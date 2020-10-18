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Страшное унижение: США прямо заявляют, что Украина — это их колония
18 октября 2020, 16:05 • 314 • Украина
Посольство США в Киеве на своей официальной странице в соцсети заявило, что Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса. По всему выходит, что в отношениях со своим сателлитом американцы уже не стесняются отдавать приказы и распоряжения в публичном пространстве. На унизительное положение «незалежной» обратили внимание журналисты и общественные деятели.
«Вчера временный поверенный в делах США Кристина Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин министра Степанова, чтобы обсудить борьбу с COVID-19 и реформы сектора здравоохранения.
Украина НЕ будет покупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!» — сказано в сообщении посольства.
Именно такая запись появилась после «конструктивного коллегиального ужина» с украинским министром здравоохранения Максимом Степановым. На Украине при этом обратили внимание, что последнее предложение прозвучало как прямая директива: частицу НЕ выделило именно американское посольство, а украинского министра не сочли нужным назвать по имени.
Украинские журналисты заметили также, как резко поменялась и стала принципиальной позиция украинского министра: Степанов сначала предположил, что закупки российской вакцины возможны, если она будет одобрена ВОЗ, однако затем в категоричной форме заявил, что «Спутник V» не будет приобретаться Украиной ни при каких обстоятельствах.
Заявление американцев прокомментировала член Общественной палаты России Мария Бутина:
«Украинцы, верно, в восторге. Какое унижение. Завтра им старшие товарищи из славного града на холме прикажут танцевать, как в фильмах про ковбоев, стреляя в ноги. И придётся ведь. Такая она — демократия со стволом у виска. Хотели? Получите. Распишитесь».
Военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц, в свою очередь, отметил в опубликованном «приказе» наличие издевательского хештега о партнёрстве.
«Вот это круто, конечно. Особенно в сочетании с хештегом о партнерстве. Посольство США в Киеве заявило, что Украина не будет покупать российскую вакцину от Ковида. У самой Украины как колонии США и, собственно, украинцев своего мнения на этот счёт быть не может».
На публикацию американского посольства отреагировала также главный редактор телеканала Russia Today и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
«В посольстве США в Киеве? Вы не напутали, коллектив?
В посольстве США в Киеве заявили, что Украина не будет закупать российскую вакцину?
То есть они теперь не “передают сигналы”, а прямо из посольства публично управляют? Весьма, кстати, эффективный подход. В духе удаленки и оптимизации», — написала она в своём Telegram-канале.
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