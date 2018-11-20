Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Совфеде призвали ЕС дать правовую оценку действиям Украины в Азовском море
И выборы прошли, и инаугурация состоялась: Денис Пушилин вступил в должность – ф...
«Требуют отмены принятых Радой законов»: На Украине перекрыли дороги в 16 регион...
«Не просто приступ жадности»: как Украина пытается покрыть дефицит Пенсионного ф...
Главная / Политика

«Страшно далеки от народа»: Коротченко сравнил оскорбляющих народ чиновников с иноагентами

20 ноября 2018, 20:39  •  91 • Политика
Политолог Игорь Коротченко заявил, что чиновники и депутаты, которые своими словами оскорбляют народ и дискредитируют власть, опасней для стабильности в России, чем десяток некоммерческих организаций - иностранных агентов. Своими словами, отметил эксперт, они показывают, что «страшно далеки от народа».
В последние месяцы в России произошло сразу несколько крупных скандалов с чиновниками и политиками, которые настроили против себя общественность своими одиозными словами и заявлениями. Самым резонансным здесь по-прежнему является случай Ольги Глацких, главы Департамента молодежной политики Свердловской области, заявившей, что государство молодежи ничего не должно. Впрочем, данный случай - далеко не единственный.
Страшно далеки они от народа, некоторые наши законодатели и чиновники
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 20 ноября 2018 г.
Политолог Игорь Коротченко считает, что все эти разрозненные на первый взгляд скандалы указывают на один простой факт. «Страшно далеки они от народа, некоторые наши законодатели и чиновники», - отмечает он в своем микроблоге Twitter.
Своими заявлениями такие представители чиновничества не только оскорбляют народ, но и дискредитируют саму структуру государственной власти в России. По сути, резюмирует Коротченко, те «представители политической элиты», которые позволяют себе подобные противоречивые высказывания, «гораздо опаснее для внутренней стабильности, чем десятки НКО - иностранных агентов».
Представители политической элиты, делающие публичные заявления, которые оскорбляют народ и дискредитируют власть, гораздо опаснее для внутренней стабильности, чем десятки НКО - иностранных агентов
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 20 ноября 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

91
Источник
Похожие новости
20 ноября 2018, 01:09
«Нужны эффективные, но нерасточительные решения»: Путин о том, как победить НАТО
20 ноября 2018, 07:39
Сенаторы в США о русском кандидате на пост главы Интерпола: «Это лисица в курятнике»
20 ноября 2018, 04:24
В Евросоюзе решили создать единую школу для разведчиков

20 ноября 2018, 07:39
Трамп хочет объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма - WP
20 ноября 2018, 20:39
«Требуют отмены принятых Радой законов»: На Украине перекрыли дороги в 16 регионах страны
20 ноября 2018, 04:24
Германия потребовала от Украины закрыть «Миротворец» после того, как туда попал Шредер
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
18 ноября 2018, 05:28
Ж*почный список фейгина и пиар от федеральных СМИ
16 ноября 2018, 17:24
"Это ненормально": В Госдуме предложили проверить депутата, пытавшегося засунуть коллеге палец в ухо
17 ноября 2018, 03:09
Как Россия и Япония поделят Курилы
17 ноября 2018, 16:28
Обледеневший мocт
20 ноября 2018, 04:25
Два в одном – союзники России и партнёры Порошенко
18 ноября 2018, 21:40
Государство без признаков государства
16 ноября 2018, 06:09
«Это явный беспредел»: Клинцевич отреагировал на задержание Украиной 15 морских судов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.