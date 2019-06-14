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Страны ШОС указали на недопустимость одностороннего наращивания систем ПРО

14 июня 2019, 15:24  •  53 • Политика
Одностороннее наращивание государствами систем противоракетной обороны наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире. Об этом говорится в Бишкекской декларации Совета глав государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Члены объединения считают недопустимыми попытки обеспечивать безопасность своей страны за счет безопасности других государств, отмечается в документе.
В декларации отмечено намерение ШОС наращивать участие в усилиях по обеспечению мира и безопасности. Объединение будет выступать за урегулирование конфликтов мирными средствами. Организация исходит «из принципов равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела государств, отказа от применения силы или угрозы ее применения».
Заседание Совета глав государств – членов ШОС открылось в Бишкеке в пятницу, 14 июня. Главным итоговом документом встречи стала Бишкекская декларация. В документе согласованы подходы к дальнейшему развитию работы объединения.
«Кроме того, в декларации зафиксирована инициатива организации о подготовке конвенции ООН о правах молодежи», — отмечается в сообщении на сайте Кремля.
Как ранее в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин, одним из главных приоритетов Шанхайской организации сотрудничества остается борьба с терроризмом и экстремизмом.
В составе ШОС восемь стран-участниц: Россия, Китай, Индия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Пакистан и Узбекистан. Четыре имеют статус наблюдателей: Иран, Афганистан, Монголия, Белоруссия. Еще шесть государств — партнеры по диалогу: Турция, Армения, Непал, Камбоджа, Азербайджан и Шри-Ланка.

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