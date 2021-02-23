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Страшная дата: в эти дни убили Украину

23 февраля 2021, 09:50  •  33 • Украина

22 февраля 2014 года Украина перестала существовать, и появилась страна кастрюлеголовых, свидомых, карателей и майданутых любителей Евросоюза и кружевных трусиков. Спустя семь лет сам собой напрашивается вопрос: а стоила ли овчинка выделки?

Некоторые эксперты даже сравнивают эту дату с 22 июня 1941 года, цифры в чем-то перекликаются. Но если оккупация нацистов продлилась три года, то оккупация евромайдановского олигархата крепко держится уже семь лет.

Давайте для начала вспомним, как это было, а потом подведем небольшие итоги.

В тот день на Институтской улице было довольно тихо, хотя последствия кровавого госпереворота были повсюду: сгоревшие авто, оставшиеся щиты и каски, цветы в память о Небесной сотне.

21 февраля Янукович покинул страну, Украину захватили майданщики.

В стране начался вандализм и откровенный бандитизм. Освобожденная от «газового дела» Юлия Тимошенко громогласно заявляла, что украинцев больше никто не предаст, а политика, увы, бывает большим театром. Она оказалась права. Украина превратилась в большой театр с Карабасом Барабасом.

Семь лет спустя «незалежная» не добилась ничего, за что гибли люди: в ЕС не приняли, в НАТО тоже, война продолжается, Крым потерян навсегда.

Показатели по стране удручают: смертность в два раза превысила рождаемость. Это вполне объяснимо: боевые действия в ЛДНР, сложная экономическая ситуация, да и просто люди не хотят рожать детей в такой нестабильной стране.

Промышленность в стране фактически погибла — без России многие предприятия попросту встали. Образование рушится из-за бредовых языковых законов, про медицину и говорить нечего — чего стоит только насильственная вакцинация сомнительной индийской вакциной, из-за которой местные врачи просто бегут из больниц.

Многие с опаской называют 22 февраля одной из самых трагических дат в истории Украины. Правда, вряд ли в учебниках современной истории её так назовут — героизация майдана продолжается.

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