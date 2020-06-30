"Страшное оружие": Трамп нашел способ отомстить России за "подкуп" боевиков

Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Хозяин Белого дома может заслать в Москву мужа дочери для помощи в борьбе с COVID-19

Президент США Дональд Трамп отомстит России, послав в Москву своего зятя Джареда Кушнера для консультаций Кремля в борьбе с коронавирусной эпидемией. Это будет его ответ за якобы спонсирование афганских боевиков, убивающих солдат Пентагона. Такой шутливый пост написал известный американский юморист Энди Боровиц на странице в The New Yorker.

По словам его "источников" в Белом доме, Трамп и его окружение в течение нескольких часов долго думали, как наказать русских, но в результате остановились на варианте супруга дочери президента.

"Джаред Кушнер – самое жестокое оружие в нашем арсенале, и его применение – это решение, которое никто никогда не должен воспринимать легкомысленно", – цитирует сатирик одного из "советников" в окружении американского лидера.

Зять Трампа будет отправлен в Москву для консультаций Кремля по вопросу ИВЛ, средств индивидуальной защиты и других аспектов, связанных с коронавирусом. Таким образом, якобы заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, Кушнер сможет "поставить Россию на колени".

При этом, пишет юморист, многие в Вашингтоне удивились таким суровым ответным мерам Трампа, включая известного местного вирусолога Энтона Фауча.

"Я знаю, что русские – наши враги, но я все еще не уверен, что желал бы им Джареда Кушнера", – приводит мнение доктора автор поста.

Как отмечает "Царьград", это уже не первый подобный комментарий Боровица, в котором он высмеивает работу окружения Трампа. Так, в начале июня в разгар массовых беспорядков в Штатах, сатирик сообщил, что глава Овального кабинета якобы просил президента России Владимира Путина направить в Вашингтон 10 тыс. "зеленых человечков" для охраны Белого дома. Лидер РФ отказался и посоветовал американскому коллеге "взяться за ум".

Напомним, на днях в New York Times вышла статья, в которой утверждается, будто российские спецслужбы предлагали деньги афганским боевикам за нападения на военнослужащих Пентагона. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот материал лживым, посетовав на то, что американские качественные СМИ теряют свой престиж и реноме.