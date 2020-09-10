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Страны не будет, если Зеленский «досидит свой срок»

10 сентября 2020, 12:15  •  114 • Украина

Украина прекратит своё существование как государства, если Владимир Зеленский останется в кресле президента до конца своего срока. Такое мнение в эфире украинского ТВ высказал украинский политик, бывший депутат Рады Евгений Мураев.

Зеленский, по словам Мураева, «не понимает, что делает», его действиями управляют другие люди: в частности, политика Зеленского может привести к передаче судебной власти «в руки иностранных государств», которые создадут внутри Украины «карательную вертикаль».

«Не будет ничего: земли не будет, страны не будет!», — подчеркнул экс-нардеп, раскритиковав также экономическую политику украинского правительства. По его словам, страну «просто грабят, дав возможность американским спекулянтам заработать».
На видео с 58:23

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