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Страшнее COVID: По Индии пронёсся суперциклон со скоростью 190 километров в час
22 мая 2020, 12:55 • 87 • В мире
В Индии стихийное бедствие. Страна приняла на себя удар суперциклона "Амфан". В результате погибли не менее 14 человек. Ветер со скоростью около 190 километров в час складывал здания и нанёс серьёзный ущерб инфраструктуре. Власти оценивают, что для страны этот удар будет страшнее, чем COVID-19.
Индия серьёзно пострадала из-за стихийного бедствия. По стране пронёсся сильный суперциклон. Ураган "Амфан" также затронул Бангладеш. Однако основной удар принял на себя индийский штат Западная Бенгалия. Главный министр региона Мамата Банерджи заявила, что циклон почти полностью опустошил штат, в результате серьёзно пострадала инфраструктура. Но о наступлении непогоды было известно заранее, поэтому из опасного района эвакуировали около полумиллиона человек, сообщает Regnum. Ветер скоростью около 190 километров в час складывал здания и валил деревья.
Уже 20 мая появилась первая информация о жертвах стихийного бедствия. По предварительным данным, погибли 14 человек.
"Мы столкнулись с куда большим ущербом и разрушениями, чем от COVID-19", - заявила главный министр штата.
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