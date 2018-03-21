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Страшная опасность: Минобороны уличило Великобританию в экспериментах с химическим оружием

21 марта 2018, 19:24  •  58 • Политика
Представитель Минобороны России рассказал о том, что Великобритания развивает свою лабораторию в Портон-Даун.
Начиная с 1970-х годов в Европе проводились программы по разработке отравляющих веществ нового поколения. Активное участие принимала и Великобритания, сообщил на организованной Россией встрече в МИД начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.
Именно в этой стране был запатентовано в 1962 году производство фосфорорганических отравляющих веществ типа VX. По его словам, одна из самых известных лабораторий - Портон-Даун, которая располагается в нескольких километрах от Солсбери. Особо Игорь Кирилов подчеркнул, что Великобритания признала, что в 2006 году Рональд Мэддисон и 360 граждан участвовали в эксперименте по изучению воздействия зарина на человека.
Но главное, что лаборатория Портон-Даун не только утилизирует старые образцы химоружия, но и проводит эксперименты под благовидным предлогом поиска защиты. Стало известно, что правительство выделило 50 млн фунтов стерлингов. "Возникает резонный вопрос: не собираются ли сотрудники уничтожать тот самый "Новичок", о котором они трезвонят", - задается вопросом представитель Минобороны.
"В то время как все страны мира стремятся к уничтожению химоружия, Великобритания развивает лабораторию в Портон-Даун", - подчеркнул генерал-майор, уточнив, что все это делают под благовидным предлогом разработки контрмер против химоружия, а на самом деле проводят эксперименты и подвергают собственный народ и мир страшной опасности.

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