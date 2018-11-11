Страны Персидского залива накрыли небывалые ливни и грозы

В это воскресенье Катар вслед за соседней Саудовской Аравией и Кувейтом накрыл мощный циклон, который принес с собой невиданные за десяток лет ливни и грозы.

Как сообщают журналисты и очевидцы, солнечная погода внезапно сменилась темнотой, на небе возникли грозовые тучи, послышались громовые раскаты, полил ливень, раздался гром и засверкали молнии. По словам местных жителей, подобные темные грозовые тучи не появлялись над Дохой в последние 10 лет.

Вследствие отсутствия водостоков дождевая вода вскоре после начала ливня превратила дороги в труднопроходимые реки, на центральных магистралях возникли длинные пробки. Власти Дохи пригнали откачивать воду с трасс автоцистерны с насосами, однако те не справились с водой и лишь создавали заторы.

В Персидском заливе с прошедшего четверга идут сильные дожди, вследствие неподготовленной инфраструктуры жарких стран они привели к коллапсам на дорогах, перебоям с электричеством и затоплению зданий.

Такое сообщение публикует «РИА Новости».