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Страшная сила

16 января 2018, 22:54  •  160 • Карикатуры

В соцсетях с иронией отреагировали на испытания обновленного ЗРК С-125 "Печора" на Украине. Первая версия комплекса поступила на вооружение ВС СССР в 1961 году.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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