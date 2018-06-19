Страны СНГ начали подготовку к заседанию Совета глав государств СНГ

После демарша Украины в отношении СНГ эта межгосударственная структура получает новое развитие

18 июня постоянный полномочный представитель Таджикистана при уставных и других органах СНГ и чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Махмуд Хакдод сообщил , что постпреды стран СНГ приступают к разработке вопросов, связанных с повесткой дня заседания Совета глав государств СНГ. По информации посла, саммит глав государств пройдет в Душанбе 28 сентября, а 27 сентября там состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

Как считают специалисты, на встрече будет обсуждаться широкий спектр вопросов – от придания СНГ большей политики и экономической эффективности до проблем безопасности.

В начале июня в столице Тувы Кызыле собирался Совет министров обороны стран СНГ под руководством главы российского министерства Сергея Шойгу. На встречу впервые был приглашен министр обороны Монголии Нямагийн Энхболд. Тогда делегации военных ведомств остановились на вопросах многостороннего сотрудничества в области безопасности и обороны в рамках Концепции военного сотрудничества стран-участников СНГ. Были утверждены планы проведения учений в Белоруссии Объединенной системы ПВО СНГ «Региональная безопасность – 2018» и в Казахстане оперативно-тактических командно-штабных учений «Чистое небо – 2018». Одобрены международно-договорные основы создания Совместной системы связи. Министры обороны одобрили предложение Белоруссии о совместном применении БПЛА и усиления противодействия беспилотникам вероятного противника. Решено поддерживать международный конкурс АрМИ (Армейские международные игры) с участием вооружённых сил Ирана и Китая. Предстоящие игры будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дано «добро» на создание Ассоциации высших военно-учебных заведений СНГ.

Затем в Минске прошло заседание Координационного комитета войск радиационной, химической и биологической защиты СНГ, где обсуждались совместные «мероприятия объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств-участников СНГ, организация функционирования национальных систем контроля и оценки РХБ обстановки». Отмечается участие в заседаниях представителей Министерства обороны Узбекистана.

На 20 июня анонсирование заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству правления межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ, которое пройдет в Астане. Там планируется обсудить дату и место проведения 14-го Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, вопросы, касающиеся межгосударственной премии «Звезды Содружества» и международной премии «Содружество дебютов», а также предложение об объявлении города Душанбе культурной столицей Содружества в 2021 году.

Однако наиболее весомой стала встреча глав правительств стран-участников СНГ 1 июня в Душанбе. Присутствовали премьер министры России Дмитрий Медведев, Белоруссии Андрей Кобяков, Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, Таджикистана Кохир Расулзода, Узбекистана Абдулла Арипов, Азербайджана Ягуб Абдулла оглы Эюбов, Армении Арарат Мирзоян, представитель Кабмина Туркменистана Рашид Мередов, представитель Республики Молдова в органах СНГ Виктор Сорочан и председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. Напомним, последний раз главы правительств СНГ собирались 3 ноября 2017 года в Ташкенте.

На этой встрече Д. Медведев отметил, что российский президент подчёркивает: «На сегодняшний день форматы СНГ не являются идеальными, но тем не менее мы рассматриваем сотрудничество с нашими ближайшими партнёрами, с нашими соседями в форматах СНГ и ЕАЭС в качестве нашего безусловного приоритета. Будем и в дальнейшем наращивать интеграционное взаимодействие на экономическом направлении, продолжать сокращать административные процедуры, убирать торговые барьеры, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта».

Медведев уделил также особое внимание расширению «практического взаимодействия между СНГ и Евразийским экономическим союзом». «Нам нужны тесные рабочие контакты между экспертами Исполкома СНГ и коллегами из Евразийской комиссии, – заявил он. – Требуется обновить Меморандум о взаимопонимании между этими органами от декабря 2012 года».

На встрече в Душанбе обсуждались также вопросы конкурентоспособности товаров, активизации развития несырьевых секторов экономики – обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг.

И есть все основания считать, что после демарша Украины в отношении СНГ эта межгосударственная структура получает новое развитие.