Страшная месть белорусского президента

О разности экономических потенциалов

В потоке обвинений в сторону Лукашенко, якобы устроившего миграционный кризис (самолично или в сговоре с российским правительством), забывают об одном. Сила, влекущая мигрантов и побуждающая их перемещаться из точки А в точку Б, обусловлена не желаниями белорусского президента, а причинами, сугубо материальными. Это более высокий уровень безопасности; это материальные блага, которых людей лишили на родине.

А поляки продвигают другую версию: «Мигрантам давали метадон». Статья в английской The Telegraph так и называлась: «Польша предупреждает мигрантов: белорусские солдаты пытаются отравить вас». Отличилось и польское МВД: «Силы безопасности Белоруссии дают мигрантам опиоиды и психотропные препараты». На все мобильные телефоны в районе границы поступает SMS-сообщение: «Польская граница закрыта. Власти Белоруссии лгут вам. Возвращайтесь в Минск! Не берите никакие таблетки у белорусских солдат».

Однако даже поляки не рискуют заявлять, что мигрантов пичкали таблетками в «точке А». Что они семьями покинули свой Ближний Восток под метадоном.

Мигрант 1998 года не чета мигранту 2021-го. Мигрант-2021 гораздо более решителен. Он уже не покорный искатель жизни получше. Это человек, терзаемый подозрениями. Он хочет понять, кто виноват в том, что он стал беженцем. Из-за кого ему стало хуже?

В Европе всегда считали, что «периферия» не имеет вариантов выбора, она всегда будет держать границы непроницаемыми в обе стороны – в силу своей отсталости. Это, дескать, мы, представители «открытого общества», вольны снимать у себя границы, а те, несвободные по определению, должны сидеть на привязи у своих пограничных столбов. И вдруг «парии прогресса» выяснили: ба! ничто не обязывает нас держать границы на замке!

Турция первая сообразила, что за глупость европейцев должны платить совершившие её. И платят теперь: 3 млрд. евро в год, плюс масса политических уступок.

Далее на роль цепного пса наметили Белоруссию. Однако высокомерные брюссельские бюрократы под прикрытием вашингтонских стратегов и тут просчитались. Отсталый «председатель колхоза» показал им обещанную когда-то Хрущёвым кузькину мать.

Напомним, что происходило не так даввно на другом конце Европы. За 10 месяцев 2018 года на территорию Испании проникли из Марокко более 43.000 нелегальных мигрантов. За одни сутки мая границу между Марокко и автономным городом Сеута, испанским полу-анклавом на северном побережье Африки, при бездействии марокканских пограничников пересекли 8.000 человек.

Если Турция стала получать «за сдерживание мигрантов», то Марокко после этого просто получала ренту за общую стабильность. И получила более €13 млрд с 2007 года.

Кроме Марокко, присосаться к евробюджету пробуют и осколки Ливии.

В новом бюджете Евросоюза на 2021-2027 год предусмотрены средства на помощь странам, граничащим с Евросоюзом. Плюс фонд в размере €9,5 млрд на чрезвычайные ситуации.

The New York Times писала, что Лукашенко тысячами пускает в свою страну беженцев с Ближнего Востока, а потом направляет их в сторону Польши. Польша нарастила группировку сил в этом районе, доведя ее до семнадцати с лишним тысяч человек и включив в неё военных, пограничников и полицию. «Это гибридная акция белорусского режима против Польши и ЕС», – заявил польский президент Анджей Дуда. Одновременно Польша запретила поездки в приграничный район журналистам, организациям помощи и чиновникам из ЕС, из-за чего поступающие с места событий сообщения трудно проверить. Польские власти заявили, что на 10 ноября при попытках перейти границу в общей сложности погибли восемь человек. Не исключено, что их просто расстреляли.

«Международная амнистия» (Amnesty International) и Хельсинкский фонд по правам человека (Helsinki Foundation of Human Rights) обвиняют Польшу в том, что она незаконно выдворяет обратно на территорию Белоруссии пересекших границу мигрантов. Однако польские власти приняли закон, легализующий такие действия.

Известно, как вели себя страны Европы во время протестов после президентских выборов 2020 года в Белоруссии. После этого Лукашенко предупредил Запад: «Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь вы сами будете их есть и ловить», – сказал тогда министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков.

Итак, Лукашенко обвиняют в том, что он «тысячами пускает мигрантов, а потом направляет их на запад в сторону Польши и ЕС». А почему The New York Times, этот боевой листок американского глубинного государства, молчит, когда гораздо большее количество нелегалов через Францию направляются в Англию? Если они уже во Франции, значит, Макрон их пустил? Они дошли, доехали до Кале, используя французский транспорт, дорожные указатели, которые Макрон не повалил. Значит, Макрон этих нелегалов к англичанам и направил?

Сигнал Лукашенко мигранты услышали. И тысячами поехали туда, куда их ведет разность экономических потенциалов. Только причастность Белоруссии к разрушению Ливии, Сирии, Ирака, могла бы указать на активную роль Белоруссии и её руководства в нынешнем кризисе. Однако к этому гораздо больше причастны те же поляки, охотно направляющие свои воинские контингенты вместе с остальными войсками НАТО в горячие точки планеты. К чему это ведёт, мы сейчас видим.