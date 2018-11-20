«Страшно далеки от народа»: Коротченко сравнил оскорбляющих народ чиновников с иноагентами

Политолог Игорь Коротченко заявил, что чиновники и депутаты, которые своими словами оскорбляют народ и дискредитируют власть, опасней для стабильности в России, чем десяток некоммерческих организаций - иностранных агентов. Своими словами, отметил эксперт, они показывают, что «страшно далеки от народа».

В последние месяцы в России произошло сразу несколько крупных скандалов с чиновниками и политиками, которые настроили против себя общественность своими одиозными словами и заявлениями. Самым резонансным здесь по-прежнему является случай Ольги Глацких, главы Департамента молодежной политики Свердловской области, заявившей, что государство молодежи ничего не должно. Впрочем, данный случай - далеко не единственный.

Страшно далеки они от народа, некоторые наши законодатели и чиновники — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 20 ноября 2018 г.

Политолог Игорь Коротченко считает, что все эти разрозненные на первый взгляд скандалы указывают на один простой факт. «Страшно далеки они от народа, некоторые наши законодатели и чиновники», - отмечает он в своем микроблоге Twitter.

Своими заявлениями такие представители чиновничества не только оскорбляют народ, но и дискредитируют саму структуру государственной власти в России. По сути, резюмирует Коротченко, те «представители политической элиты», которые позволяют себе подобные противоречивые высказывания, «гораздо опаснее для внутренней стабильности, чем десятки НКО - иностранных агентов».