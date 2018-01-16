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Страшная сила
16 января 2018, 22:54 • 160 • Карикатуры
В соцсетях с иронией отреагировали на испытания обновленного ЗРК С-125 "Печора" на Украине. Первая версия комплекса поступила на вооружение ВС СССР в 1961 году.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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