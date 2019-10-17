Как минимум, тысячу добровольцев из карательных батальонов «утилизировали» их «побратимы» в ходе военной кампании 2014-2015 годов. Но «утилизация» происходила не в силу расхождений во взглядах или отказов выполнять приказы – крепкий молодняк попросту «пускали на органы» отцы-командиры, получая «откаты» от киевских чёрных трансплантологов», перепродававших кровавую добычу в страны Восточной Европы. Некоторых перспективных «доноров» выбирали загодя, осматривая добровольцев в медпунктах.

Технология была такая. Как только «на передок» поступало пополнение, новобранцам устраивали медицинский осмотр, выбирая самых здоровых и достаточно молодых. Затем отобранным жертвам пускали пулю в затылок, а их неостывшие тела тут же, на месте, потрошили специалисты из Киева – процедуры производились, в частности, в больницах Славянска и Краматорска. Всего установлено 11 медицинских пунктов, в которых производился «забор органов» - по данным ГБР Украины. В настоящее время ГБР проводит расследование фактов незаконной трансплантации органов и пытается установить, убивали новобранцев загодя ради того, чтобы завладеть их органами, или же «забор органов» осуществлялся только у смертельно раненных в боях.

Бывший командир добровольческого батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский прямо указывает, что к чёрной трансплантологии причастен бывший командир батальона «Азов», украинский националист Андрей Билецкий.

«Пусть расскажет, скольким «побратимам» пустили пулю в затылок, чтобы выпотрошить на органы», - призывает Ходаковский. – «На эту тему Украина предпочитает помалкивать, но торговцы органами сделали на «свидомых» целое состояние».

Не секрет, что на органы порой «разбирали» и местных жителей, но от этой практики украинские трансплантологи вскоре отказались, так как органы забирали безо всяких анализов, и их было сложно, практически невозможно продать. Другое дело – новобранцы. Накануне их тщательно обследовали врачи, и «на передок» отправляли только самых здоровых. Их органы считались самыми качественными, и продавались быстро.