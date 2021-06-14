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Страны НАТО обяжут найти деньги на "противостояние угрозам" от России

14 июня 2021, 02:05  •  23 • Политика
Белый дом распространил заявление о предстоящем саммите НАТО. В нём сказано, что страны - участницы Североатлантического альянса обяжут найти финансирование, чтобы можно было "противостоять угрозам" от России.
В дальнейшем НАТО будет реализовывать новые военные концепции, чтобы "противостоять угрозам со стороны России и других стран. Страны-участницы возьмут на себя такие обязательства.
"НАТО также продолжает следить за развёртыванием российских войск на Украине и в её районе", - сказано в документе.
В нём есть раздел, в котором сказано об обязательстве инвестировать в Североатлантический альянс. Его члены должны сделать так, чтобы НАТО было полностью укомплектовано и обеспечено ресурсами, чтобы выполнить решения, которые примут на саммите. В Белом доме уверены: лидеры государств-союзников будут не против изыскать "дополнительные ресурсы". В числе прочего они должны найти деньги на общее финансирование альянса и повышение его способности отвечать на вызовы безопасности.
Саммит НАТО пройдёт 14 июня. Президент Джо Байден уже прибыл в Брюссель для участия в мероприятии.

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