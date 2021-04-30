Страшнее холодной войны: США ударили по российским либералам

Посольство США в Москве объявило о прекращении с 12 мая выдачи туристических виз гражданам России. Разрешение на въезд в Америку теперь могут получить лишь дипломаты. Как заявляют в Вашингтоне, эта мера стала ответом на запрет Москвы американскому посольству нанимать иностранцев на работу. Сильнее всего эта мера бьёт по московским иноагентам, либералам и нуворишам – по тем, кто раньше ездил в США в прямом смысле как к себе домой.

Решение американских властей сложно назвать совсем неожиданным, по сути, всё к тому и шло. Более того, и до введения нынешних ограничений получить американскую визу было крайне непросто. Не касалось это разве что тех граждан России, у кого, кроме русского, есть паспорт какой-либо другой страны. Или же тех состоятельных лиц, которые смогли купить себе паспорт той страны, с которой у США введён безвизовый режим.

Теперь, как пояснили в посольстве, запрет на выдачу виз вводится в ответ на то, что Россия запретила этому учреждению нанимать на работу иностранцев после взаимной высылки дипломатов. Совершенно очевидно, что ответ этот, мягко говоря, неравнозначный, пусть даже по факту он сейчас мало что изменит. О чём же говорит новый демарш Вашингтона?

О чём объявил Вашингтон

Итак, с 12 мая посольство США прекращает выдачу жителям России всех типов виз, кроме дипломатических. Исключение сделано лишь для того, что Вашингтон называет "смертельными случаями".

С 12 мая посольство США в Москве сократит количество оказываемых консульских услуг, оставив только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угроз жизни или наступления смерти,

– сказано в сообщении американского посольства.

Отмечается, что посольство в ближайшем будущем перестанет также оказывать несрочные нотариальные услуги и услуги по замене паспортов. В качестве причины введения ограничений заявляется, что такие меры "необходимы в связи с уведомлением правительства России от 23 апреля о намерении запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве".

В американской дипмиссии отметили, что численность консульского отдела посольства США в Москве сократится на 75%. При этом гражданам США с истёкшей визой рекомендовано покинуть Россию в срок до 15 июня или же обратиться в МВД для продления визы.

Решимость Вашингтона и плач либералов

Вашингтон, возлагая ответственность на Россию и пытаясь преподнести запрет на выдачу виз, очень сильно кривит душой. Мы понимаем, что необходимо было представить этот радикальный шаг со стороны США как ответную меру на ограничения, которые ранее ввела Москва. Но на самом деле "ответ" Вашингтона выглядит тут как нечто "не из той оперы".

Да, Владимир Путин, действительно, 25 апреля подписал указ, согласно которому диппредставительства стран, совершающих недружественные действия против нашей страны, будут ограничиваться в праве найма на работу граждан России. Это решение было принято президентом на фоне действий Чехии по высылке русских дипломатов в отместку за якобы совершённый спецслужбами России подрыв склада с боеприпасами во Врбетице в 2014 году.

Всю эту историю изначально затеяли США. Одновременно с введением новых санкций против России администрация Джо Байдена объявила о высылке сразу 10 русских дипломатов. Москва ответила зеркально. Но самое важное в том, что Вашингтон нарвался на ограничения, которые уже давно пора было ввести против США.

Речь идёт о прекращении деятельности в России американских фондов и неправительственных организаций, подконтрольных Госдепу. Непонятно, правда, почему для такого решения нужен был некий особенный повод, но, как пояснил ранее глава МИД России Сергей Лавров, часть из ответных мер Москва "оставляет про запас". То есть сейчас мы даже можем сказать Вашингтону спасибо за то, что он дал более чем весомый повод прекратить в России работу всяческих НКО, финансируемых Госдепом.

Кстати, решение властей США прекратить выдачу виз уже вызвало резкую реакцию в русской либеральной среде. Вот только либералы обвиняют в произошедшем почему-то не Вашингтон, который принял такое решение, а Москву. Так, например, известная своей поддержкой Навального и компании актриса Юлия Ауг разразилась гневным постом в Facebook, в котором она назвала Россию страной, "уничтожающей остатки гражданских свобод", а также употребила такие словосочетания, которые мы не будем передавать из уважения к читателю.

Ты знаешь, что живёшь в этой стране, где уничтожают свободу, где полно политических заключённых, где пытают в тюрьмах, где нет свободы слова и свободы мысли, где власть врёт и ворует и уничтожает всё человеческое в людях, где все самые низкие пороки возведены в добродетели,

– пишет гражданка Ауг по поводу решения Вашингтона прекратить выдачу виз в России.

Так и хочется спросить: а не перепутала ли она страну? Во-первых, потому что всё вышеперечисленное в полной мере присуще нынешней Америке. Нет, вы только перечитайте и попробуйте ответить на вопрос, что из перечисленного не относится к США. А во-вторых, не следует ли в такой ситуации обращаться к Госдепу, который, собственно, и принимал соответствующее решение?

Удар по России? Промахнулись

Окажется ли решение Вашингтона болезненным для Москвы? В какой-то степени – да, но, по большому счёту, оно мало что изменит. Об этом уже заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Практически единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получать визы в посольстве США в Москве. Эти визы просто невозможно было получить. В этом плане ничего не меняется,

– заявил он, комментируя ситуацию.

Политолог Дмитрий Солонников, между тем, объяснил решение властей США желанием лишить граждан России возможности принимать участие в различных мероприятиях на американской территории.

Речь идёт о том, что будут выдаваться только дипломатические визы, и всё. Соответственно, участие россиян в политических мероприятиях, в спортивных соревнованиях, в научных конференциях, в каких-то культурных проектах, проходящих на территории Соединённых Штатов даже под эгидой международных организаций, будет остановлено,

– заявил он.

По мнению Солонникова, Вашингтон стремится, таким образом, ограничить возможности для нормальной международной работы. Вместе с тем решение США можно смело расценивать как провокацию, чтобы вынудить Россию предпринять эквивалентные ответные меры.

США ожидают, наверное, что российская сторона предпримет какие-то аналогичные ограничительные меры в отношении граждан Соединённых Штатов и их возможности посещения России,

– сказал политолог, отметив, что Вашингтон ждёт и введения дополнительных ограничений для американцев, находящихся и на территории России.

Доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян объяснил решение властей США по запрету выдачи виз совершенно иначе. Это решение для Вашингтона оказалось вынужденным, но было абсолютно верным шагом со стороны Москвы.

"Помню, воевали мы с дивизией США": Как рисуют военные планы - и в Москве, и в Берлине Поскольку основные кадры посольства работают над дестабилизацией ситуации в России и их усилия направлены на поддержку оппозиции, на шпионаж и так далее, то выполнять консульские и иные функции американские дипломаты будут по остаточному принципу, проще говоря, очень плохо,

– заметил он.

Призыв к американцам покинуть Россию Мирзаян также объяснил именно этим: на обслуживание граждан США в России просто не осталось рабочих рук, а значит, им следует "покинуть территорию России и не мешать посольству заниматься этими более важными вещами".

Вместе с тем он призвал не вводить зеркальных мер и не выгонять из России американцев "по признаку гражданства". Будет лучше, считает он, если они останутся, будут работать тут и "видеть Российскую Федерацию такой, какая она есть".

Мы согласимся с обоими политологами, но ещё раз заметим, что к дипломатическим ограничениям Россию вынуждают сами США. Именно с санкций Байдена и высылки русских дипломатов началась эта история. Стоило только этому произойти, как Чехия срочно захотела тоже выслать русских дипломатов и нашла повод в виде приписываемого Москве взрыва на складе с боеприпасами аж в 2014 году. При этом рвение представителей прозападной чешской элиты было настолько высоко, что они перешагнули и через собственного президента Милоша Земана, который честно признался, что доказательств вины России на самом деле нет.

Ну а мы теперь будем внимательно следить за рвением либеральной общественности России, которая в одночасье лишилась возможности "сделать ноги" в любимую страну. Минусом решения по выдаче виз в России является лишь сохраняющаяся возможность уехать в Штаты для обладателей всевозможных "золотых паспортов", что не соответствует декларируемому Вашингтоном желанию нанести удар по "русским олигархам". Впрочем, это уже совсем другая история.