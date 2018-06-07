Страны НАТО увеличат военные расходы в этом году на 3,8%

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БРЮССЕЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Военные расходы стран-членов НАТО будут увеличены в нынешнем году на 3,8%. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня Совета министров обороны стран НАТО.

"Мы ожидаем увеличение [военных расходов] на 3,8%в этом году", - сказал он.

Генсек напомнил, что страны альянса увеличивают военные расходы в течение последних четырех лет. "Все страны НАТО остановили сокращение и увеличивают расходы, а большинство из них планируют достичь 2% ВВП к 2024 году", - отметил он.

Кроме того, по словам Столтенберга, члены НАТО намерены тратить на технику 20% оборонных расходов, при этом "15 стран выполнят этот план в этом году".

Также НАТО приняла решение увеличить свой командный персонал на 1,2 тыс. человек и создать два новых штаба: в Германии и США. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня Совета министров обороны НАТО.

"Министры приняли решение увеличить численность персонала на более чем 1,2 тыс. человек. Кроме того, мы договорились о создании нового командования в США и нового командования в Германии, чтобы наши силы были в нужном месте в нужное время", - сказал он.

При этом, по словам Столтенберг, НАТО будет стремиться улучшить отношения с Россией, но поддерживает сохранение санкций против Москвы.

"НАТО не стремится к изоляции РФ. НАТО стремится к тому, чтобы улучшить отношения с Россией. Весь альянс поддерживает двойной подход в отношениях с Россией: сдерживание и диалог, - сказал он, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о санкциях во время "Прямой линии". - Санкции принимались не в НАТО, но члены НАТО поддерживают их".

Владимир Путин во время "Прямой линии" заявил, что обвинения Запада в адрес России и санкции - это способ ее сдерживания. По его мнению, "бесконечные обвинения создают базу для применения мер, сдерживающих, как думают те, кто прибегает к таким средствам, развитие России". По словам президента РФ, во многих странах уже начали понимать ошибочность такой политики и заговорили о необходимости выстраивания нормальных отношений с Россией.

Министры обороны государств НАТО утвердили инициативу "4 по 30" - план создания сил альянса второго эшелона, добавил Столтенберг.

"Министры согласовали инициативу повышения боеготовности НАТО, так называемый план 4 по 30, - сказал он. Речь, по его словам, идет "о выделении к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 авиаэскадрилий, готовых к развертыванию в 30 дней или менее" для поддержки или замещения на передовой Сил быстрого реагирования НАТО. Он подчеркнул, что "речь не идет о создании новых военных соединений, а об обеспечении более высокой готовности имеющихся сил".

"Мы должны сформировать культуру повышенной боеготовности в нашем альянсе", - подчеркнул Столтенберг.

Как пояснил ТАСС эксперт альянса, предполагается, что большая часть этих сил второго эшелона будут продолжать дислоцироваться на территории своих государств, оставаясь под национальным командованием, однако будут разработаны штабные планы и механизмы по быстрой передаче их под оперативное командование альянса и быстрое направление в зону возможных боевых действий.

В настоящее время НАТО располагает Силами быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) численностью до 30 тыс. человек, сформированных из подразделений государств НАТО, меняющихся на ротационной основе. Кроме того, альянс создал Силы сверхбыстрого реагирования (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) численностью 5 тыс. человек. Эти боевые группы способны быстро разворачиваться для оперативного реагирования на кризисы, однако они не приспособлены к затяжным боевым действиям.

Военная доктрина НАТО не уточняет, с кем альянс сегодня собирается вести такого рода боевые действия.

Министры обороны НАТО приняли в четверг решение создать центр кибернетических операций в составе командной структуры альянса.

"Мы приняли решение о создании центра киберопераций в составе нашей командной структуры", - сказал Столтенберг.

Президент Украины Петр Порошенко будет приглашен в июле на саммит НАТО в Брюссель для участия во встрече коалиции по Афганистану, заявил Столтенберг.

"Президент Порошенко будет приглашен на саммит НАТО. Мы пока не решили, в каком формате пройдет встреча, но его пригласят", - сказал он.

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