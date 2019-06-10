Страны НАТО запланировали на лето свыше 20 учений. Россия перебрасывает самолеты А-50 на Кубань

В настоящее время самолеты А-50 ВКС России передислоцированы на Кубань. Они будут заниматься мониторингом воздушной обстановки над Черным морем. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

По его словам, полеты авиации ВКС России проводятся на фоне масштабных учений НАТО, передает РИА Новости. Отметим, что они проходят на территории нескольких причерноморских государств Восточной Европы.

Натовские учения будут проводиться под непосредственным командованием структур альянса, а также под командованием отдельных стран. Самый пик учений запланирован на середину лета.

Учения пройдут на Балканах, в Польше, Литве, Румынии, Болгарии, Венгрии и даже Норвегии. Военные маневры будут проводиться и в Германии, и в Италии.