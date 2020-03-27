Страшные мартовские годовщины • 62 • Аналитика

За последний месяц жизнь людей в России и в других странах изменилась настолько, что многие чувствуют себя персонажами какого-то голливудского постапокалиптического фильма. А главное — еще в начале марта мало кто мог предположить, что ситуация с далеким экзотическим вирусом коснется и всех нас, граждан РФ.



Если, однако, заглянуть на несколько лет назад, можно увидеть странную закономерность: именно март становился месяцем, когда начинались различные драматические события, губительные для стран, да и целых регионов. И виновник у этих событий всякий раз был один и тот же. Про все эти годовщины необходимо помнить.







Ближний Восток

С 15 марта пошёл десятый год кровопролитной войны в Сирии, которая начиналась с протестов в провинции Дараа. Это были далеко не мирные протесты, но их участников Запад тут же окрестил «борцами за демократию». От этой риторики, к сожалению, «международное сообщество» не отходит до сих пор. Несмотря даже на то, что бывшие боевики «мирной сирийской оппозиции», переквалифицировавшись в террористов таких организаций, как «Исламское государство» (запрещено в РФ), устраивали страшные преступления не только в Сирии, но и в других странах.



И вот спустя девять лет можно с ужасом наблюдать за тем, как головорезы (пардон, повстанцы и борцы за свободу и демократию) назначают крупные награды за головы журналистов. И задавать риторический вопрос: откуда у этих «борцов» деньги?



17 марта 2011 года Франции и США удалось протолкнуть через Совет Безопасности ООН резолюцию, которая послужила основанием для чудовищных бомбардировок Ливии. Спустя пару дней, 19 марта, начались сами бомбардировки. Нормальная жизнь в стране закончилась именно тогда, и «демократизаторы» так и не смогли создать хотя бы подобие мира за все эти годы.



20 марта мало кто вспомнил о более давней войне, развязанной Вашингтоном в том же ближневосточном регионе. В 2003 году тогдашний президент США Буш-младший отдал приказ о нападении на Ирак. Помимо сотен тысяч жертв той войны, регион, да и весь мир, получили еще одно последствие — мину замедленного действия. Именно там, после падения иракского государства, создались первые ячейки того, что впоследствии стало «Исламским государством».



Ирак же полностью потерял свой суверенитет, который не восстановлен до сих пор. О каком суверенитете может идти речь в условиях, когда американские террористы на глазах всего мира убивают приехавших на переговоры в Ирак иранцев?



Война в сердце Европы

24 марта была двадцать первая годовщина страшного преступления Вашингтона и его союзников против Европы. Именно против Европы, хотя в нем принимали участие и европейские державы. В 1999 году бомбы были нацелены прямо в сердце Европы — на Балканский полуостров. Горел Белград…



Тогда для этого злодейства его организаторы не стали искать даже жалкого прикрытия типа резолюции Совбеза ООН. Тысячи людей находили страшную смерть под телевизионные вопли о свободе и демократии.



Вследствие той войны от Союзной Республики Югославии был отторгнут исторический сербский край Косово и Метохия, сотни тысяч проживавших там сербов были вынуждены покинуть свои дома. В марте (опять в марте!) 2004 года в Косове вспыхнули погромы против оставшихся сербов, что спровоцировало повторный массовый их исход.



Спустя 21 год после страшного события, послужившего предтечей последующих преступлений, министр обороны Сербии Александр Вулин напомнил, что за эту войну США и НАТО так и не понесли ответственности. Делегация сербского оборонного ведомства возложила цветы к одному из памятников жертвам агрессии НАТО.



Мы не перестанем помнить и напоминать, спрашивать, почему напали на Союзную Республику Югославия без решения Совбеза ООН, без какого-либо основания согласно международному праву,

— заявил Вулин.



До сих пор этот вопрос остается без ответа.







Что же касается Косова, где теперь создано квазигосударство, то его лидер Хашим Тачи (известный своими зверствами в отношении сербов) поблагодарил Североатлантический альянс и особенно США за ту агрессию 1999 года. Главари бандформирований в Сирии и Ливии могут благодарить ту же самую силу.



Отмена санкций? Нет, не слышали!

Конечно, нельзя называть тяжелую ситуацию с распространением коронавируса расплатой за те войны и зверства. Страдают, как всегда, рядовые граждане. Но, казалось бы, новая глобальная угроза должна поставить вопрос о том, чтобы сменить вражду на сотрудничество.



Даже генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к «большой двадцатке» с призывом снять действующие санкции. Хотя, кажется, мы уже забыли, когда ООН последний раз подавала голос на сей счет.



И словно в насмешку, США тут же объявляют об усилении санкций против Ирана. А заодно Вашингтон нашел время, чтобы «лягнуть» еще одну страну — Венесуэлу. Против ее президента Николаса Мадуро выдвинуто бездоказательное обвинение в «наркоторговле», за его арест назначена награда — пятнадцать миллионов долларов!



Сразу же можно вспомнить, как назначались награды за головы сербских лидеров: Слободана Милошевича (впоследствии, 11 марта 2006 года, убитого), Ратко Младича, Радована Караджича (до сих пор томящихся в гаагских застенках). И вернуться к теме российских журналистов, за убийство которых назначили награду бандформирования, действующие в Сирии. У господ и у слуг общие методы.



Такой вот своеобразный ответ на глобальную угрозу и на призывы сплотиться перед ее лицом. В свете этого анализа предположения о том, что сама угроза создана искусственно, что вирус был завезен в Китай из-за океана, уже не кажутся конспирологической версией. Не та страна Китай, чтобы бомбить ее, как Югославию, Ирак или Ливию. За последний месяц жизнь людей в России и в других странах изменилась настолько, что многие чувствуют себя персонажами какого-то голливудского постапокалиптического фильма. А главное — еще в начале марта мало кто мог предположить, что ситуация с далеким экзотическим вирусом коснется и всех нас, граждан РФ.Если, однако, заглянуть на несколько лет назад, можно увидеть странную закономерность: именно март становился месяцем, когда начинались различные драматические события, губительные для стран, да и целых регионов. И виновник у этих событий всякий раз был один и тот же. Про все эти годовщины необходимо помнить.С 15 марта пошёл десятый год кровопролитной войны в Сирии, которая начиналась с протестов в провинции Дараа. Это были далеко не мирные протесты, но их участников Запад тут же окрестил «борцами за демократию». От этой риторики, к сожалению, «международное сообщество» не отходит до сих пор. Несмотря даже на то, что бывшие боевики «мирной сирийской оппозиции», переквалифицировавшись в террористов таких организаций, как «Исламское государство» (запрещено в РФ), устраивали страшные преступления не только в Сирии, но и в других странах.И вот спустя девять лет можно с ужасом наблюдать за тем, как головорезы (пардон, повстанцы и борцы за свободу и демократию) назначают крупные награды за головы журналистов. И задавать риторический вопрос: откуда у этих «борцов» деньги?17 марта 2011 года Франции и США удалось протолкнуть через Совет Безопасности ООН резолюцию, которая послужила основанием для чудовищных бомбардировок Ливии. Спустя пару дней, 19 марта, начались сами бомбардировки. Нормальная жизнь в стране закончилась именно тогда, и «демократизаторы» так и не смогли создать хотя бы подобие мира за все эти годы.20 марта мало кто вспомнил о более давней войне, развязанной Вашингтоном в том же ближневосточном регионе. В 2003 году тогдашний президент США Буш-младший отдал приказ о нападении на Ирак. Помимо сотен тысяч жертв той войны, регион, да и весь мир, получили еще одно последствие — мину замедленного действия. Именно там, после падения иракского государства, создались первые ячейки того, что впоследствии стало «Исламским государством».Ирак же полностью потерял свой суверенитет, который не восстановлен до сих пор. О каком суверенитете может идти речь в условиях, когда американские террористы на глазах всего мира убивают приехавших на переговоры в Ирак иранцев?24 марта была двадцать первая годовщина страшного преступления Вашингтона и его союзников против Европы. Именно против Европы, хотя в нем принимали участие и европейские державы. В 1999 году бомбы были нацелены прямо в сердце Европы — на Балканский полуостров. Горел Белград…Тогда для этого злодейства его организаторы не стали искать даже жалкого прикрытия типа резолюции Совбеза ООН. Тысячи людей находили страшную смерть под телевизионные вопли о свободе и демократии.Вследствие той войны от Союзной Республики Югославии был отторгнут исторический сербский край Косово и Метохия, сотни тысяч проживавших там сербов были вынуждены покинуть свои дома. В марте (опять в марте!) 2004 года в Косове вспыхнули погромы против оставшихся сербов, что спровоцировало повторный массовый их исход.Спустя 21 год после страшного события, послужившего предтечей последующих преступлений, министр обороны Сербии Александр Вулин напомнил, что за эту войну США и НАТО так и не понесли ответственности. Делегация сербского оборонного ведомства возложила цветы к одному из памятников жертвам агрессии НАТО.— заявил Вулин.До сих пор этот вопрос остается без ответа.Что же касается Косова, где теперь создано квазигосударство, то его лидер Хашим Тачи (известный своими зверствами в отношении сербов) поблагодарил Североатлантический альянс и особенно США за ту агрессию 1999 года. Главари бандформирований в Сирии и Ливии могут благодарить ту же самую силу.Конечно, нельзя называть тяжелую ситуацию с распространением коронавируса расплатой за те войны и зверства. Страдают, как всегда, рядовые граждане. Но, казалось бы, новая глобальная угроза должна поставить вопрос о том, чтобы сменить вражду на сотрудничество.Даже генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к «большой двадцатке» с призывом снять действующие санкции. Хотя, кажется, мы уже забыли, когда ООН последний раз подавала голос на сей счет.И словно в насмешку, США тут же объявляют об усилении санкций против Ирана. А заодно Вашингтон нашел время, чтобы «лягнуть» еще одну страну — Венесуэлу. Против ее президента Николаса Мадуро выдвинуто бездоказательное обвинение в «наркоторговле», за его арест назначена награда — пятнадцать миллионов долларов!Сразу же можно вспомнить, как назначались награды за головы сербских лидеров: Слободана Милошевича (впоследствии, 11 марта 2006 года, убитого), Ратко Младича, Радована Караджича (до сих пор томящихся в гаагских застенках). И вернуться к теме российских журналистов, за убийство которых назначили награду бандформирования, действующие в Сирии. У господ и у слуг общие методы.Такой вот своеобразный ответ на глобальную угрозу и на призывы сплотиться перед ее лицом. В свете этого анализа предположения о том, что сама угроза создана искусственно, что вирус был завезен в Китай из-за океана, уже не кажутся конспирологической версией. Не та страна Китай, чтобы бомбить ее, как Югославию, Ирак или Ливию. Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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