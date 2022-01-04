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Страны НАТО вне очереди обсудят "агрессию России"

04 января 2022, 19:00  •  160 • Политика
Представители стран НАТО планируют вне очереди обсудить мифическую "агрессию России".
7 января министры иностранных дел стран НАТО проведут внеочередное заседание в удалённом режиме. Об этом сообщила пресс-секретарь организации Оана Лунгеску.
Основной темой встречи станет "наращивание военной мощи России на Украине и вблизи страны". Кроме того, дипломаты сфокусируются на вопросах европейской безопасности.
В частности, речь идёт о предложениях Москвы, посвящённых предоставлению гарантий безопасности и нерасширения НАТО на восток.
Как ранее заявил телеканалу "360" депутат Государственной Думы Алексей Чепа, США оказывают давление на страны Евросоюза, вынуждая последних продлевать санкции против России. Подобный манёвр призван успокоить Киев, который напрягся после переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом.

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