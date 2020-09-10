Страны не будет, если Зеленский «досидит свой срок»

Украина прекратит своё существование как государства, если Владимир Зеленский останется в кресле президента до конца своего срока. Такое мнение в эфире украинского ТВ высказал украинский политик, бывший депутат Рады Евгений Мураев.Зеленский, по словам Мураева, «не понимает, что делает», его действиями управляют другие люди: в частности, политика Зеленского может привести к передаче судебной власти «в руки иностранных государств», которые создадут внутри Украины «карательную вертикаль».«Не будет ничего: земли не будет, страны не будет!», — подчеркнул экс-нардеп, раскритиковав также экономическую политику украинского правительства. По его словам, страну «просто грабят, дав возможность американским спекулянтам заработать».