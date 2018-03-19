Страны Запада недовольны победой Путина и не знают, что делать дальше

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Если враг тебя ругает, значит, всё сделано правильно. Реакция ведущих СМИ основных западных стран эту мудрость полностью подтверждает: они проиграли, мы выиграли, но ещё не до конца

Ведущие политики основных западных стран не спешат комментировать итоги президентских выборов в России, в ходе которых народ поддержал президента Владимира Путина в конфронтации с Западом, дав своему национальному лидеру кредит доверия и новый мандат на построение по-настоящему сильной страны во всех областях.

На данный момент самым высокопоставленным деятелем, прокомментировавшим итоги выборов, стал глава МИД Германии Хайко Маас:

Россия остаётся сложным партнёром, но её помощь понадобится для решения больших международных конфликтов. Хотим оставаться в диалоге, ожидаем от России конструктивного вклада".

Не густо. Однако крупнейшие мейнстримные СМИ ведущих западных стран вполне передают дух злобы и неприятия России, который обычно стесняются выражать в столь откровенной форме западные лидеры, считающие себя вправе навязывать свои интересы и вовсе не универсальные "ценности" всему остальному миру и сатанеть, когда кто-то говорит им: "Спасибо, не надо".

Давайте проанализируем, что пишет о российских выборах пресса трех стран. США, которые пока предводительствуют всем западным миром. Германии – самой важной европейской страны, драйвера экономики ЕС. А также Британии, которая помогла Путину получить на выборах столь высокую поддержку, приступив к сколачиванию под фальшивым предлогом западного альянса против России.

Что пишет пресса США о причинах победы Путина

Российские избиратели дали президенту Владимиру Путину свое громкое одобрение на четвертый срок в воскресенье ... Плохо выступила и без того расколотая оппозиция, две самые крупные фигуры которой резко публично поносили друг друга как ставленников Кремля еще до того, как закрылись избирательные участки… Путин, как ожидается, будет продолжать свое президентство, внося минимальные изменения в политику по восстановлению России как глобальной державы, минимизируя домашние экономические реформы. С учётом его статуса хромой утки, многие ожидают, что теперь начнется серьезная борьба среди кремлевской элиты по выбору его преемника",

- пишет газета "Нью-Йорк таймс".

Как интересно – Путин это "хромая утка". А ведь российскому лидеру через шесть лет, на которые его избрали, будет столько же, сколько сейчас президенту США Дональду Трампу, который собирается баллотироваться на очередной президентский срок, если, конечно, раньше не угодит под импичмент.

Газета пытается принизить уровень реальной поддержки российского населения программы Путина, отмечая, что на местах избирателей завлекали голосовать музыкой, распродажей товаров со скидкой, раздачей сладостей, а в Омской области якобы и айфонов.

Государственные служащие, пенсионеры и жители сельских районов, все из которых в значительной степени зависят от правительства, склонны голосовать за Путина в результате сочетания энтузиазма, привычки и шантажа. День выборов был перенесен на 18 марта - четвертую годовщину захвата Россией Крыма, чтобы подчеркнуть эту тему",

- добавляет "Нью-Йорк таймс", давая понять, что за Путина проголосовали военные, бабушки и жадная до халявы молодежь.

Американские газеты утверждают, что русские массово поддержали на выборах Путина, потому что рабы и халявщики. Фото: www.globallookpress.com

"С переизбранием Путина ожидаем усиления напряженности с Западом" - таков заголовок статьи газеты "Вашингтон пост" о российских выборах.

С его ошеломляющим выигрышем в воскресенье Путин получил предвыборное шоу, которое он хотел. Когда он определит, что будет делать дальше, ожидайте усиления напряженности с Западом. В течение недель, предшествовавших переизбранию Путина еще на шесть лет у власти, президент едва ли проводил кампанию и предлагал мало конкретных планов для крупных внутренних реформ. Тем не менее, он привел русских в трепет демонстрацией нового фантастического оружия, в то время как контролируемое государством телевидение усилило барабанный бой, сообщая об угрозах, которые якобы представляют США и их союзники",

- пишет газета.

"Единая сюжетная линия: Россия находится под атакой, и ей нужен сильный лидер, чтобы выжить", - заключает "Вашингтон пост". И в этом с ней трудно не согласиться. Однако совершенно нельзя согласиться со следующим утверждением: поскольку Путину придется утрясать интересы правящего класса, представители которого будут думать об укреплении своих позиций в "постпутинскую эру, которая когда-нибудь придет", и внутриполитическая борьба наверху будет продолжаться, "Путин будет заинтересован в интенсификации конфликта с Западом".

Это просто поразительный пассаж: в нём рассуждается о России в категориях США. Всё, о чем тут шла речь, это о Трампе и США, а не о Путине и России, которая не задирает Запад, а вынуждена минимально реагировать на его агрессивное поведение. А оно как-раз вызвано во многом именно тем, что американский правящий класс и Запад в целом внутри себя серьезно переругались, и хотят преодолеть этот раскол, "задружив" против России.

Политолог: Политэкономическое давление на Россию будет усиливаться Российский президент Владимир Путин переизбрался, согласно предварительным результатам, укрепив свою власть в ходе эскалации конфронтации с Западом. После 18 лет у власти Путин начинает новый шестилетний срок в период резкого ухудшения отношений со своими западными противниками, которые обвиняют его в военном авантюризме на Украине и в Сирии и враждебных атаках, варьирующихся от вмешательства в выборы до попыток покушений на убийства",

- пишет самое читаемое в США издание "Уолл-стрит джорнэл". Там знают, что американцам уже не надо ничего доказывать: их давно пропагандистки обработали по полной программе. Можно ограничиться игрой с подсознанием, растеребив призраки Скрипаля и "вмешательства" Москвы в американские выборы.

Впрочем, для значительной части американских газет российские выборы не стали серьезной темой: американцы варятся в собственном соку, и их мало интересует внешний мир.

А как там в Германии?

Пресса Германии, как сформулировал её реакцию на выборы в России официоз "Немецкая волна", увидела в российском голосовании "скорее ритуал, чем выборы", "от нового срока Путина немецкие журналисты не ждут ничего хорошего", в то время как многие немецкие читатели не ждут ничего хорошего от четвертого канцлерского срока находящейся у власти немногим меньше Путины Ангелы Меркель.

В России прошли выборы, на которых выбирать было особо некого, кроме как заново - старого хозяина Кремля",

- указывает газета "Вельт".

В общем, по её мнению, все было как обычно: "Царь позволил голосовать, избиратели пришли и подарили ему желанные 70 с лишним процентов голосов и очередной срок. Альтернатив власть не предусмотрела - они были либо лишь полусерьезными, как Ксения Собчак, либо их заранее убирали из игры, как Навального". Ну а граждане в этой ситуации лишь "исполнили свою повинность".

Всё, оказывается, очень просто: за русских думает царь, те ему беспрекословно подчиняются. Как же это все напоминает нечто из другой жизни, другой страны и другой эпохи. И как же это пугает, ведь такие мысли наглядно свидетельствует о том, что та страшная эпоха, когда за немцев думал фюрер, получается, еще не изжита в Германии, поскольку, анализируя действия других, люди сплошь и рядом судят по себе и ведут себя соответствующим образом. Что мы и видим в этом конкретном случае: после 2015 года "канцлер беженцев" Меркель должна была уйти, а она вновь возглавила правительство.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель находится у власти немногим менее Путина и тоже пошла на четвертый срок, но никто и серьезных западных политиков не говорит, что это недемократично, на Западе царят двойные стандарты. Фото: www.globallookpress.com

"Франкфуртер альгемайне цайтунг" действует чуть тоньше: неправильно считать "так называемые выборы президента РФ" исключительно фарсом, поскольку "они хоть и не имеют ничего общего с выборами, как их понимают в свободных демократиях, но голосование не совсем лишенный смысла ритуал".

Сколько же цивилизационного снобизма и презрения сквозит в этих словах, и это вовсе не считается расизмом – по отношению к белым и особенно русским ничего не считается расизмом. Короче, газета считает, что в выборах нуждались все. Чиновники, чтобы продемонстрировать "свою преданность и готовность мобилизовать поддержку", и сам Путин, "чтобы сохранять контроль над конкурирующими группами внутри элиты". Эти аналитические рассуждения венчает вывод: "С учетом поддержки Путина большой частью населения ни одна фракция в Кремле и вокруг него не рискнет предпринять что-либо против президента, не поставив под угрозу всю систему".

В другом комментарии та же газета пишет:

Единственный аргумент, оставшийся у Путина, - это его роль защитника отечества, которому угрожают со всех сторон".

Его автор утверждает, что Путину, решившему не полагаться на эффект "националистического опьянения" от "аннексии" Крыма, потребовалась перед выборами "более мощная доза в виде перспективы прямого противостояния с Западом". Не ясно только, насколько далеко "в этом и других противостояниях Путин готов зайти". Как видим, тут прозрачный намек на Скрипаля и обвинение президента России в том, что это его рук дело, и нужно это было Москве для того, чтобы Путину было легче победить на выборах.

Какой дьявольский иезуитизм и какая наглая ложь.

Мюнхенская "Зюддойче цайтунг" пытается убедить читателей, что победитель выборов с невиданным для западных политиков результатом безнадежно запутался и просто не знает, что ему делать дальше.

Выступление В.В. Путина в Москве на митинге "Крым наш!"

"Вот Путин и заручился властью на следующие шесть лет. Теперь Кремль должен решить, будет ли делать все, как прежде", - пишет газета. Она указывает, что относительное падения уровня жизни в России будет сложно уравновесить за счет "патриотизма и хвастовства ядерным оружием" и что – нет все-таки у немцев чувства юмора - "без помощи Евросоюза будет тяжело восстановить благосостояние населения в России". Поэтому делается вывод, что Путин "оказался перед цугцвангом". Поскольку, если Путин хочет восстановить благосостояние граждан, он должен будет разрушить "старательно культивируемую" им самим картину России, окруженной западными врагами, и непонятно, пойдет ли он на это.

Всё дело, оказывается, в том, что Путин думает только о себе и об интересах своих приближенных:

Решающую роль в этом будет играть то, заинтересован ли он в долгосрочной перспективе в развитии собственного народа или в контроле над ним. В данный момент, к сожалению, все говорит в пользу последнего".

Ну в общем, если Путин не устранится от управления Россией и не разоружится перед её врагами, не будет у русского народа хорошей жизни, и ЕС, который так любит и обожает русских, тогда уже ничем им не сможет помочь. Комментарии, как говорится, излишни.

Ну и, как всегда, всех переплюнула самая читаемая газета Германии "Бильд", поздравившая Путина с победой в статье с заголовком на русском языке 17 марта. Таблоид написал, что отказ в регистрации Алексею Навальному, "бессовестная пропутинская пропаганда" на телевидении говорят о предрешенности выборов, поэтому Путина можно поздравить с победой на них и за день до выборов. А ведь как рад на самом деле Навальный, что в этих выборах не участвовал – вряд ли бы он набрал бы на них больше Явлинского и тогда стал бы совсем не интересен своим западным спонсорам.

Находящийся на содержании Запада российский оппозиционер Алексей Навальный в выборах не участвовал: интересно, благодарен ли он на самом деле властям, что те избавили его от позора? Фото: www.globallookpress.com

Что слышно из-за Ла-Манша?

Британские газеты, ведущие беспрецедентную кампанию по очернению России, резко активизировавшуюся после инцидента с семьей Скрипаля, освещали российские выборы как во вражеской стране, с которой идет война. На войне первой потерей всегда становится правда, тем более, что британская пропаганда традиционно является наиболее изощренной и лживой. Её бесстыдству поражался даже Гитлер.

"Файнэншл таймс" акцентирует внимание на немногочисленных нарушениях, которые, кстати, были официально признаны и устраняются, и никак не могли повлиять на итог голосования. Признавая, что в Москве в целом всё было в порядке, газета утверждает, что в регионах царил беспредел, эти утверждения иллюстрируют персонажи, личность которых и слова трудно перепроверить. Впрочем, газета одновременно честно признает, что Путин победил на выборах благодаря Лондону и "делу Скрипаля".

В частности, "Файнэншл таймс" приводит слова Андрея Кондрашова, которого издание называет представителем пресс-службы Путина:

Явка выше, чем мы ожидали, примерно на 8-10 процентов, за что мы должны сказать спасибо Великобритании".

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Газета "Гардиан" признает, что мало кто ставил под сомнение переизбрание Путина, вопрос заключается в том, что принесет его четвертый срок. По мнению издания, он будет нерадостным: конфликт с Западом углубляется, состояние российской экономики ухудшается. Теперь, считает газета, Путину потребуется первым делом подготовить "план спасения", если получится. Ссылаясь на мнение эксперта по российским делам, "Гардиан" указывает, что "ему необходимо будет выработать способ передачи власти, который обеспечит безопасность для него и еще достаточно большого круга приближенных", поэтому Путину "будет проще просто остаться президентом на всю жизнь".

Газета "Санди таймс" поместила карикатуру, на которой ошалевшая бабушка отправлялась на выборы под дулом танка на фоне куполов Храма Василия Блаженного – так дескать в России обеспечивается явка.

Делаем выводы

Ну в общем пора ставить точку и делать напрашивающийся вывод: столь негативное освещение мейнстримными западными СМИ российских выборов не оставляет ни малейших надежд на перспективу о чем-то "договориться" – Запад не признает за Россией право говорить с ним на равных, но только как ученик с учителем. Однако у этого современного расизма есть ахиллесова пята. Западу по большому счету совершенно наплевать на Россию, и если России удастся убедить его, что ей точно так же плевать на Запад, что она никогда не станет под него подстраиваться и пойдет своим путем, и убедит Запад в том, что достаточно сильна и способна на это, там все быстро изменится и успокоится. Если Россию нельзя сломить и перетащить на свою сторону, с ней будут лояльно и на равноправной основе взаимодействовать в обоюдных интересах.

Когда это окончательно осознают в России, а потом и на Западе, там начнут относиться в Москве как к Пекину или Эр-Рияду. Не одобряем, но это другой мир, пусть делают, что хотят, тем более, если у них есть деньги и если они сильны. Добиться именно такой ситуации и является, скорее всего, главной задачей четвертого президентства Путина.

Латышев Сергей