" вариантах оснащения. Что там у китайцев, сложно сказать, но скорее всего, точно так же. Просто их разрабатываемый демонстратор Wu-14 сильно далек и от серийного изделия, и от наших аналогов, которые являются практически вторым, если не третьим, поколением таких систем в СССР/РФ, и, вероятно, пока ему об обеспечении точности, достаточной для применения по ряду целей обычной БЧ, думать рано совсем. Также CNBC призывает не обращать внимание на то, что РФ "намного чаще испытывает свои гиперзвуковые системы". Как и на то, что эти испытания успешно идут, и ОКР или завершены с успехом, или близки к тому, а у американских демонстраторов как-то пока дохлый мустанг не валялся. Спите дальше, дорогие жители Багдада, в Багдаде все спокойно!В следующем "подходе к штанге" журналисты CNBC взялись, нет, не за Вильяма нашего, понимаете ли, Шекспира, а за АГБО "Авангард". Все, как обычно, было со ссылкой на "неназванные источники в разведке". Но если у некоторых американских журналистов, под таковыми скрываются источники в Пентагоне (которые они перевирают или врут эти источники, но они есть), то у остальных, очевидно, источником является агентство ОБС, "Одна баба сказала". Причем от отсутствия профильных знаний и нормального образования борзописцы нещадно прокалываются. Так, у них 15Ю71 уже существует и в обычном боевом оснащении, хотя ранее они писали об "ином пути США в гиперзвуковой гонке". Более того, они даже не уверены, что в этом обычном варианте на борту вообще есть взрывчатка — мол, кинетическая энергия такова будет при попадании, что и без ВВ разнесет все как надо. При этом они зачем-то понизили скорость нашему "Авангарду" аж до числа М=5 (5 скоростей звука) вместо примерно 15-20М в реальности. Хотя, конечно, прямо над целью скорость будет куда ниже за счет торможения в плотных слоях атмосферы... за секунды до взрыва. Но, видно, им и такая скорость показалась "гигантской"."Источники в разведке" сообщили CNBC, что "Авангард" "успешно испытывался дважды в 2016 г.", затем "неудачно" в 2017 г. один раз (якобы ракета разбилась сразу после старта, "через несколько секунд") и будет испытываться этим летом еще раз. Ну, если бы пуск был "неудачным", то 15Ю71 в составе комплекса с МБР 15А35 не был бы рекомендован к принятию на вооружение. И летает этот аппарат не с 2016 г., а примерно с 2010-2011 гг. (в 2010 г. "высокопоставленный представитель ГШ" сообщил "Интерфаксу" о том, что новое оснащение впервые было успешно испытано на МБР) и пусков испытательных было куда больше 3, о которых сообщает CNBC. А до этого, как считается, с 2004 г. летал аппарат предыдущего поколения, предположительно имевший индекс 15Ю70, и вполне успешно (но, очевидно, лучшее — враг хорошего). Неудачные запуски, конечно, были, куда без них на испытаниях, но никому не известно о том, что используемый для испытаний этого оснащения носитель упал в прошлом году сразу после старта — это он должен был практически прямо на пусковую установку упасть, этого просто так не скроешь.Те же "источники" обманули доверчивых журналистов, сообщив им, что "Авангард" появится на вооружении " не раньше 2020 г. Но президент РФ и верховный главнокомандующий ВС РФ буквально через несколько дней коварно, как и положено "кремлевскому тирану", вмешался в процесс запудривания мозгов журналистами из США, сообщив, что "Авангард" появится на вооружении в следующем, 2019 году. Причем нельзя исключать, что развертывание АГБО на выкупленных у Украины и заботливо сохраненных "сухих", то есть незаправленных, МБР УР-100НУТТХ (15А35), начнется уже в этом году, а в будущем ракеты будут заявлены как развернутые в соответствии с СНВ-3.Раз уж он пока что действует и не забыт американцами на свою же, как обычно, голову. Как было с Договором по ПРО, будет с Договором РСМД и так далее. Впрочем, учитывая просочившиеся планы строительства в будущем десятилетии 6 дополнительных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) проекта 955А, в дополнение к 3 имеющимся пр.955 и 5 строящимся пр.955А, и суммарное их число в 14 крейсеров с 224 ракетами и до 1344 боевых блоков (по 6 на ракету) на борту, похоже, что в Кремле не очень верят в то, что СНВ-3 после 2021г. будет жить и здравствовать или будет заменен на сходный. Потому что в лимите по зачетным боезарядам СЯС в 1550 штук этой группировке будет "тесновато" даже при уменьшенном числе боевых блоков на ракетах, ведь нужно место еще и для группировки МБР и для бомбардировщиков (которые, правда, учитываются как носители одного заряда).Таинственные "источники" продолжают мучить неправдой честных журналистов CNBC и далее, на этот раз по поводу крылатой ракеты неограниченной дальности наземного базирования с ядерным ракетным двигателем (ЯРД), которая предположительно имеет индекс 9М730 и получила имя собственное "Буревестник" на основании интернет-голосования.При рассмотрении этого "инсайда" сразу становится ясно, что налицо очередная попытка развесить доширак по ушам доверчивых читателей или же беспощадно глупая интерпретация и обработка реальной информации. Например, что это за бензиновый двигатель может быть у крылатой ракеты? Там "Ротакс" стоит от беспилотника, который поднимает ракету весом в несколько тонн в воздух? Нет, на фото и видео, выложенных в сеть, видно, что пуск осуществляется из наземной подвижной пусковой установки с использованием явно твердотопливного стартового ускорителя — это отлично видно и по струе огня, и по виду ее тоже видно, что это именно твердотопливный ускоритель. И уж точно не бензиновый моторчик.На тех же кадрах можно увидеть и ракету в полете, уже с маршевым двигателем, то есть тезис о падении сразу после старта неверен как минимум в одном запуске. Далее, у "источника" как-то не сходится со скоростями. То у него ракета за 4 секунды пролетает 8 км, то есть скорость на старте сразу составила 2 км/с (прямо-таки динамика, сравнимая с противоракетой 53Т6, больше, кроме нее, никто на подобное не способен). То более чем за 2 минуты — всего-то 35 км, что куда больше соответствует ожидаемой и заявленной скорости "Буревестника": меньше скорости звука, но больше, чем обычно у КР большой дальности. Что до ядерной силовой установки, то согласно официальному сообщению, она была успешно испытана на штатной продолжительности работы — на наземном стенде. Сколько она отлетала на самой ракете, не известно никому из непричастных, но прошлогодняя шумиха якобы вокруг "радиоактивного следа" из России может иметь под собой и испытания "Буревестника" с работавшим реактором.Причем пуск, где ракета летела всего 4 секунды, мог состояться в реальности. И даже должен был состояться — ведь любые испытания начинаются с бросковых пусков. Но это не значит, что он неудачный. Также могли и проводились пуски без ядерного двигателя, на его турбореактивном, скажем, заменителе, для отработки планера ракеты. Понятно, что и там дальность могла быть невелика, все зависит от цели испытаний. Но и аварии, конечно, могли быть. Но никто бы не стал объявлять ракету, у которой в активе несколько неудачных пусков и более ничего, со столь высокой трибуны — это абсолютно точно. Да и нет и не может у американцев быть надежных источников по "Буревестнику", а если бы были, они бы не стали их так засвечивать (ведь до хода испытаний такой системы допущен крайне узкий круг людей, и органы достаточно быстро могут найти, через кого "течет" информация). Технические средства разведки тоже вряд ли много показали американцам — все эти испытания проводились только в условиях отсутствия посторонних глаз и ушей в районе испытаний, с их предварительным вытеснением, с соблюдением графика пролета космических аппаратов орбитальной группировки противника и прочими важными ритуалами.Да и не было у американцев до 1 марта ни в одном документе даже упоминания о подобной ракете, вряд ли они о ней что-то знали точно и конкретно, хотя отголоски этой работы в открытых источниках все же всплывали, но надо было точно знать, что искать. А это мало кто знал. Так что, похоже, и тут американцы соврамши. Что, однако, не мешает многим нашим СМИ эту сомнительную информацию активно распространять, а некоторым нашим политикам, явно не находящимся в курсе по обсуждаемому вопросу, активно это комментировать. Целью подобных публикаций в самих США является, разумеется, сглаживание негативного эффекта в обществе от того, что "исключительную" Америку в данном вопросе исключительно поимели "недемократические" русские.Впрочем, учитывая завесу секретности над подобными проектами, инсинуаций вокруг их хода будет еще немало, и в России, и на Западе. Автор: Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 191 Источник Похожие новости Война старая, а выбор новый Моди заставил американцев обходить собственные санкции ДК цементников. Новороссийский памятник войны умирает от вандализма и равнодушия

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