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Страшная дата: в эти дни убили Украину
23 февраля 2021, 09:50 • 33 • Украина
22 февраля 2014 года Украина перестала существовать, и появилась страна кастрюлеголовых, свидомых, карателей и майданутых любителей Евросоюза и кружевных трусиков. Спустя семь лет сам собой напрашивается вопрос: а стоила ли овчинка выделки?
Некоторые эксперты даже сравнивают эту дату с 22 июня 1941 года, цифры в чем-то перекликаются. Но если оккупация нацистов продлилась три года, то оккупация евромайдановского олигархата крепко держится уже семь лет.
Давайте для начала вспомним, как это было, а потом подведем небольшие итоги.
В тот день на Институтской улице было довольно тихо, хотя последствия кровавого госпереворота были повсюду: сгоревшие авто, оставшиеся щиты и каски, цветы в память о Небесной сотне.
21 февраля Янукович покинул страну, Украину захватили майданщики.
В стране начался вандализм и откровенный бандитизм. Освобожденная от «газового дела» Юлия Тимошенко громогласно заявляла, что украинцев больше никто не предаст, а политика, увы, бывает большим театром. Она оказалась права. Украина превратилась в большой театр с Карабасом Барабасом.
Семь лет спустя «незалежная» не добилась ничего, за что гибли люди: в ЕС не приняли, в НАТО тоже, война продолжается, Крым потерян навсегда.
Показатели по стране удручают: смертность в два раза превысила рождаемость. Это вполне объяснимо: боевые действия в ЛДНР, сложная экономическая ситуация, да и просто люди не хотят рожать детей в такой нестабильной стране.
Промышленность в стране фактически погибла — без России многие предприятия попросту встали. Образование рушится из-за бредовых языковых законов, про медицину и говорить нечего — чего стоит только насильственная вакцинация сомнительной индийской вакциной, из-за которой местные врачи просто бегут из больниц.
Многие с опаской называют 22 февраля одной из самых трагических дат в истории Украины. Правда, вряд ли в учебниках современной истории её так назовут — героизация майдана продолжается.
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