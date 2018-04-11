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Страшная память «Собибора»: Фильм Константина Хабенского должен стать новой прививкой от нацизма фальсификаторам истории
11 апреля 2018, 20:54 • 99 • В России
Единственное успешное восстание узников нацистского лагеря смерти случилось в 1943-м году в Польше. Возглавил его советский офицер Александр Печерский. Про подвиг тех, кому гитлеровцы заготовили страшную смерть, актер и режиссер Константин Хабенский снял фильм «Собибор». Назвал его в память о концлагере, в котором нацисты уничтожили 170 тысяч человек.
Одними из первых фильм Хабенского увидели 11 апреля сенаторы Совфеда и депутаты израильского парламента. После показа политики устроили телемост – поделились впечатлениями об этой тяжелой, душераздирающей истории.
- Попытки в угоду конъюнктуре и политическим интересам героизировать нацизм — безнравственны. Нужны яркие произведения о событиях Второй мировой, которые станут мощной преградой на пути фальсификации истории, - сказала глава Совфеда Валентина Матвиенко. - В ряде стран вновь поднимает голову нацизм, проходят факельные шествия. Об этом нельзя молчать.
- Впечатление тяжелое. Создатели этого фильма не пощадили нас, зрителей. Но это вещи, которые должны быть тяжелыми, которые нельзя забывать, - отметил спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн.
Представители Израиля пообещали, что поддержат Россию в обновлении музея на территории бывшего лагеря «Собибор».
- Израиль в управляющем комитете международного проекта музея и места памяти на территории Собибора представляет крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста "Яд ва-Шем". И с их стороны заверения о поддержке российского участия получены. Мы благодарны за это нашим израильским друзьям, - сообщил посол РФ в Израиле Александр Шеин.
В этом фильме Хабенский сыграл главную роль, офицера Печерского.
Мировая премьера запланирована на 23 апреля, а в российских кинотеатрах «Собибор» покажут 3 мая.
Фильм Собибор - официальный тизер-трейлер 2017.Фильма Константина Хабенского посвящен единственному успешному массовому восстанию в одноименном нацистском лагере смерти
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