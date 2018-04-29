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«Страшные приговоры, ничего не понятно»: как в Ираке судят россиянок за связь с террористами
29 апреля 2018, 09:39 • 82 • В мире
По меньшей мере 60 россиянок ждут в Ираке суда. Против них выдвигаются разные обвинения: от незаконного пересечения границы до пособничества терроризму и сотрудничества с ИГ*. Большинству может грозить тюрьма, некоторым — смертная казнь. На прошедших судебных заседаниях две гражданки России получили пожизненные сроки. При этом большинство оказавшихся на скамье подсудимых женщин свою вину отрицают. Они уверяют, что не нарушали законов страны, а просто воспитывали детей. Есть ли у обвиняемых шансы добиться оправдания — выяснял RT.
Reuters © Stringer
В ожидании суда в иракских тюрьмах находятся 60 россиянок. Против них выдвигаются разные обвинения: от незаконного пересечения иракской границы до пособничества терроризму и совершения террористических действий в рядах ИГ*. В зависимости от тяжести обвинения женщинам, многие из которых приехали в Ирак вслед за мужьями, грозит пожизненное тюремное заключение или смертная казнь.
29 апреля в Ираке состоится очередное судебное заседание, на котором, предположительно, заслушают дела 11 россиянок. Об этом RT рассказал член Совфеда, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.
По его словам, несколько подсудимых могут получить высшую меру наказания — смертную казнь через повешение. Так, в апреле за связь с террористами такому наказанию подверглись две гражданки Азербайджана и три уроженки Киргизии. В феврале к смертной казни были приговорены 16 женщин из Турции.
«Проблема в том, что наших женщин пока особо некому защищать, — рассказал RT Сабсаби. — Местные адвокаты не берутся за эти дела по этическим соображениям, а нашим защитникам это неинтересно. Сам я не могу представлять их интересы в суде — я не адвокат, а чиновник. В итоге даже апелляцию по вынесенным ранее решениям сейчас подавать некому. Это могли бы сделать родственники, но им всем отказывают в выдаче визы».
Сенатор отмечает, что суда над матерями ждут и их дети. «Те, кому меньше трёх лет, находятся в тюрьмах с мамами, дети постарше — в приютах, — уточняет он. — До тех пор, пока нет решения суда, мы не можем вернуть их в Россию к родственникам».
В посольстве Ирака в России на вопросы RT о предъявленных женщинам обвинениях не ответили, посоветовав обратиться к российским дипломатам.
«Посольство РФ в Багдаде и генконсульство РФ в Эрбиле внимательно отслеживают ситуацию с находящимися под стражей россиянками и их детьми, — заявляла в ходе очередного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Были установлены рабочие контакты со всеми ведомствами, которые имеют отношение к данному вопросу, которые помогли понять корень проблемы. Поскольку во время следствия доступ иностранных дипломатов, в том числе российских, был запрещён, приступить к идентификации людей, которые заявили о своём гражданстве, можно будет в конце апреля — начале мая. То есть по окончании следствия и вынесении приговора».
20 лет в неволе
В середине апреля в Ираке суд приговорил двух уроженок Дагестана к пожизненному лишению свободы. Многодетных матерей — 21-летнюю Эльвиру Магомедханову и 26-летнюю Алису Исмаилову — обвиняли в незаконном пересечении границы и участии в террористических группировках на территории Ирака и Сирии. На этом же заседании пожизненные сроки получили две гражданки Азербайджана и француженка.
«Приговор не является окончательным до рассмотрения дела апелляционным судом, тем более что указанные лица не признают себя виновными, — отмечала Захарова. — Сотрудники посольства присутствовали на заседании и после у них появилась возможность пообщаться с обвиняемыми».
Жёны террористов
Мать Алисы Исмаиловой — Пирдавс Магомедрасулова — рассказала RT, как её дочь оказалась в Ираке. По словам собеседницы, девушка попала в ИГ* вовсе не для того, чтобы заниматься террористической деятельностью.
«В Турцию Алиса с мужем и ребёнком переехала пять лет назад, — говорит Магомедрасулова. — Её супруг был мебельщиком. По работе много ездил по разным странам, но в итоге они осели в Анталии. Потом приезжали несколько раз в гости в Махачкалу. Позже я узнала, что муж Алисы умер, а она вышла за другого мужчину. От нового супруга она родила ещё троих детей. Новый муж, очевидно, уехал на Ближний Восток и вступил в ИГИЛ*. Алису могли просто обманом зазвать туда — она очень наивная. Ведь мужа она так и не увидела по приезде — его убили под Мосулом».
Исмаилова регулярно звонила матери, находясь на территории Сирии или Ирака. «Никогда не говорила, откуда именно звонит. Вообще ни в какие подробности не вдавалась. Говорила, что у неё всё хорошо, что скучает, спрашивала о моих делах. У меня каждый раз было ощущение, что она хочет чем-то поделиться, но не может, потому что за разговором следят. Оттуда, конечно, она уже домой не приезжала, хотя я умоляла её об этом», — вспоминает Магомедрасулова.
По словам собеседницы, около года назад ей пришло сообщение о том, что её дочь находится в Ираке в плену, без средств связи и документов. В следующий раз вести от Исмаиловой мать получила, когда та была заключена под стражу иракскими властями.
Сейчас Магомедрасулова собирает документы, чтобы вернуть в РФ по крайней мере своих внуков. Также она вместе с родственниками других женщин, оказавшихся на скамье подсудимых в Ираке, пытается добиться их возвращения в Россию. «Мы просим всех, кого можно, чтобы помогли передать их дела в Россию, чтобы их здесь судили, — говорит она. — Ведь там они могут даже не знать, какие документы им дают подписывать. Алиса, например, хоть и учила язык, но не владеет им настолько хорошо, чтобы разобраться в материалах уголовного дела. Страшные приговоры, ничего не понятно. Ведь по этой же статье, которую вменяют Алисе, немка недавно получила всего год тюрьмы».
Так, например, на суде объясняла ситуацию получившая в итоге пожизненный срок гражданка Франции Джамиля Бутутау. Она заявила, что в 2014 году была в Турции на каникулах вместе с детьми, а муж, состоявший в ИГ*, обманом заставил её приехать в Ирак. Бутутау заверила суд, что присоединилась к террористам против своей воли. По словам Бутутау, как и Исмаилова, она так и не встретилась с супругом по прибытии в Ирак — когда добралась до места, его уже не было в живых.
В МИД РФ отмечают, что иракский закон по борьбе с терроризмом отличается весьма жёсткими формулировками, а обвиняемые едва ли могут рассчитывать на снисхождение. При этом, по словам представителей дипломатического ведомства, с лета 2017 года с территории ИГ* в Россию были возвращены 74 ребёнка и 24 женщины, и российские власти продолжат работать в этом направлении.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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