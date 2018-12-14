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Страсбургского стрелка полицейские застрелили при задержании - фото

14 декабря 2018, 06:54  •  78 • В мире
Во время полицейской операции в Страсбурге полиции удалось найти Шарифа Шекатта — того самого террориста, 11 декабря атаковавшего людей на рождественской ярмарке. По данным Reuters, он был застрелен полицейскими во время операции по задержанию.
Ему удавалось скрываться восемь часов от правоохранителей. Как сообщают СМИ, со ссылкой на источники в полиции, первой Шекатта заметила женщина, она же и позвонила по телефону доверия в спецслужбы.
Его обиталище было в доме 74 по улице Лазарет. Эксперты отметили, что обнаружению террориста поспособствовало большое количество камер в этом районе.
Отметим, что ранее ориентировка на преступника была разослана по ТВ и по Интернету. Напомним, 29-летний Шерифа Шекатт убил троих и ранил 13 людей. Как отмечают в полиции, одной из версий была, что якобы преступник хотел отомстить за попытку задержать его.
Руководитель МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что огонь начал именно преступник — он начал стрелять по полицейским тогда, когда его пытались задержать. Но был ликвидирован ответными выстрелами. По данным спецслужб преступник был боевиком террористической группировки "ИГ" (запрещена в РФ).
"Вы сделали все, что в ваших силах, - обратился Кастанер к участникам спецоперации. - Мы вами гордимся".
Face au pire, vous avez donné le meilleur. Merci.#Strasbourg pic.twitter.com/nzgBBZR4Fx
— Christophe Castaner (@CCastaner) December 13, 2018

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